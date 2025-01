Torniamo sull’argomento dissipatori AiO a liquido per un altro interessante prodotto targato ASUS, parliamo del nuovo PRIME LC 360 ARGB, giunto in redazione per tutti i test di rito. In un catalogo ormai molto vasto anche per quanto concerne gli impianti di raffreddamento per CPU All-In-One, il nuovo arrivato in casa ASUS si fa strada nella fascia più agguerrita del segmento consumer, ovvero la fascia medio-bassa, offrendo quindi un’ulteriore alternativa ai modelli più prestanti come l’ASUS ProArt LC 360 che abbiamo provato recentemente, o il top di gamma ASUS ROG Ryujin III.

Nonostante il prezzo agguerrito, quantomeno se guardiamo a cosa offrono i competitor nella stessa fascia, l’ASUS PRIME LC 360 ARGB non presenta particolari compromessi; offre prestazioni di tutto rispetto grazie al generoso radiatore, abbinato a un’estetica curata che non si fa mancare l’illuminazione ARGB, garantendo tra l’altro una buona compatibilità e praticità nell’installazione. Vediamo come va nei nostri test però.

Recensione ASUS PRIME LC 360 ARGB: caratteristiche di rilievo e design

Come facilmente si intuisce dalla sigla, l’ASUS PRIME LC 360 ARGB è un impianto AiO con radiatore da 360 millimetri. Prima di andare avanti però facciamo subito una premessa riguardo la tecnologia, o meglio, la piattaforma adoperata dal sistema chiuso All-In-One di ASUS. La gamma PRIME LC 360 ARGB prevede infatti un secondo modello da 360 mm con display LCD integrato sul waterblock; questa soluzione sfrutta la tecnologia ASETEK, partner storico di ASUS che però non viene però pubblicizzato su questo modello PRIME LC 360 ARGB in prova.

Proprio per questo motivo, al momento non possiamo confermare che il produttore si sia rivolto nuovamente ad ASETEK (verosimilmente per un pompa meno potente e per questo più economica), oppure a un altro partner. Guardando alle dimensioni e alle forme del blocco pompa-waterblock siamo più propensi per la seconda ipotesi, tuttavia possiamo già anticiparvi da subito che questo non è vitale per il funzionamento ottimale dell’impianto, impattando potenzialmente solo sulle prestazioni assolute (vedremo).

Rimanendo concentrati sul waterblock, spicca sicuramente l’ampia base in rame che garantisce un trasferimento ottimale del calore dalla CPU; ma non è tutto, il blocco si estende ulteriormente in altezza per far posto sul top a quello che ASUS chiama infinity mirror, ovvero un sistema di lenti abbinate a led ARGB che permette di creare un particolare effetto di riflesso personalizzabile anche con ASUS Aura Sync.

I tubi in gomma da 40 centimetri che si collegano al waterblock, rivestiti per garantire una maggiore durata nel tempo, sono di qualità e permettono anche una certa angolazione in fase di installazione; si collegano a un radiatore in alluminio, raffreddato da una serie di tre ventole da 120 millimetri a cornice unica che arrivano già installate di fabbrica. Si tratta per la precisione delle PRIME LC 36025, esteticamente gradevoli e soprattutto caratterizzate da un sistema di collegamento a cascata con un cavo unico per alimentazione e sistema ARGB.

Questa opzione aiuta sicuramente in ottica PC building, mentre se parliamo di prestazioni, le tre ventole possono spingersi a 2.200 RPM con una pressione statica di 3.2 mmH2O; la rumorosità dichiarata in 34 dBA non è elevata ma neanche così contenuta, cercheremo di verificare meglio nel nostro test.

ASUS PRIME LC 360 ARGB: accessori, installazione e compatibilità

ASUS PRIME LC 360 ARGB arriva in una confezione molto curata e completo di tutti gli accessori per un’installazione rapida e corretta su diversi socket; tra le altre cose, il sistema di ritenzione è abbastanza intuitivo e non particolarmente fastidioso. In sostanza il sistema di collegamento ventole/ARGB è abbastanza semplice, ci ritroveremo a gestire in sostanza due connettori PWM 4pin e due ARGB per pompa e ventole.

Nel nostro caso abbiamo testato su piattaforma Intel LGA 1851 e, una volta collocato il backplate sul retro della motherboard, basterà posizionare la base del waterblock (con pasta termoconduttiva pre-applicata) sulla CPU e avvitare le quattro viti zigrinate in corrispondenza dei quattro angoli intorno al socket.

Vi possiamo dire che lo strato di pasta termoconduttiva non è proprio scadente, ma nel nostro caso abbiamo preferito rimuoverla per una delle migliori in commercio. Riguardo la compatibilità, oltre a supportare i più recenti Intel Core Ultra 200 su socket LGA 1851, questo dissipatore può essere installato su socket Intel LGA 1700, LGA 1200 ed LGA 115x e su tutte le schede madri AMD con socket AM5 e AM4.

Specifiche tecniche ASUS PRIME LC 360 ARGB

Prima di passare ai fatti, ovvero alla prova sul campo, facciamo un veloce riepilogo sulla scheda tecnica del nuovo dissipatore ASUS.

Scheda tecnica ASUS PRIME LC 360 ARGB Tipologia: dissipatore a liquido AiO per CPU

Pompa: ad alte prestazioni PWM, x.xxx RPM

Infinity mirror sul waterblock personalizzabile via software

Base: in rame

Radiatore: in alluminio da 360 mm

Dimensioni radiatore: 397 x 120 x 27 mm

Lunghezza tubi: 400 mm

Ventole: 3x PRIME LC 36025 (PWM) 120 mm

Caratteristiche Ventole: Design a cornice unica Dimensioni: 360×123×25 mm Regime rotativo: 600-2.200 RPM Portata max 75,7 CFM Pressione statica max 3.2 mm-H2O Rumorosità max 34 dBA

Supporto AURA Sync

Socket Intel supportati: LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 115x

Socket AMD supportati: AM4, AM5

Garanzia 6 anni

Recensione ASUS PRIME LC 360 ARGB: ecco come è andata la nostra prova

Viste le caratteristiche tecniche sulla carta, vediamo ora come si comporta ASUS PRIME LC 360 ARGB alle prese coi test di rito sulla nostra benchtest; per la precisione verificheremo quanto riesce a tenere a bada l’ultimo flagship Intel, il Core Ultra 9 285K.

Per l’occasione abbiamo messo in piedi la seguente piattaforma di test:

Dissipatore: ASUS PRIME LC 360 ARGB

Processore: Intel Core Ultra 9 285K

Scheda madre: ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI

Memorie: 48 GB (2x 16 GB) Kingston FURY Renegade RGB DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s

Scheda grafica: Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore: Corsair RM1000x 1000 watt

Sistema Operativo Windows 11 PRO 23H2

Il nostro Intel Core Ultra 9 285K con le impostazioni di default è impostato sul profilo Intel Performance, ovvero con un valore MTP (Maximum Turbo Power) di 250 watt. La CPU sarà sottoposta a tre sessioni di Cinebench R23 in loop, prima con ventole gestite in automatico dalla scheda madre, successivamente impostando direttamente dal BIOS i profili Turbo e Full Speed per verificare quanto possiamo guadagnare in termini di temperature a discapito della rumorosità di sistema.

ASUS PRIME LC 360 ARGB: test temperature e rumorosità

Vista la mancanza di alcune informazioni di base, in primis il produttore della pompa e le prestazioni dettagliate della stessa, non avevamo particolari aspettative sul PRIME LC 360 ARGB, sperando comunque che offrisse quantomeno un buon rapporto prestazioni/prezzo. Per la rumorosità invece possiamo verificare direttamente e concretamente attraverso la misurazione con fonometro, cercando successivamente di valutare il migliore compromesso possibile per l’utente riguardo prestazioni/rumore.

Lasciando gestire il dissipatore alla scheda madre, il Core Ultra 9 285K raggiunge una temperatura di picco pari a 80 °C sotto uno stress test di 300 secondi con Cinebench R23; un valore non esagerato dato il carico, ma che viste le peculiarità della CPU Arrow Lake e la prova effettuata su banco, non risulta neanche così contenuto.

Impostando le ventole in modalità Turbo riusciamo a limare 3 °C a fronte di una rumorosità che da 45 dBA passa a 52 dBA, mentre a pieno regime si guadagna solo un altro grado a discapito però della rumore prodotto, ben 57 dBA.

Ne consegue che, almeno nel nostro caso, la modalità Turbo probabilmente rappresenta la giusta via di mezzo; suggeriamo comunque all’utente di valutare bene l’abbinamento del PRIME LC 360 ARGB a valori di MTP più elevati, o processori più esigenti in fatto di TDP e, più in generale, eventuali sessioni di overclock spinti.

Quanto costa e dove acquistare il dissipatore ASUS PRIME LC 360 ARGB

ASUS PRIME LC 360 ARGB è già ampiamente disponibile presso i maggiori rivenditori di settore, compresa Amazon Italia. Il prezzo di questo AiO si colloca nella fascia 110-120 euro, non troppo elevato ma comunque superiore a diverse proposte di fascia bassa (o medio-bassa) di competitor specializzati in questo settore.

Per comodità vi lasciamo un paio di link per l’acquisto:

Acquista ASUS PRIME LC 360 ARGB su Amazon a 119,90 euro

Acquista ASUS PRIME LC 360 ARGB su Next Hardware e Software a 109,90 euro

Considerazioni

Eccoci a tirare le somme su questo ASUS PRIME LC 360 ARGB, un dissipatore AiO che in linea di massima rispecchia la qualità dei prodotti ASUS in una fascia del mercato consumer non proprio semplice da gestire, ovvero quella più economica. Facendo parte della serie PRIME non ci sorprende troppo qualche compromesso del caso o, per dirla meglio, l’assenza di alcuni “plus” a cui siamo abituati sui prodotti ASUS più costosi, vedi i ROG ad esempio.

Lato illuminazione ARGB non vediamo particolari rinunce, le ventole sono prestanti e offrono degli effetti gradevoli e personalizzabili, mentre sul waterblock l’azienda ha risolto in modo originale con l’infinity mirror (più economico di un display LCD). Possiamo affermare che le prestazioni globali sono nella media, un po’ lontane dai top di gamma e per questo come detto da abbinare secondo noi a soluzioni come il Core Ultra 9 285K (con MPT 250 watt) o soluzioni analoghe AMD come i Ryzen 9000.

La qualità come al solito è sopra la media per questa fascia di mercato e non a caso troviamo anche una garanzia di sei anni; nonostante quanto detto, vista l’ampia offerta di brand concorrenti in questo segmento, riteniamo il prezzo del PRIME LC 360 ARGB leggermente elevato rispetto alle alternative, suggerendo di aspettare che il prodotto si assesti intorno a quota 100 euro per essere quantomeno più appetibile.