Finalmente ci siamo. Dopo tanta attesa e un piccolo ritardo sulla tabella di marcia, NVIDIA presenta oggi le schede grafiche serie GeForce RTX 5060, ovvero quella che dovrebbe rappresentare l’opzione migliore per i gamer che guardano al portafogli ma non vogliono rinunciare alle prestazioni e a un sistema che supporti tutte le tecnologie di ultima generazione. La famiglia NVIDIA Blackwell quindi si allarga, per la precisione con due nuove modelli: GeForce RTX 5060 Ti e GeForce RTX 5060 “liscia”, con quest’ultima che porta sulle spalle tutto il peso e le speranze dei videogiocatori che bazzicano il segmento entry-level, ovvero quello dove si punta a spremere tutto il potenziale della GPU abbattendo i costi.

Anticipiamo subito che sarà NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti ad aprire le danze, disponibile da domani sia nella variante da 16 GB che in quella da 8 GB, mentre la sorella minore arriverà il prossimo mese di maggio. Fatte le premesse del caso, vediamo cosa offre NVIDIA con le sue due nuove GPU, anticipandovi che da domani saranno divulgate anche le prime recensioni ufficiali (rimanete sintonizzati).

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti e GeForce RTX 5060: tutte le novità

Le nuove arrivate in casa NVIDIA potranno accedere e sfruttare tutte le tecnologie implementate dall’azienda californiana con l’ultima architettura GPU Blackwell. Oltre a uno Streaming MultiProcessor rivisto, la serie GeForce RTX 5060 può contare su Tensor Core di 5a generazione, RT Core di 4a generazione e diverse altre novità hardware e software: ci sono le memorie GDDR7, l’interfaccia PCI-E 5.0, nuovi encoder e tutte le funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale, Neural Rendering, DLSS 4 con Multi Frame Generation e modelli Transformer.

Insomma non manca nulla neanche sulla serie GeForce RTX 5060 che, al pari dei modelli GeForce RTX 50 che l’hanno preceduta, punta a offrire non solo prestazioni, ma anche una qualità dell’immagine superiore e tempi di latenza ridotti (vedi NVIDIA Reflex 2).

Secondo NVIDIA, il DLSS 4 riesce a combinare al meglio questi tre elementi, garantendo in alcuni scenari risultati migliori rispetto alla risoluzione nativa, non solo per qualità ma anche per fluidità della scena. Stando al produttore, la fusione di tutte queste novità permette alla serie GeForce RTX 5060 di garantire un frame-rate di livello in tutti i giochi di ultima generazione, si parla anche di oltre 100 FPS a 1080P o 1440P in base allo scenario (raster, ray-tracing) e al modello di GPU preso in esame.

Nella sua documentazione relativa alla presentazione di oggi, NVIDIA non nasconde inoltre che la serie GeForce RTX 5060 rappresenta un valido upgrade soprattutto per quegli utenti che stanno ancora utilizzando una scheda di vecchia generazione, magari una serie GeForce GTX 10 o GeForce RTX serie 20/30. Anche rispetto alla precedente generazione Ada Lovelace ci sono miglioramenti, ma guardando alle specifiche e ai modelli annunciati nei mesi scorsi, lo scarto si concretizza soprattutto nel DLSS 4 che, al netto di tutto, permette comunque di raddoppiare il frame-rate gen su gen in diversi scenari di gioco.

Caratteristiche tecniche NVIDIA GeForce RTX serie 5060

Come anticipato sopra, la serie NVIDIA GeForce RTX 5060 si compone di due modelli, o meglio, tre se consideriamo che la GeForce RTX 5060 Ti arriverà sia con 8 che con 16 GB di VRAM GDDR7. Parliamo di chip ad alte prestazioni che partono da 28 Gbps, in questo caso abbinati a un BUS memoria a 128 bit.

La differenza prestazionale tra NVIDIA GeForce RTX 5060 ed RTX 5060 Ti si concretizza nel numero di Cuda Core e più in generale nelle varie unità di elaborazione (RT Core e Tensor Core). La GeForce RTX 5060 Ti garantisce una potenza elaborativa degli shader pari a 24 TFLOPS, valore che sale a 759 AI TOPS se invece guardiamo ai Tensor Core di 5a generazione; per fare un paragone, GeForce RTX 5060 si ferma rispettivamente a 19 TFLOPS e 614 AI TOPS, che risulta però un netto salto in avanti se guardiamo ad esempio alla GeForce RTX 4060 (242 AI TOPS).

Entrambi i modelli utilizzeranno le nuove GDDR7 e l’interfaccia PCI-E 5.0, senza dimenticare il nuovo NV Encoder di 9a generazione e supporto per lo standard Display Port 2.1 con UHBR20; riguardo l’alimentazione ausiliaria infine, essendo tutti modelli custom, le GeForce RTX 5060 Ti che vedremo potrebbero utilizzare sia il connettore PCI-E 16pin che il classico PCI-E 8pin (il TBP è abbastanza contenuto).

NVIDIA GeForce RTX 5060 arriva anche sui notebook

NVIDIA GeForce RTX 5060 non sarà solo una prerogativa del mercato desktop, ma arriverà ovviamente anche sui notebook con le varianti a basso consumo e tutte le tecnologie proprietarie targate NVIDIA. Gli obiettivi sono più o meno gli stessi, portare le GPU Blackwell e tutto l’ecosistema DLSS 4 anche nella fascia più bassa dei notebook da gaming con GPU dedicata.

I dati di NVIDIA vanno più o meno nella stessa direzione vista sopra, puntando su DLSS 4 per prestazioni, qualità e latenza, garantendo in questo modo 144 FPS con dettagli ULTRA praticamente sui giochi più in voga del momento (con ray-tracing ovviamente).

Grazie alla nuova tecnologia di Super Sampling e a un’implementazione sempre più radicata dell’AI, i nuovi portatili con GeForce RTX 5060 offrono un netto boost del frame-rate rispetto alla serie RTX 40, stravolgendo del tutto le prestazioni quando le paragoniamo a modelli ancora più datati come potrebbe essere una NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop.

Stando sempre a NVIDIA, a partire dal mese prossimo arriveranno diverse proposte con GeForce RTX 5060 da tutti i maggiori partner OEM; si parla di portatili capaci di ridurre lo spessore dell scocca (14,9 mm) e di conseguenza ingombro e peso, garantendo al contempo una piattaforma hardware di ultima generazione in fatto di reparto CPU/RAM, ma anche per connettività e capacità di espansione.

Disponibilità e prezzi delle NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti e GeForce RTX 5060

Le nuove schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 5060 debuttano oggi, ma l’azienda ha voluto in qualche modo “separare” l’ingresso sul mercato dei due modelli annunciati. NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti sarà disponibile da domani (solo in modelli custom) nelle varianti da 8 GB e 16 GB, mentre per la GeForce RTX 5060 liscia dovremo aspettare il mese di maggio e, almeno a oggi, non sembra essere prevista una versione da 16 GB.

Riguardo i prezzi MSRP, la GeForce RTX 5060 Ti 8 GB costa 379 dollari, cifra che lievita a 429 dollari per il modello con 16 GB di VRAM GDDR7; la GeForce RTX 5060 invece, sarà il modello d’ingresso della gamma NVIDIA Blackwell con un prezzo di listino fissato a 299 dollari. In Italia queste cifre si adeguano al cambio e alle tasse, GeForce RTX 5060 Ti parte infatti da 459 euro, mentre GeForce RTX 5060 liscia avrà un prezzo base di 405 euro. Chiudendo con i notebook, i modelli con GeForce RTX 5060 come detto saranno disponibili dal mese di maggio; i prezzi, almeno secondo quanto suggerisce NVIDIA, partiranno da 1.099 dollari in base alla configurazione hardware (CPU, RAM, storage e Display).