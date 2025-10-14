Oggi proveremo per voi la PNY GeForce RTX 5050 8 GB, ovvero la proposta più economica di casa NVIDIA su architettura GPU Blackwell per quanto riguarda le schede grafiche “da gaming” destinate al mondo PC desktop. Mentre tutti parlano delle prossime GeForce RTX 50 SUPER, attese però solo nei prossimi mesi, oggi faremo un salto nell’attualità, con un focus che come potrete intuire si sposta sulla fascia bassa.

La GeForce RTX 5050 8 GB, in questa versione custom di PNY non particolarmente elaborata ma concreta, è stata annunciata da NVIDIA lo scorso giugno con un prezzo suggerito di 249 dollari, un’ulteriore proposta per i gamer che giocano a 1080P con un budget ridotto.

In questo contesto il lettore deve considerare che non abbiamo un riscontro sulla generazione precedente GeForce RTX 40; non esiste infatti una GeForce RTX 4050 desktop, mentre se parliamo di “obiettivi” in questa fascia si poteva giocare a 1080P già con la GeForce RTX 3050.

Fatte queste considerazioni, la rinnovata GeForce RTX 5050 deve avere quantomeno le prestazioni di una GeForce RTX 4060, senza considerare ovviamente il DLSS 4.0 e i modelli Transformer. Ma passiamo ai fatti e iniziamo a fare un ripasso delle specifiche tecniche della GPU.

Recensione PNY GeForce RTX 5050 8 GB Dual-Fan: una sguardo alle caratteristiche

L’abbiamo anticipato sopra, la GeForce RTX 5050 è la proposta più economica nel catalogo delle schede video basate su architettura Blackwell, quindi aspettiamoci come in passato qualche compromesso. Visto che non esiste una GeForce RTX 4050, possiamo fare un confronto solo sulla carta, scoprendo che le specifiche dei due modelli si equivalgono su diversi fronti.

La nuova GeForce RTX 5050 utilizza una GPU Blackwell GB207 da 2.560 Cuda Core, lo stesso numero della sua antenata AD107 che condivide anche il numero di transistor (16,9 miliardi). La RTX 5050 vanta due RT-Core in più (20 vs 18), perdendo invece diverse unità Tensor Core (80 vs 120); nonostante questo però, la potenza di calcolo AI dovrebbe essere raddoppiata visto che GeForce RTX 4050 era accreditata di circa 200 AI TOPS contro i ben 412 AI TOPS del nuovo modello.

La GeForce RTX 5050 mantiene anche il vecchio sottosistema memoria (quindi niente GDDR7), puntando su chip GDDR6 più veloci (20 vs 18 Gbps) sempre su un’interfaccia dati a 128 bit. Da segnalare un netto incremento del TBP, un bel +30% che non potremo verificare gen su gen, ma che al contempo ci deve ora convincere sotto il profilo prestazionale.

Le prestazioni “aggiuntive” di questo ultimo modello entry-level dovrebbero essere garantite dalle nuove unità di calcolo, ovvero gli RT Core di quarta generazione e i Tensor Core di quinta generazione, ricordando sempre che grazie all’architettura Blackwell si possono sfruttare al meglio tecnologie di ultima generazione come DLSS4 con Multi Frame Generation e Reflex 2, senza dimenticare la presenza dell’encoder NVENC di 9a generazione e tutto l’ecosistema che ruota intorno all’hardware NVIDIA RTX.

Da segnalare in coda che l’interfaccia è una PCI-E 5.0 x8, l’alimentazione è affidata a un singolo connettore PCI-E 8 pin, mentre sul versante output video non mancano HDMI 2.1 e Display Port 2.1b.

PNY GeForce RTX 5050 8 GB: design e dissipatore

La NVIDIA GeForce RTX 5050 non è disponibile nella variante Founders Edition, lasciando tutto in mano a partner come PNY che, in questo caso, propone due soluzioni “custom” essenziali ma concrete. Alcuni competitor hanno previsto modelli con dissipatori anche più spinti, tuttavia su una scheda grafica del genere questo approccio potrebbe portare a un’inutile lievitazione del prezzo.

Con i suoi 130 watt, PNY ci dice sostanzialmente che la GeForce RTX 5050 8 GB può essere raffreddata anche con un dissipatore a singola ventola; nel nostro caso il produttore ci ha fornito il modello a doppia ventola comunque compatto per dimensioni e peso.

L’estetica, per quanto priva degli ormai classici e immancabili effetti RGB, è pulita e si può adattare facilmente a diverse tipologie di build (soprattutto Micro ATX o Mini ITX). Compatta ma non trascurata questa PNY GeForce RTX 5050, dotata di un dissipatore di calore con tre heatpipe in rame che attraversano il corpo lamellare e garantiscono un raffreddamento efficace della GPU.

A bordo sono presenti due ventole con supporto per la modalità Stealth e quindi semi-passiva; cercheremo di rilevarne l’efficacia e soprattutto la rumorosità e le temperature sotto carico. In aiuto però ci viene anche un back-plate che non solo copre e protegge il piccolo PCB, ma aiuta a dissipare ulteriore calore.

Scheda tecnica PNY GeForce RTX 5050 8 GB – Dual-Fan

PNY GeForce RTX 5050 8 GB Dual-Fan GPU GB207-300

Processo Produttivo 4N FinFET (5 nm)

Transistor 16,9 miliardi

Dimensione die GPU 149 mm²

Streaming Multiprocessor 20

Cuda Core 2.560

Tensor Core 80

TMU 80

RT Core 20

Frequenza GPU 2.572 MHz

AI TOPS 421

Memoria 8 GB GDDR6

Velocità memoria 20 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 320 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 8pin

TBP 130 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 x8

Output video 3x Display Port 2.1a, 1x HDMI 2.1b

NVIDIA GeForce RTX 4050 (mai rilasciata su desktop) GPU AD107

Processo Produttivo TSMC 5 nm

Transistor 18,9 miliardi

Dimensione die GPU 159 mm²

Streaming Multiprocessor 18

Cuda Core 2.560

Tensor Core 120

TMU 80

RT Core 18

Frequenza GPU 2.640 MHz

AI TOPS ~200

Memoria 8 GB GDDR6

Velocità memoria 18 Gbps

Interfaccia memoria 128 bit

Larghezza di banda memoria 216 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 8pin

TBP 100 watt

Interfaccia PCI-E 4.0 x8

Output video 3x Display Port 1.4a, 1x HDMI 2.1

Recensione PNY GeForce RTX 5050 8 GB: configurazione di test

Viste le caratteristiche e soprattutto le differenze tra GeForce RTX 5050 e una mai presentata GeForce RTX 4050, montiamo la scheda video PNY sulla nostra bench-test per tutti i test del caso.

Le prestazioni della scheda GeForce RTX 5050 verranno confrontate con tutti gli altri modelli presenti nel database di TuttoTech, compresi i modelli di fascia alta (in modo da intuire anche il divario velocistico rispetto a un mostro da oltre 2.400 euro come la RTX 5090).

A seguire trovate la piattaforma hardware dettagliata che utilizzeremo per i test di oggi:

Schede video: PNY NVIDIA GeForce RTX 5050 8 GB Dual-Fan NVIDIA GeForce RTX 5090 NVIDIA GeForce RTX 5080 NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER AMD Radeon RX 7900 XTX NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti AMD Radeon RX 9070 XT AMD Radeon RX 9070 NVIDIA GeForce RTX 5070 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB NVIDIA GeForce RTX 5060 Intel Arc B580 NVIDIA GeForce RTX 4060 AMD Radeon RX 7600 XT

Processore: AMD Ryzen 7 9800X3D (PBO Enabled)

Dissipatore: MSI MAG CoreLiquid I360 White

Scheda madre: ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO (BIOS 3205)

RAM: 32 GB G.Skill Trident Z5 NEO RGB – 6.000 MT/s C28 AMD EXPO

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema operativo: Windows 11 24H2

Driver aggiornati all’ultima versione

Per quanto riguarda i benchmark, a seguire trovate l’elenco completo di giochi e applicativi, ricordando che in ambito gaming abbiamo considerato le tre risoluzioni più diffuse tra i gamer, ovvero 1080P/1440P/2160P.

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

Asssassin’s Creed Mirage

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

Indigo

Blender Open Data

V-RAY

Recensione PNY GeForce RTX 5050 8 GB: temperature, consumi e overclock

La PNY GeForce RTX 5050 8 GB giunta in redazione è la variante a doppia ventola, quindi sulla carta quella che potrebbe “spingersi” oltre le impostazioni di fabbrica grazie a un dissipatore efficace. La soluzione dell’azienda è del tutto dimensionata alla natura della GPU, nonché alle dimensioni del PCB, decisamente meno impegnativo da gestire e dissipare rispetto ai modelli GeForce RTX 50 di fascia alta.

A bordo è presente la funzionalità Stealth che, di fabbrica, imposta una dissipazione semi-passiva, ovvero facendo partire le ventole solo sopra un certo range di temperatura. Tale aspetto potrebbe spiegare perché ci ritroviamo una GPU a 40 °C in idle (memoria a 50 °C), mentre sempre con lo stesso profilo non superiamo rispettivamente i 71 °C (GPU) e 76 °C (VRAM).

Settando invece un regime di rotazione manuale, al 50%/75%/100%, tali valori migliorano sensibilmente su GPU e memoria, impattando come potete vedere a seguire sulla rumorosità. Impostando un valore maggiore al 70% la scheda PNY diventa rumorosa, questo perché a pieno regime le due ventole in dotazione possono raggiungere una velocità di 3.500 RPM (che sono tanti).

A nostro avviso, vista la natura della scheda e i valori rilevati, l’utente potrebbe valutare una percentuale del 55-60%, la giusta via di mezzo per tenere la GPU abbondantemente sotto i 60 °C. Passando ai consumi, confermiamo il TBP di 130 watt, valore misurato con lo stress-test di FurMark e anche nelle sessioni di gaming in 4K; nel Full-HD invece, il consumo medio della GeForce RTX 5050 scende a circa 115 watt nei giochi meno impegnativi.

Chiudendo con l’overclock, la GeForce RTX 5050 conferma ancora una volta che l’architettura GPU NVIDIA Blackwell è tra le più propense ad operare fuori specifica. La soluzione PNY non è da meno e ci permette di spingerci fino a +400 MHz sul chip grafico e +1.500 MHz sulle VRAM; in questo scenario la GPU riesce a operare senza problemi a una frequenza Boost che raggiunge i 3.300 MHz, a fronte in Power Limit impostato al +10%.

In questa occasione, oltre al classico screenshot che “certifica” il risultato ottenuto, abbiamo eseguito tre diversi test per capire quanto impatta realmente un overclock così sostanzioso sulle prestazioni.

Su 3DMark Time Spy Extreme (4K) siamo vicini al 13%, mentre su titoli come Final Fantasy XIV e Hitman World Of Assassination (1080P Ultra) riusciamo a limare l’11,7% e il 10,6%, che non sono affatto da buttare per una scheda grafica del genere (anche in relazione alla GeForce RTX 4060).

PNY GeForce RTX 5050 8 GB Dual-Fan: la nostra prova in gaming

Fino a qui la PNY GeForce RTX 5050 si è comportata abbastanza bene, ora entriamo però in uno scenario come il gaming che, come da pronostico (o sarebbe meglio dire da scheda tecnica), collocherà la scheda nella parte bassa della nostra classifica.

La piccola di casa NVIDIA rientra nella fascia bassa e si scontra, come pensavamo, con modelli come la Radeon RX 7600 XT di AMD, Intel Arc B580 e la stessa NVIDIA GeForce RTX 4060. In base al titolo la nuova arrivata riesce a essere competitiva con questo o quel modello, ma in linea di massima non offre le stesse performance assolute della RTX 4060 (seppur di poco).

Nonostante questo, le prestazioni a 1080P (a volte anche a 1440P) non sono affatto male, inoltre ricordiamo che nei titoli supportati dal DLSS 4.0 con Multi Frame Generation (x3 o x4), il frame-rate può migliorare sensibilmente rispetto alla concorrenza e alle stesse GPU serie RTX 40.

Test produttività

In ambito produttività, calcolo e rendering, senza omettere l’AI, la GeForce RTX 5050 riesce a “riprendersi” rispetto alle sue antagonisti per via della nuova architettura Blackwell.

Quest’ultima aiuta molto in test come Geekbench AI e Geekbench 6, mentre come al solito nel rendering puro contano le unità Cuda ed RTX, motivo che vede la più datata GeForce RTX 4060 avere la meglio.

Quanto costa e dove acquistare PNY GeForce RTX 5050 8 GB

La PNY GeForce RTX 5050, ma più in generale la proposta NVIDIA, si presenta sul mercato con un prezzo secondo noi giusto, almeno viste le prestazioni che offre. In Italia, il prezzo reference è fissato a 259 euro (NVIDIA), cifra a cui si avvicinano anche i modelli custom di brand concorrenti.

Parliamo ovviamente solo ed esclusivamente di schede video custom, più o meno spinte nel sistema di dissipazione; nel caso di PNY, le versionia singola o doppia ventola non differiscono molto per prezzo, piazzandosi più o meno a 250-260 euro in base allo shop (anche qualcosina in meno se cercate bene).

Su Amazon ad esempio, abbiamo trovato solo versione a singola ventola in vendita a 260 euro, mentre su altri lidi, il modello con dissipatore maggiorato Dual FAN è in vendita anche a 250 euro. Come al solito vi lasciamo il link diretto:

Considerazioni

Arrivati a questo punto, non c’è bisogno di aggiungere molto altro a questa tornata di test sulla GeForce RTX 5050 nella versione di PNY. Sapevamo che il prodotto “entry-level” della serie GeForce RTX 50 non avrebbe certo scalato le classifiche dei benchmark, mentre al contrario risulta interessante notare che se la “gioca” con schede leggermente più costose, inclusa la GeForce RTX 4060 (che parte da poco più di 300 euro).

Rispetto a quest’ultima, la nuova arrivata in casa NVIDIA non ha sempre la meglio, tuttavia nella nostra suite di benchmark e giochi è spesso molto vicina, soprattutto a risoluzione Full-HD, il vero terreno di questa GPU. I risultati ottenuti a 1440P e 4K sono, nei casi migliori, delle vere eccezioni e possono essere prese ad esempio nel momento in cui il vostro obiettivo è un particolare gioco dove la scheda eccelle e l’architettura NVIDIA con relative tecnologie viene in aiuto per incrementare le prestazioni.

La versione di PNY, in questo caso Dual-Fan, si può definire a basso profilo per il design e le dimensioni, ma comunque valida in quanto a capacità di dissipazione; certo, a massimo regime le ventole sono molto udibili, ma abbiamo visto insieme che non serve spingere così tanto la rotazione, a meno che non volete cimentarvi con l’overclock come abbiamo fatto noi.

Mai come in questi casi, l’incremento di frequenza (sostanziosa possiamo dire), ci permette di guadagnare almeno il 10% di prestazioni nei giochi, davvero niente male se consideriamo che il TBP in questo caso arriva massimo a 140-145 watt.