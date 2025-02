Proseguiamo il nostro viaggio nella nuova gamma di schede grafiche GeForce RTX 50 targate MSI, con la recensione odierna che vede sotto la lente d’ingrandimento la MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC PLUS, soluzione che porta avanti una delle serie più note e amate dell’azienda taiwanese rivolta ai PC gamer e agli appassionati.

Dopo aver provato la top di gamma MSI GeForce RTX 5090 SUPRIM SOC e la nuovissima GeForce RTX 5080 VANGUARD SOC, oggi optiamo per una fascia di mercato decisamente più abbordabile, ambito dove la linea GAMING di MSI ha riscosso sempre un certo successo per via dell’ottimo bilanciamento tra qualità, sistema di dissipazione e prestazioni.

Ma vediamo come va e cosa offre questa scheda, ricordando ancora una volta che per GeForce RTX 5070 Ti non è prevista alcun Founders Edition, lasciando quindi un ampio margine di libertà ai partner NVIDIA.

Recensione MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC PLUS: tutte le novità

Come anticipato sopra, la serie GAMING è probabilmente la più nota e diffusa nel catalogo delle schede grafiche a marchio MSI. Questa serie GeForce RTX 50 si presenta con linee più nette rispetto alla precedente generazione, mantenendo però un’estetica elaborata che non si fa mancare i led RGB, gestibili ricordiamo con l’utility proprietaria MSI Center.

Rimanendo un attimo in ambito software, c’è sempre l’opzione Afterburner per il tweaking e la gestione delle ventole, in aggiunta a MSI APP Player, un’app sviluppata in collaborazione con Bluestacks per garantire la migliore esperienza gaming possibile, sia in ambito mobile che PC.

Tornando alla scheda invece, oltre all’estetica curata troviamo il sistema di dissipazione TRI FROZR 4, realizzato con un generoso corpo dissipante e alette dal profilo rivisto, attraversato da cinque heatpipe in rame (Core Pipe); queste ultime si collegano a un’ampia base, sempre in rame nichelato, mentre le tre ventole STORMFORCE penseranno a smaltire il calore (in modo molto efficiente, anticipiamo).

MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC PLUS non si fa mancare un robusto back-plate in metallo, utile per dissipare ulteriormente il calore della componentistica, oltre che per proteggerla e dare alla scheda ulteriore solidità; anche qui una nota all’estetica per segnalare il tocco di originalità conferito dal logo aziendale iridescente, il classico grado di MSI che in questa occasione viene molto enfatizzato.

Altri accorgimenti da segnalare sono poi il doppio BIOS e l’utilizzo di componentistica di fascia premium, mentre riguardo l’alimentazione è presente il classico connettore PCI-E 12pin (12+4).

Chiudiamo con la dotazione di porte, comune a tutte le GeForce RTX 5070 Ti (una HDMI 2.1a e tre Display Port 2.1b), ricordando inoltre che questo modello può dare ottime soddisfazioni anche in ambito produttività e creazione di contenuti grazie alla presenza di due encoder NVIDIA NVENC di 9a generazione (più un decoder NVDEC 6a gen).

Scheda tecnica MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC PLUS

Ora facciamo un breve ripasso delle specifiche dettagliate della MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC PLUS, prima di passare alla prova sulla nostra bench test.

MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC PLUS GPU GB203-200

Streaming Multiprocessor 70

Cuda Core 8.960

Tensor Core 280

TMU 280

RT Core 70

Frequenza GPU 2.572 MHz (Reference 2.452 MHz)

Memoria 16 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 896 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 300 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

Recensione MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC PLUS: le nostre impressioni

Passiamo quindi alla nostra sessione di test, questa volta con un approccio leggermente diverso del solito che cerca di evidenziare il potenziale inespresso della GPU Blackwell e in questo caso della GeForce RTX 5070 Ti.

Per “inespresso” ci riferiamo ovviamente alla possibilità di incrementare le frequenze di GPU e memorie mantenendo inalterato il Total Board Power e i consumi della scheda, cercando invece di guadagnare in termini di prestazione assoluta.

Fatta questa premessa, vediamo la piattaforma hardware che utilizzeremo per i test di oggi:

Piattaforma di test

Schede video: MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC PLUS NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Processore: Intel Core i9-14900K (Profilo Extreme)

Dissipatore: NZXT KRAKEN ELITE F360 RGB CORE

RAM: 32 GB Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 7.400 MT/s

Scheda madre: MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WiFi

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema Operativo: Windows 11 PRO e driver aggiornati all’ultima versione disponibile

Avendo già passato la nostra suite di giochi, la GeForce RTX 5070 Ti di MSI si troverà questa volta davanti a una selezione di questi benchmark che cercheranno di evidenziare quanto possiamo ancora guadagnare in termini velocistici; ricordiamo che la GPU è già overcloccata di fabbrica, ma con molto potenziale nascosto aggiungiamo.

Tutti i risultati verranno confrontati con scheda a default e con la GeForce RTX 4070 Ti liscia, mentre a seguire trovate la nostra suite software, giochi e benchmark sintetici utilizzati per l’occasione:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

CS GO 2

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

F1 2022

Cyberpunk 2077

Geekbench 6 Open CL e VULKAN

V-Ray

Blender Open Data

MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC PLUS: test termici, consumi e overclock

Dopo aver toccato con mano le novità in ambito dissipazione che MSI ha portato con i modelli GeForce RTX 50 SUPRIM e VANGUARD, siamo curiosi di verificare come si comporta questa nuova versione del TRI FROZR 4 a tre ventole STORMFORCE, le stesse ricordiamo che vengono montate sui due modelli top di gamma già recensiti.

Il dissipatore in dotazione alla MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC PLUS è più compatto delle concorrenti dirette, la ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC e la Gigabyte Gaming GeForce RTX 5070 Ti OC, tuttavia le temperature e la gestione delle frequenze non vengono minimamente intaccate.

Il mix utilizzato da MSI, ovvero il TRI FROZR 4 con ventole STORMFORCE, permette di ridurre l’ingombro ma allo stesso tempo ha a disposizione tre unità capaci di spingersi a ben 3.700 RPM. Nonostante sia un valore nettamente superiore ai competitor citati sopra, la rumorosità di picco non peggiora di molto, così come del resto emerge dal grafico.

La MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC PLUS è la custom che finora si avvicina di più al TBP nominale di 300 watt, dato confermato dal test relativo ai consumi; in aggiunta possiamo incrementare il Power Limit del 10% se decidiamo di verificare il limite della scheda in fatto di frequenza di clock.

La cosa che ci ha sorpreso invece è che, nonostante i due elementi citati sopra, questa scheda ha mostrato un margine di overclock a dir poco impressionate; utilizzando MSI Afterburner infatti, abbiamo spinto la GPU a +450 MHz e le memorie a + 6 Gbps, riuscendo a stabilizzare la GPU con un Boost che nel migliore dei casi tocca i 3.240 MHz con GDDR7 a 34 Gbps e una larghezza di banda pari a 1,088 TB/s (notevole su interfaccia a 256 bit).

MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC PLUS: come va nei giochi

Per i test velocistici non abbiamo voluto esagerare; la MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC PLUS sarà confrontata alla GeForce RTX 4070 Ti e a se stessa, ma con un sostanzioso overclock su GPU e memorie (rispettivamente +375 MHz e +6 Gbps).

Previous Next Fullscreen

Come da previsione, la possibilità di operare fuori specifica ci consente di guadagnare in termini di FPS; l’incremento è quasi sempre a singola cifra percentuale, ma è già qualcosa e sicuramente avvicina questa MSI GeForce RTX 5070 Ti ancora di più alla GeForce RTX 5080, superando ovviamente la GeForce RTX 4080 SUPER.

Previous Next Fullscreen

Ricordiamo che, incrementando il Power Limit del 10%, il consumo della scheda sale di pari passo; in questo scenario, in particolare nei giochi più impegnativi con ray-tracing in 4K, il consumo di picco in gaming può salire anche oltre i 320 watt.

Anche nella produttività si ripresenta lo stesso scenario; la GeForce RTX 5070 Ti è decisamente superiore alla sua antenata, inoltre in ambito multimediale ribadiamo l’implementazione dei nuovi encoder NVIDIA NVENC di 9a generazione, una peculiarità da non sottovalutare.

Quanto costa e dove acquistare MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC PLUS

MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC PLUS dovrebbe essere disponibile a breve presso i maggiori distributori e partner MSI. Al momento non abbiamo dettagli precisi relativi al prezzo di lancio sul mercato italiano (sorvoliamo sul termine prezzo di listino), mentre ricordiamo che il prezzo suggerito da NVIDIA è di 899 euro.

Visto che si tratta di una custom di fascia medio/alta a marchio MSI, per di più overcloccata di fabbrica, pensiamo che il costo finale possa lievitare anche oltre quota 1.000 euro, quantomeno nella fase post-lancio. MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC PLUS dovrebbe essere disponibile a breve anche su Amazon Italia, terremo monitorata la situazione in caso di novità riguardo disponibilità ed eventuali variazioni di prezzo.

Considerazioni

Avendo già testato e recensito due custom della GeForce RTX 5070 Ti, possiamo affermare senza problemi che la nuova GPU NVIDIA garantisce un’ottima esperienza utente, sia in gaming che in ambito produttività. Quest’ulteriore variante MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC PLUS si colloca esattamente dove deve essere una custom overcloccata, fornendo però ulteriore margine di miglioramento grazie all’estrema propensione dei chip Blackwell a operare fuori specifica.

Detto questo, abbiamo notato e gradito le migliorie generazionali apportate da MSI su una delle sue linee più vendute (ovvero MSI GAMING); un’evoluzione sia dal punto di vista della qualità generale, ma anche e soprattutto per quanto concerne il sistema di dissipazione e la gestione delle temperature.

Senza mettere da parte o sminuire tecnologie innovative come DLSS 4 e Multi Frame Generator, con la serie GeForce RTX 50 le prestazioni migliorano di pari passo a un incremento del TBP, motivo per cui questa generazione MSI GAMING (e non solo) viene rivista e ottimizzata soprattutto dal punto di vista termico.

Il dissipatore TRI FROZR 4 con ventole STORMFORCE (le stesse delle top di gamma) si dimostra davvero molto efficiente, merito di un generoso corpo lamellare abbinato a un tris di ventole davvero potenti, ma anche abbastanza udibili a pieno regime. Vale la pena evidenziare inoltre che, rispetto ai modelli di pari fascia proposti dai competitor, questa versione di MSI risulta più compatta per dimensioni (soprattutto spessore) pur mantenendo prestazioni termiche di alto profilo.

Niente da obiettare su qualità e design, sicuramente gradito ai gamer e agli amanti degli RGB, mentre un altro punto a favore di questa MSI GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC PLUS è rappresentato dall’ottima propensione all’overclock, come detto tratto comune delle GPU NVIDIA Blackwell. Abbiamo visto che la GPU ha molto potenziale, avvicinandosi spesso alla sorella maggiore GeForce RTX 5080 che, possiamo dirlo, a questo punto avrebbe dovuto offrire una configurazione con 24 GB di VRAM e qualche CUDA Core in più.