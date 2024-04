Che una sedia da ufficio ergonomica e di qualità, in alcuni casi, possa fare la differenza, soprattutto per chi lavora o studia a casa per molte ore e ha qualche problemino di schiena, non è un mistero. Basta provarne una valida anche per pochi minuti per rendersene conto: principalmente grazie alle tante regolazioni disponibili che permettono di trovare la propria posizione più naturale.

Nelle ultime tre settimane ne abbiamo usata una che costa alcune centinaia di euro, una sedia da ufficio ergonomica di fascia molto elevata che si chiama FlexiSpot BS12 Pro, la più costosa prodotta dal marchio specializzato in prodotti per l’ufficio e per la casa. Ve ne parliamo qui sotto.

Com’è fatta la sedia FlexiSpot BS12 Pro: materiali e design

FlexiSpot BS12 Pro è arrivata smontata in un pacco grande e pesante, ma con tutto il necessario per montarla senza particolari problemi, meglio se in due persone considerando il peso non indifferente di alcune parti. Serve solo un po’ di pazienza e meno di mezz’ora per mettere insieme le diverse parti, molto solide e ben fatte. Il manuale di istruzioni, anche in lingua italiana, torna utile, soprattutto per ridurre i tempi.

Già dal montaggio si percepisce chiaramente la qualità dei materiali di questa sedia, la robustezza della struttura e delle varie parti. Lo schienale e il sedile sono realizzati con un particolare tessuto traspirante, una sorta di rete in poliestere che dà l’impressione di essere molto leggero oltre che morbido. Complici le temperature non molto alte delle ultime settimane, non abbiamo avuto modo di sperimentarne la traspirabilità, ma aggiorneremo questa prova non appena il caldo si farà sentire maggiormente, e il tempo ci dirà anche qualcosa sulla durevolezza di un tessuto simile.

Dimensioni e specifiche chiave di FlexiSpot BS12 Pro: altezza massima della sedia: variabile da 103,5 a 112 cm;

altezza del sedile: da 46 a 54 cm;

dimensioni del sedile: 49 cm di larghezza, 51 cm di profondità;

intervallo di regolazione del poggiatesta: 4 cm;

inclinazione: fra 90° e 135°;

carico massimo: 250 kg.

In termini di design è una sedia elegante e senza fronzoli, niente a che vedere con le sedie da gaming, spesso prese in considerazione anche per utilizzi da ufficio. Significa anche che non spicca tuttavia per originalità FlexiSpot BS12 Pro, ma fa la sua bella figura nella maggior parte degli ambienti in cui la si mette. La si apprezza anche per questo, perché non è affatto vistosa e sta bene pressoché ovunque, grazie a un design semplice, piuttosto classico nella colorazione nera che abbiamo provato (c’è anche grigia, colorazione che potrebbe nascondere un po’ la sporcizia).

FlexiSpot BS12 Pro è comoda? Pregi e difetti

Sì, è comoda, senza dubbio. In queste tre settimane di utilizzo abbiamo provato FlexiSpot BS12 Pro per lavorare al computer e per svago, diverse ore al giorno, quasi tutti i giorni. E ha soddisfatto appieno le aspettative, dimostrandosi una sedia ergonomica molto valida e di qualità, piuttosto comoda anche per chi, come chi scrive, soffre di un po’ di mal di schiena e ha per questo difficoltà a stare seduto per molte ore di fila.

Grazie alle varie regolazioni disponibili trovare la propria posizione ideale in base a quello che si sta facendo è piuttosto semplice. Ci sono per questo tre pulsanti a leva posizionati sotto il bordo destro del sedile: il primo per regolare l’altezza, quello centrale per bloccare l’inclinazione del sedile e l’altro per posizionare la seduta più avanti o indietro. Sono di qualità e ben fatti, come lo sono anche le 5 rotelle di FlexiSpot BS12 Pro, che scorrono bene e hanno la giusta resistenza per limitare spostamenti involontari.

La manopola posizionata sotto il sedile, posta anch’essa sulla destra, serve invece a regolare la resistenza all’inclinazione dello schienale, che è per questo molto comodo da usare anche senza bloccare l’inclinazione su una posizione singola. Il supporto lombare è mobile ma non molto percepibile; chi è meno corpulento e utilizza la sedia prevalentemente nelle posizioni più verticali potrebbe intuirne appena la presenza. Va fatto tuttavia un plauso alla struttura dello schienale, che segue molto bene la curva naturale della colonna vertebrale sopperendo a quella mancanza.

Il poggiatesta, regolabile in altezza, è comodo, soprattutto con lo schienale inclinato: fa la differenza per esempio mentre si guarda un film o ci si rilassa. Il sedile, complice l’imbottitura quasi assente non è particolarmente morbido, ma rigido il giusto. È piuttosto largo, come intuibile dalle dimensioni riportate sopra, ideale per accogliere anche persone di corporatura robusta; c’è abbastanza spazio anche per stare seduti con le gambe incrociate.

Migliorabili invece i braccioli: bene il fatto che abbiano la superficie superiore in plastica morbida, apprezzabile anche che siano regolabili in altezza. Ma la parte mobile e il sistema di regolazione laterale non convincono: la sezione superiore dei braccioli si muove quando non dovrebbe perché c’è troppo spazio fra la sezione fissa inferiore e quella superiore che ci scorre dentro; anche il sistema a tre posizioni laterali è piuttosto secco e plasticoso e, in generale, l’impressione che restituisce è di qualità non ai livelli di ciò che ci si aspetta per il prezzo.

Purtroppo, non è tuttavia una novità che i produttori di sedie risparmino proprio sui braccioli. Ecco comunque un breve video dimostrativo dei problemi riscontrati.

Ultimo aspetto da sottolineare, anch’esso comune a molte sedie di questo genere, è l’eccessiva altezza da terra anche con la seduta impostata al minimo. Si tratta di un non problema per i più alti, ma di una possibile scocciatura per chi non supera il metro e 70 di altezza e la utilizza senza un poggiapiedi alto abbastanza.

Complice l’altezza minima da terra del sedile, di 46 cm, molte persone non possono assumere una postura ideale, cioè con le ginocchia che formano un angolo di 90 gradi, senza un supporto da mettere sotto ai piedi. La situazione si complica ulteriormente quando si usa la sedia con lo schienale più inclinato perché, assieme a quest’ultimo, si inclina verso dietro anche il sedile, strutturalmente fissato allo schienale, con il conseguente aumento dell’altezza da terra della parte frontale della seduta.

Ad ogni modo, nel complesso abbiamo trovato comunque FlexiSpot BS12 Pro molto confortevole e adatta per lavorare al computer per diverse ore di fila, grazie al sostegno che garantisce e alle molte regolazioni che permettono di adattarla bene alla propria conformazione fisica per assumere una postura corretta e, di conseguenza, affaticare meno. Ed è una sedia molto comoda anche quando ci si rilassa, per una pausa dal lavoro o dallo studio, oppure per utilizzi di altro tipo, per guardare film e serie TV, o magari per giocare.

Considerazioni

Costa 499,99 euro di listino, che sono tanti per una sedia da ufficio, cifra che la pone fra le più costose disponibili sul mercato, escludendo quei prodotti di fascia particolarmente alta con cifre a tre zeri. Si tratta di una sedia di qualità, elegante e fatta molto bene, coi due difetti citati sopra: la parte mobile dei braccioli e il cuscino lombare poco efficace, problema compensato tuttavia dall’adeguata struttura dello schienale. La seduta alta, per i motivi già riportati, non è un vero e proprio difetto, ma una caratteristica comune a molte altre sedie di questo tipo.

Quindi vale la pena comprare FlexiSpot BS12 Pro o no? Sì se cercate una sedia da ufficio elegante, comoda, regolabile e ben fatta strutturalmente, con un tessuto morbido e molto piacevole al tatto; è ancora presto per capire quanto sia resistente e traspirante, ma aggiorneremo questa prova in futuro. Se invece vi basta una sedia ergonomica più economica, oltre a dare un’occhiata alla nostra guida all’acquisto dedicata, potreste prendere in considerazione altre simili come quelle di cui trovate le prove qui sotto.

Considerate tuttavia gli sconti, che spesso consentono di risparmiare un bel po’ sia su questa sedia che su altri prodotti dell’azienda, come ad esempio la campagna promozionale di FlexiSpot in vigore in questi giorni. Se interessati, qui sotto vi lasciamo il link per comprarla direttamente sul sito web ufficiale: la spedizione è gratuita e, se non dovesse piacervi, sappiate che l’azienda permette di renderla gratuitamente entro 60 giorni.

Link per acquistare la sedia da ufficio FlexiSpot BS12 Pro sul sito ufficiale