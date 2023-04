È stato presentato oggi BOOX Tab Ultra C, il primo tablet con schermo ePaper a colori di ONYX, marchio leader nella realizzazione di eBook reader. Il produttore ha adottato una serie di tecnologie all’avanguardia per rendere ancora più performante il proprio dispositivo, pronto a raccogliere il testimone da Tab Ultra, già vincitore nel 2022 del prestigioso iF Design Award.

BOOX Tab Ultra C, un tablet tuttofare

ONYX ha utilizzato la tecnologia BOOX Super Refresh, presa dalla serie Tab, per offrire quattro modalità di refresh per lo schermo a colori di Tab Ultra C, grazie anche alla presenza di una piattaforma Snapdragon 662 di Qualcomm, con CPU octa core. Le quattro modalità permettono di scegliere la frequenza di refresh più adatta alle varie applicazioni, come lettura, scrittura e lettura di pagine Internet, con un risultato fluido e piacevole.

BOOX Tab Ultra C è il primo della serie a utilizzare il display Kaleido 3, che offre una definizione di 300 ppi in bianco e nero e di 150 ppi a colori, modalità in cui viene visualizzata una palette di 4096 colori. Il display è più sottile del 50% rispetto alle generazioni precedenti e con la tecnologia E Ink ConfortGaze è capace di ottimizzare la visione di giorno come di notte con una illuminazione frontale regolabile.

Il nuovo dispositivo utilizza Android 11, completo di Play Store per installare le applicazioni preferite, e può contare su 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile con microSD, per garantire prestazioni del tutto paragonabili ai classici tablet. È presente una fotocamera posteriore da 16 megapixel, dotata di funzionalità OCR per la scansione di documenti ma in grado anche di scattare foto e di funzionare con altre applicazioni che la utilizzano.

L’utente può prendere appunti a colori su qualsiasi documento grazie al supporto nativo per 24 formati digitali, senza quindi che sia necessario effettuare alcuna conversione. L’applicazione Note, fornita di serie, include diversi strumenti che migliorano la produttività e ispirano la creatività, risultando molto utili in parecchie situazioni. È possibile inserite link a file a siti Internet direttamente nelle note e l’integrazione con i principali servizi cloud consente di mantenere sincronizzati i contenuti creati.

Nella confezione di vendita è presente anche BOOX Pen 2 Pro, la stilo che permette di scrivere sullo schermo e che include una gomma sull’estremità posteriore per rendere più realistica l’esperienza di scrittura. BOOX offre inoltre una tastiera magnetica 2-in-1, da acquistare separatamente, che si collega ai pogo pin e permette di trasformare il tablet in un vero e proprio computer portatile.

OPNYX BOOX Tab Ultra C è in vendita a partire da oggi sullo store ufficiale al prezzo di 649,99 euro con una promozione che permette di aggiungere la tastiera a soli 50 euro invece dei 109,99 euro del prezzo di listino. Le spedizioni inizieranno dalla seconda metà di maggio mentre a partire dalla settimana successiva potrete acquistare il nuovo dispositivo BOOX anche su Amazon.