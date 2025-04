A poche ore dal lancio ufficiale delle GeForce RTX 5060, le notizie sulle nuove GPU NVIDIA continuano ad arrivare sempre più corpose, allo stesso tempo però non mancano le indiscrezioni su quella che sostanzialmente sarà la contromossa di AMD, ovvero la tanto discussa Radeon RX 9600.

Dopo gli ottimi risultati ottenuti con le Radeon RX 9070 e 9070 XT, non è un segreto che AMD stia preparando la propria offerta per la fascia entry-level del settore consumer gaming, modelli per intenderci che andranno a sfidare sia la GeForce RTX 5060 Ti che la GeForce RTX 5060 liscia.

Delle nuove Radeon RX 9600 sappiamo già diverse cose, tuttavia gli ultimi aggiornamenti suggeriscono ulteriori spunti di riflessione, in primis una frequenza di clock molto spinta che potrebbe aiutare ad avere la meglio soprattutto in ambito raster. Ma facciamo insieme il punto della situazione sfruttando anche i leak dell’ultimo momento.

AMD Radeon RX 9600 e 9600 XT stanno arrivando: tutto quello che sappiamo

Ne avevamo già parlato nelle scorse settimane. La serie AMD Radeon RX 9600 sarà la proposta più economica basata sulla nuova architettura GPU AMD RDNA 4. Stando alle ultime notizie trapelate dalla rete, sembra che l’azienda di Lisa Su abbia intenzione di “spalmare” il lancio di due nuovi modelli nell’arco temporale di qualche settimana; il contrario rispetto alla serie Radeon 9070 e probabilmente solo per marcare più stretto il competitor di sempre.

Per questo motivo al momento si sente parlare quasi esclusivamente di Radeon RX 9600 XT, ovvero il modello che dovrebbe sfidare direttamente la GeForce RTX 5060 Ti, non solo per prestazioni ma anche per modelli disponibili visto che avremo sicuramente un modello da 8 GB e uno da 16 GB (forse più allettante).

La Radeon RX 9600 XT utilizzerà probabilmente una GPU Navi 44, un chip RDNA 4 da 2.048 Stream Processor, ovvero la metà di quelli presenti sulla Radeon 9070 XT. Il nuovo modello potrà sfruttare quindi gli RT Accelerator di terza generazione e gli AI Accelerator di seconda generazione con supporto al calcolo FP8, senza dimenticare il nuovo Media Engine e la possibilità di beneficiare della tecnologia FSR 4 con Frame Generator e AMD Anti-LAG 2 per ridurre le latenze.

La scheda sfrutterà l’interfaccia PCI-E 5.0, mentre la GPU sarà abbinata a memoria video di tipo GDDR6 20 Gbps, di sicuro con un’interfaccia a 128 bit. Il TBP della Radeon RX 9600 XT sarà sicuramente impostato sotto i 200-180 watt, con alimentazione ausiliaria standard PCI-E 8pin (non escludiamo il 16pin).

Tra le caratteristiche di spicco della serie Radeon RX 9600 ci sarà anche una frequenza GPU molto spinta. Si vocifera che la variante 9600 XT avrà un game clock di 2.620 MHz con Boost a 3.230 MHz; ma non è tutto, questi valori si riferiscono al modello reference, mentre le varianti custom sono accreditate di frequenze Boost oltre 3.300 MHz.

AMD Radeon RX 9600 XT: ecco le specifiche tecniche (quasi definitive)

Le indiscrezioni delle ultime ore vogliono AMD e i partner pronti per il lancio della serie Radeon 9600 entro fine maggio. Se confermata, la data di presentazione potrebbe coincidere con il Computex di Taipei (inizio giugno), ma al momento non possiamo escludere qualche sorpresa da parte del produttore, quantomeno vista la fiducia ottenuta dopo il lancio dei primi modelli Radeon RX 9070.

Per il momento vi lasciamo con quelle che possiamo definire le specifiche tecniche quasi definitive della Radeon RX 9600 XT.

AMD Radeon RX 9600 XT