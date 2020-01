Nintendo Wii è sicuramente una delle console più di successo di sempre, ma a distanza di più di 13 anni dal lancio è forse arrivato il momento di mandarla in “pensione”: chi la possiede potrà continuare a utilizzarla, ma Nintendo ha annunciato che non sarà più in grado di riparare le console dal prossimo 31 marzo.

Nintendo Wii sempre più difficile da riparare: la decisione della casa nipponica

Nintendo Wii è stata lanciata sul mercato alla fine del 2006, nello stesso periodo di PlayStation 3 e un anno dopo Xbox 360. Il tempo passa (PlayStation 5 e Xbox Series X sono in arrivo), e Nintendo ha annunciato in Giappone che non sarà più in grado di riparare le suddette console a partire dal 31 marzo 2020.

Il comunicato, rilasciato sul sito ufficiale giapponese, specifica che non saranno più accettate Nintendo Wii in riparazione da parte del servizio di assistenza, ma non è chiaro se la cosa riguarderà tutti i mercati. La motivazione risiede dietro ai pezzi di ricambio necessari per le riparazioni, ormai di difficile reperibilità.

Nonostante la data distante un paio di mesi, non è detto che le Nintendo Wii attualmente in assistenza possano essere riparate: dipende tutto dai pezzi necessari. Per quanto riguarda le periferiche, la casa di Kyoto ha dichiarato che si andrà avanti finché ci saranno parti a disposizione.

Avete ancora una Nintendo Wii in casa vostra?