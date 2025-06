Dopo le molte indiscrezioni trapelate sulla rete nei giorni scorsi, NVIDIA ha definitivamente tolto i veli alla sua nuova GPU di fascia bassa per notebook, ovvero la GeForce RTX 5050 Laptop.

Come vedremo a breve, l’approccio dell’azienda e la relativa configurazione hardware per la GeForce RTX 5050 non cambiano molto rispetto alla generazione precedente e alla sua antenata, la GeForce RTX 4050, GPU valida per i compiti basilari e qualche gioco senza pretese a 1080P.

Nonostante quanto detto, i miglioramenti gen su gen ci sono tutti e i primi dati ci dicono che l’ultima arrivata in casa NVIDIA è in grado di offrire un salto prestazionale di circa il 10% rispetto alla GeForce RTX 4050 con GPU Ada Lovelace. Ma vediamone insieme tutte le specifiche tecniche e i possibili prezzi.

NVIDIA GeForce RTX 5050 ufficiale: la piccola GPU Blackwell ha 8 GB di memoria

La GeForce RTX 5050 Laptop, che a quanto pare sarà seguita a breve anche da una versione per PC desktop, rappresenta l’ultimo modello di questa prima ondata di schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 50 basata su architettura Blackwell; come da prassi, la prossima mossa dell’azienda sarà la linea GeForce RTX 50 SUPER, ma per questo ci vorrà ancora qualche mese, ricordando inoltre che solitamente sono interessati solo i modelli di fascia più alta.

Tornando invece alla protagonista di oggi, la GeForce RTX 5050 non si discosta molto dalla GeForce RTX 5060 annunciata da NVIDIA lo scorso maggio, mantenendo inalterato il sottosistema memoria e, come da previsione, operando un taglio sulle unità di elaborazione.

Nel dettaglio, l’ultima proposta a marchio NVIDIA sposa una GPU Blackwell GB207, un chip da 2.560 Cuda Core abbinato a 8 GB di VRAM GDDR7 con interfaccia a 128 bit e una larghezza di banda che arriva a 384 GB/s.

La scheda dovrebbe avere un TBP di 105-115 watt, in linea con GeForce RTX 5060, ma parliamo di un Total Board Power configurabile, senza dimenticare il supporto per le tecnologie proprietarie NVIDIA, come Dynamic Boost 2.0, le funzionalità legate all’AI come il DLSS 4 con Multi Frame Generation e tutte le novità già viste sulla serie Blackwell.

Parlando di prestazioni assolute, come anticipato sopra ci si aspetta che la GeForce RTX 5050 sia almeno un 10% più veloce del modello Ada Lovelace che l’ha preceduta (GeForce RTX 4050); lo scarto ovviamente potrà essere variabile in base al titolo preso in esame, ma di sicuro vedremo una differenza tangibile in ambito ray-tracing (anche oltre il 20% in particolari scenari).

I primi notebook con NVIDIA GeForce RTX 5050 debutteranno prima sul mercato asiatico, per arrivare in Europa nelle prossime settimane. Rimanendo in tema, voci di corridoio vogliono NVIDIA pronta ad annunciare il modello GeForce RTX 5050 desktop a inizio luglio; le caratteristiche di base dovrebbero essere simili (2.560 Cuda + 8 GB GDDR7/128 bit), tuttavia il TBP sarà adeguato alla piattaforma desktop e incrementato per garantire frequenze di clock e di conseguenza prestazioni superiori alla versione laptop (come al solito insomma).

Riguardo i prezzi, al momento non abbiamo dati precisi, si vocifera però che i notebook con NVIDIA GeForce RTX 5050 potrebbero partire da 800-900 dollari, ma in questo caso preferiamo aspettare dettagli più concreti o ufficiali da parte dell’azienda.

Scheda tecnica NVIDIA GeForce RTX 5050