FlexiSpot BS2, nota anche come BS10, è una sedia da ufficio ergonomica che mira a fornire il massimo comfort e supporto durante le lunghe ore di lavoro in smart working. Questa sedia si posiziona come uno dei modelli di fascia alta del marchio, con un prezzo di listino importante ma con una serie di caratteristiche che la distinguono nel mercato delle sedie ergonomiche per ufficio. Aspetto su cui gioca molto questo prodotto è proprio il rapporto qualità prezzo, così come da tradizione del marchio.

Specifiche Tecniche

La sedia BS2 di FlexiSpot è dotata di una serie di caratteristiche progettate per garantire il massimo comfort e adattabilità all’utente. Queste includono un poggiatesta regolabile, un supporto lombare mobile, comandi di regolazione versatili e braccioli regolabili. Per la sua costruzione è stato utilizzato un tessuto a maglia per la maggior parte della sedia (il retro e l’area di seduta), un materiale leggero e traspirante che è ottimo per le lunghe sessioni di lavoro ed è confortevole anche quando fa caldo. Se avete una sudorazione importante questo è sicuramente un prodotto che fa per voi.

La sedia può supportare persone fino a 125 kg e ha un peso di 20 kg quindi robusta e solida. Dove invece si è andati un po’ al risparmio è sulle plastiche utilizzate che, pur risultando morbide al tatto, non conferiscono una sensazione di pregio particolarmente elevata. Questo però lo si nota solo al tatto e osservandola con un occhio attento, ciò che conta è il livello di ergonomia che è ottimo.

Montaggio

La sedia BS2 arriva in un’unica grande scatola ed il montaggio è piuttosto semplice. Il tempo impiegato a montarla è di circa 20 minuti, una frazione del quale è stata dedicata alla lettura del manuale (in lingua inglese ma molto esplicativo). La parte più difficoltosa e per cui è consigliabile essere in due persone è stato l’inserimento del sedile sul pilastro della base che si appoggia sul set di ruote.

Tutto l’occorrente per il montaggio è presente in confezione di conseguenza non avete necessità di acquistare attrezzi in particolari, seppur un avvitatore multiuso come questo può semplificarvi la vita.

Esperienza d’Uso

FlexiSpot BS2 è una sedia da ufficio che convince in quanto riesce ad offrire un’esperienza confortevole anche per lunghi periodi di tempo, perfetta insomma se siete soliti lavorare da casa in smart working. Il supporto lombare è molto confortevole, con il vantaggio di poter essere spostato avanti o indietro di circa 10 cm. Le ruote sono ben oliate e scorrono sul pavimento senza alcuna fatica o rumore e complessiva risulta solida e ben stabile.

È possibile ovviamente regolarla in altezza o in profondità, per avere appunto un supporto lombare più o meno accentuato. I braccioli invece sono mobili e possono scorrere avanti e indietro ma anche lateralmente per averli rivolti verso l’esterno o verso l’interno, tutto per una miglior ergonomia possibile.

Sufficientemente comodo infine il poggiatesta che si può regolare in altezza, tuttavia la caratteristica elastica che lo contraddistingue lo rende anche poco stabile, soprattutto se vi appoggiate più lateralmente.

Conclusioni e Prezzo

La sedia FlexiSpot BS2 è probabilmente la migliore sedia da ufficio che ho utilizzato fino ad oggi. È ben progettata, facile da montare, e offre ottime caratteristiche di ergonomia. Rappresenta un’ottima soluzione per chi vuole un prodotto di qualità senza però sborsare cifre superiori ai 500 euro, soglia psicologica abbastanza importante quando si valuta l’acquisto di una “semplice” sedia. Considerato però il tempo che ci trascorrerete sopra e i vantaggi muscolari e articolari che ne comporta, rappresenta un buon “investimento” per il proprio lavoro e per la propria salute. Soprattutto se riuscirete ad approfittare dell’offerta dei prossimi giorni.

FlexiSpot BS2 ha un prezzo di 429,99 euro e potete acquistarla sul sito ufficiale. Col codice sconto MARCABS2 (valido dal 22 al 26 maggio) potrete acquistarla con uno sconto di 130€, ovvero soli 299,99 euro.

Proprio in occasione dei Brand Days (dal 22 al 26 maggio), sullo store ci saranno sconti fino al 34% su tantissimi prodotti, scoprili nella pagina dedicata.