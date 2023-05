Qualche giorno fa vi ho parlato della scrivania motorizzata E8 di Flexispot, ebbene, oggi invece è il turno della sedia che l’azienda mi ha inviato ormai molte settimane fa per un test completo. Ero in cerca di una sedia da ufficio dalle dimensioni contenute e la Flexispot POLY BS13 sembrava fare esattamente al caso mio, così ho accettato di buon grado l’invito ed eccomi qua, scopriamo se è riuscita a tenere fede alle promesse di confort e supporto durante le lunghe sessioni di lavoro.

Materiali e design

La Flexispot Poly BS13 presenta un design sobrio ed elegante, specialmente nella colorazione nera, ma è disponibile anche in un ben più sbarazzino rosa corallo, molto bello ma fin troppo audace per le mie esigenze di arredo. Proprio il design in realtà è uno dei punti forti del prodotto, ha ricevuto infatti 3 riconoscimenti importanti: iF Design Award 2022, Red Dot Design Award 2021 e Good Design Award 2022.

Oltre all’aspetto estetico, che potrebbe anche non essere importante per molti, l’altro punto di forza della sedia a mio avviso sono le dimensioni particolarmente contenute, o meglio, gli ingombri contenuti, visto che comunque la seduta è piuttosto larga e allungabile, potendo così ospitare anche persone corpulente o molto alte. La sedia nel suo insieme è molto più compatta rispetto ad un qualunque prodotto da gaming o similare, il ché è davvero un’ottima notizia per le postazioni di smartworking e per gli uffici di dimensioni ridotte.

I materiali sono ottimi, a testimoniarlo è prima di tutto il peso considerevole del prodotto una volta montato. In particolare troviamo una base completamente in alluminio associata ad una struttura portante in acciaio, così come il pistone estensibile. Anche tutto il sistema di leve che permette i vari movimenti è completamente in metallo, nulla è lasciato al caso.

La seduta è in cotone imbottito con schiuma, mentre lo schienale è in cotone a rete con una trama a maglie larghe, davvero comodissimo e soprattutto fresco anche in queste prime giornate di caldo. Non è un caso che la POLY BS13 è garantita ben 10 anni e ha ricevuto certificazioni di qualità Greenguard e Bifma.

I braccioli sono forse la parte un po’ meno pregiata, attorno all’anima in metallo c’è infatti un rivestimento in plastica, mentre la parte a contatto con gli avambracci è migliorata da due cuscinetti morbidi.

Comodità

La Flexispot Poly BS13 offre una serie di funzionalità che mirano a migliorare il comfort dell’utente. Tra queste, un elemento scorrevole in altezza che funge da supporto lombare, braccioli che possono salire e scendere, seduta regolabile in profondità, inclinazione dello schienale con regolazione della tensione. Le diverse leve di comando sono funzionali, solide e facili da trovare sotto la seduta.

Il cuscino è morbido ma non troppo cedevole, inoltre è leggermente inclinato in avanti per favorire una posizione ergonomica, lo schienale è prima di tutto traspirante seppur ben accogliente anche ad elevate inclinazioni. Non è molto alto e non è presente un supporto per il capo, particolare da tenere a mente per persone molto alte, anche se una posizione sana non dovrebbe necessitare di un poggiatesta.

Nonostante il peso considerevole dovuto ai materiali, le ruote rendono la sedia facile da spostare senza dover mettere troppa forza, inoltre la gommatura e la scorrevolezza dei perni, garantiscono un movimento fluido e zero righe anche su un parquet.

Conclusioni

In un mercato sempre più affollato di sedie da ufficio di qualità discutibile, la Flexispot Poly BS13 cerca di distinguersi offrendo una combinazione di funzionalità ergonomiche e un design raffinato. Rappresenta il top di gamma dell’azienda, è dunque un prodotto senza compromessi su materiali, è solido, duraturo e pensato in modo attento per quanto riguarda l’ergonomia. Per tutti questi motivi credo che saprà soddisfare le esigenze di chi è disposto a spendere un po’ più della media: il prezzo di listino è di 699 Euro, ma fino al 26 maggio, approfittando dei Brand Days di Flexispot, potete portarla a casa con 140 Euro di sconto, utilizzando il codice MARCABS13.