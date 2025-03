Con questo articolo che vede protagoniste le nuove NVIDIA GeForce RTX 5070 e AMD Radeon RX 9070, inauguriamo una nuova rubrica che cerca di mettere a confronto in modo rapido, diretto e soprattutto semplice, prodotti della stessa categoria appena giunti sul mercato o di particolare interesse da parte dei lettori.

In sostanza si tratta di una serie di comparative per caratteristiche, prestazioni, consumi e costi, che potrebbero essere utili quando siamo di fronte a un acquisto e ci assalgono i dubbi dell’ultimo momento, magari per inesperienza o perché il prodotto è appena uscito e non ci sono molti dati e/o opinioni da consultare.

In linea di massima utilizzeremo sempre prodotti che abbiamo recensito personalmente o comunque testati “realmente” in redazione sulla nostra bench test. In questo caso il focus è sulle schede grafiche, ma tale approccio può essere esteso ad esempio ai processori o altre tipologie di componenti e periferiche.

AMD Radeon RX 9070 VS NVIDIA GeForce RTX 5070: schede tecniche a confronto

Iniziamo dalle basi, ovvero andiamo nel dettaglio delle specifiche tecniche dei due modelli in prova. Per l’occasione utilizzeremo due schede grafiche testate recentemente, la ASUS TUF GAMING Radeon RX 9070 OC e la Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC.

Si tratta di due schede grafiche custom, una caratteristica che però non fa molta differenza se guardiamo al nostro obiettivo finale. Tra le altre cose, c’è da dire che AMD non propone alcun modello reference per la Radeon RX 9070, mentre per NVIDIA la disponibilità della Founders Edition al momento è praticamente nulla; converrete con noi quindi che la soluzione non poteva che essere questa.

Le due schede grafiche hanno caratteristiche abbastanza diverse per unità di elaborazione, memoria e numero di transistor, mentre condividono sostanzialmente lo stesso processo produttivo TSMC o quasi. Ma vediamo tutti i dati nel dettaglio, mentre per approfondire sui relativi modelli vi rimandiamo alle relative recensioni che trovate a fondo pagina.

AMD Radeon RX 9070 Architettura AMD RDNA 4

GPU Navi 48

Processo produttivo N4P FinFET (5 nm)

Transistor 53,9 miliardi

Dimensioni die GPU 357 mm2

Compute Unit 56

Stream Processor 3.584

ROP 128

AI Accelerator 112

Ray Accelerator 56

TMU 224

Frequenza base 2.070 MHz

Frequenza Boost 2.520 MHz

AI TOP 1.156

AMD Infinity Cache 64 MB (3a gen)

Memoria video 16 GB GDDR6

Velocità memoria 20 Gbps

BUS memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 640 Gbps

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Alimentazione PCI-E 2x 8pin

TBP 220 watt

Output video 1x HDMI 2.1b, 3x Display Port 2.1a

NVIDIA GeForce RTX 5070 GPU GB205-300

Processo Produttivo 4N FinFET (5 nm)

Transistor 31,1 miliardi

Dimensioni die GPU 263 mm²

Streaming Multiprocessor 48

Cuda Core 6.144

ROP 80

Tensor Core 192

RT Core 48

TMU 192

Frequenza base GPU 2.325 MHz

Frequenza GPU Reference 2.512 MHz

AI TOPS 988

Memoria 12 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 192 bit

Larghezza di banda memoria 672 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 250 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

Configurazione di prova

Viste le caratteristiche dettagliate delle due schede grafiche in oggetto, passiamo alla piattaforma di test utilizzata per rilevare le prestazioni in vari scenari di utilizzo, ma anche per misurare i consumi e di conseguenza l’efficienza dei prodotti in prova. Il tutto ovviamente a parità di configurazione, impostazioni di sistema e software.

Schede video: ASUS TUF GAMING Radeon RX 9070 OC Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC

Processore: Intel Core i9-14900K (Profilo Extreme)

Dissipatore: NZXT KRAKEN ELITE F360 RGB CORE

RAM: 32 GB Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 7.400 MT/s

Scheda madre: MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WiFi

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Driver AMD Radeon Software Adrenalin 25.3.1 NVIDIA GeForce Game Ready 572.70

Sistema Operativo: Windows 11 PRO aggiornato all’ultima versione disponibile

Giochi e applicati utilizzati nella sessione

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

Asssassin’s Creed Mirage

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Monster Hunter Wilds

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

Geekbench 6 Vulkan

Indigo

Blender

AMD Radeon RX 9070 VS NVIDIA GeForce RTX 5070 – Gaming

Visto che i prodotti in esame sono stati già recensiti, non andremo a commentare più di tanto i risultati, cercando invece di riassumere in seguito le varie differenze percentuali in un grafico ad hoc che sicuramente risulterà più efficace e immediato.

Partiamo quindi con i benchmark grafici, sintetici e non, mentre per quanto concerne i giochi, le risoluzioni che abbiamo considerato sono le più diffuse, ovvero 1080P, 1440P e 2160P.

Giochi con ray-tracing e supporto NVIDIA DLSS o AMD FSR:

AMD Radeon RX 9070 VS NVIDIA GeForce RTX 5070: media prestazioni nei giochi

I grafici riportati sopra sono abbastanza chiari, tuttavia, visto il numero di test effettuati, abbiamo calcolato per comodità il frame-rate medio delle due schede nelle tre risoluzioni prese in considerazione. In questo modo le differenze tra i due modelli sono sicuramente più evidenti:

AMD Radeon RX 9070 VS NVIDIA GeForce RTX 5070 – Calcolo e Produttività

Ci riserviamo di espandere la suite relativa alla produttività con ulteriori test, anche perché in diversi casi riscontriamo ancora problemi di incompatibilità che speriamo si possano risolvere con le prossime versioni dei driver AMD e NVIDIA.

AMD Radeon RX 9070 VS NVIDIA GeForce RTX 5070 – Consumi ed efficienza

Riguardo i consumi, c’è come sempre da considerare che siamo di fronte a modelli custom e overcloccati, almeno in questo caso, quindi vi anticipiamo che i valori di TBP (Total Board Power) potrebbero differire da quanto dichiarato sia da AMD che da NVIDIA. Partendo coi consumi di picco, durante i nostri test abbiamo riscontrato che in linea di massima la AMD Radeon RX 9070 consuma leggermente di più rispetto al TBP dichiarato, portandosi spesso oltre i 220 watt (reference) e sforando i 240 watt i molte occasioni.

Dopo alcune ricerche però, è venuto a galla che il TBP per una scheda come la ASUS TUF Gaming RX 9070 OC è di 240 watt, quindi potremmo dire che la nostra misurazione rimane entro valori accettabili. La GeForce RTX 5070 di Gigabyte invece non si discosta dai 250 watt dettati da NVIDIA (essendo comunque overcloccata) e dati alla mano risulta spesso più efficiente della controparte AMD.

In questi casi i risultati possono essere ulteriormente limati cercando di estendere le misurazioni relative al rapporto FPS/Watt a tutti i titoli utilizzati nella suite; per l’occasione abbiamo scelto due titoli a caso, ma se vi interessa questo aspetto non esitate a segnalarcelo e cercheremo di includere tutti e dodici i giochi presenti in elenco.

AMD Radeon RX 9070 VS NVIDIA GeForce RTX 5070 – Prezzi e considerazioni

Come anticipato in apertura, non miriamo a chiudere queste comparative con molte considerazioni personali; non solo perché lo abbiamo già fatto in occasione delle recensioni dedicate, ma soprattutto perché riteniamo che i grafici siano più che sufficienti. In aggiunta poi c’è da considerare la questione prezzi, non MSRP ovviamente ma al dettaglio, un elemento che almeno a oggi non ci aiuta molto a fornire un esito netto e definitivo.

L’attuale situazione in cui versa il settore schede grafiche consumer non permette di essere molto obiettivi, motivo che ci spinge quindi a considerare e riportare esclusivamente i costi attuali sul mercato italiano in rapporto ai prezzi suggeriti dalle aziende “sulla carta”.

I più attenti avranno realizzato che AMD Radeon RX 9070 VS NVIDIA GeForce RTX 5070 non sono molto distanti in quanto a prestazione assoluta; la resa delle GPU varia in base al titolo e all’utilizzo o meno del ray-tracing con le relative tecnologie di super sampling e frame-generator. La proposta AMD mostra spesso un vantaggio in raster, mentre NVIDIA recupera nettamente quando parliamo di ray-tracing; sarà l’utente a questo punto a valutare in base ai giochi che utilizza e alle opportunità del mercato.

AMD Radeon RX 9070 e NVIDIA GeForce RTX 5070 hanno lo stesso prezzo MSRP, ovvero 549 dollari, mentre in Italia e in Europa la realtà e ben diversa; non sorprendetevi quindi di vedere costi anche sopra quota 700-750 euro. A seguire vi riportiamo alcune delle opzioni che attualmente potreste vagliare se state valutando l’acquisto di una di queste GPU.

AMD Radeon RX 9070:

NVIDIA GeForce RTX 5070: