Il recente annuncio delle Radeon RX 9070 potrebbe, o meglio dovrebbe, dare una scossa importante al mercato schede grafiche consumer. Lo sappiamo noi addetti ai lavori, gli utenti e a quanto pare la stessa AMD che, a margine della presentazione ufficiale delle prime GPU basate su architettura RDNA 4, ha svelato che a breve arriverà anche una soluzione per la fascia più bassa del segmento gaming, ovvero la serie Radeon RX 9600.

L’azienda al momento non ha condiviso dettagli di tipo tecnico, al contrario invece della controproposta NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti che, come già noto, sarà rappresentata dai modelli GeForce RTX 5060 Ti 16 e 8 GB, basati ovviamente su architettura GPU Blackwell. Ma cerchiamo di capire come potrebbero essere queste GPU e soprattutto quando potrebbero arrivare sul mercato (e con che prezzi).

AMD Radeon RX 9600: come saranno le GPU RDNA 4 economiche?

Come anticipato poco sopra, AMD non ha condiviso informazioni riguardo le caratteristiche della serie Radeon RX 9600, limitandosi a commentare che arriveranno presto, più precisamente nel secondo trimestre dell’anno (entro giugno quindi). Detto questo, mettendo insieme tutti i rumor a nostra disposizione, possiamo ipotizzare che per la fascia più economica del settore consumer gaming AMD utilizzerà di base una GPU Navi 44.

Si tratta sempre di un chip RDNA 4, al pari del Navi 48 che ritroviamo sulle Radeon RX 9070 per intenderci, ovviamente “depotenziato” e verosimilmente caratterizzato dai classici tratti dei chip gaming economici, in primis un sottosistema memoria con interfaccia a 128 bit. Visto che ancora non abbiamo dati indipendenti sulle prestazioni delle Radeon RX 9070, per il momento possiamo solo ipotizzare cosa potrà riservarci AMD con la gamma Radeon RX 9600.

Molto probabilmente ci saranno due modelli, al pari per intenderci della serie Radeon RX 7600. Dovremmo avere quindi una Radeon RX 9600 XT e una Radeon RX 9600 liscia; ipotizziamo che la prima sarà dotata di 16 GB di VRAM GDDR6, mentre il modello entry-level dovrebbe fermarsi a 8 GB, pareggiando i conti con Radeon RX 7600 e soprattutto NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti/ RTX 5060.

Della scheda tecnica non sappiamo nulla. Si potrebbe scommettere sul reparto memoria, ambito dove AMD dovrebbe optare per delle GDDR6 20 Gbps su bus a 128 bit, oltre all’interfaccia che dovrebbe essere sempre PCI-E 5.0. Riguardo le unità di elaborazione, non prevediamo degli stravolgimenti rispetto alla precedente generazione, mentre i nuovi modelli potranno sicuramente contare sulla nuova architettura RDNA 4 e tutte le sue novità: una Compute Unit rivista, nuovi RT Accelerator, nuovi AI Accelerator e molto altro ancora, ovvero tutte le nuove funzionalità legate all’AI e al Super Sampling (vedi FSR4 ad esempio, ma non solo).

Questo è quanto possiamo “estrapolare” dalle informazioni a nostra disposizione; visti i prezzi di listino della Radeon RX 9070, ipotizziamo che le Radeon RX 9600 si collocheranno sotto quota 400 dollari, mentre riguardo la data di debutto e i prezzi, molto dipenderà secondo noi dalle mosse di NVIDIA.

Le NVIDIA GeForce RTX 5060 arrivano a marzo, ecco le specifiche presunte

Al contrario delle AMD Radeon RX 9600, le NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti non sono una novità o un segreto. Sappiamo già che ci sarà una GeForce RTX 5060 Ti da 16 GB che, tra le altre cose, sarà anche la prima ad arrivare sul mercato entro la fine di marzo, proponendo una GPU Blackwell GB205 o GB206.

Questo modello si posizionerà ovviamente sotto la GeForce RTX 5070, presumibilmente nel segmento dei 400-500 dollari. Riguardo le caratteristiche, anche qui non dovremmo vedere stravolgimenti rispetto alla serie NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti; la novità sostanziale dovremmo vederla in ambito memoria, dove al pari dei top di gamma NVIDIA aggiornerà anche i modelli più economici con le veloci memorie GDDR7 28 Gbps.

Nonostante l’interfaccia dovrebbe rimanere a 128 bit, la serie GeForce RTX 5060 potrà beneficiare di un sostanziale incremento della larghezza di banda che, come ben sappiamo, contribuisce a ottimizzare le prestazioni assolute della scheda in gaming. Secondo quanto riportato dai colleghi di wccftech, la GeForce RTX 5060 Ti 16 GB arriverà sul mercato con un TBP di 180 watt, utilizzando inoltre sia il connettore di alimentazione PCI-E 12V-2x6pin che il classico PCI-E 8pin.

Questi al momento i dettagli che possiamo condividere con voi. Ribadiamo che NVIDIA dovrebbe presentare la variante da 16 GB entro il mese di marzo, mentre il modello più economico da 8 GB arriverà ad aprile (aspettando poi una GeForce RTX 5060 liscia per l’estate), sempre con AMD a marcare stretto l’avversario (almeno si spera).