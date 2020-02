Sony e Microsoft si stanno studiando a vicenda e non hanno ancora dichiarato ufficialmente quali saranno le specifiche tecniche, la data di uscita e il prezzo di PS5 e Xbox Series X, le rispettive console di prossima generazione.

Per ora sappiamo che sia PS5 che Xbox Series X arriveranno durante le festività natalizie del 2020 e che entrambe le console offriranno specifiche simili, quindi dovrebbero essere lanciate all’incirca allo stesso prezzo.

Il più recente leak di 4channel mette in evidenza alcuni dettagli sulle specifiche di Playstation 5 e Xbox Series X che potrebbero essere definitive per entrambe le nuove console in arrivo.

Specifiche di Playstation 5 e Xbox Series X a confronto

La nuova indiscrezione sulle specifiche di Playstation 5 e Xbox Series X sembra provenire da un tester di giochi con accesso a entrambi i Devkit. La tabella sottostante mette a confronto le caratteristiche condivise dalle quali risulta che le console saranno abbastanza simili, con la PS5 in vantaggio sulla velocità dell’SSD e sul quantitativo di RAM a disposizione, mentre Xbox Series X ha una CPU leggermente più veloce e una banda un po’ più ampia.

Precedenti voci di corridoio hanno affermato che l’Xbox Series X supererà la PS5 quando si tratta di grafica, ma anche che Sony batterà Microsoft sul fronte della memoria e dell’archiviazione.

Non è chiaro quando Sony presenterà Playstation 5, ma sicuramente non sarà questo mese come avevamo detto in precedenza, mentre Microsoft potrebbe rivelare altri annunci su Xbox Series X all’E3 di giugno, l’importante evento videoludico al quale Sony non prenderà parte.