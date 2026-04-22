Oggi ci occupiamo nuovamente di case PC con la prova di un prodotto a dir poco particolare, potremmo dire quasi di nicchia se guardiamo alla sua genesi e alle aziende che l’hanno concepito. Si tratta di Antec Flux Pro Noctua Edition, un case top di gamma annunciato il mese scorso dalla partnership tra Antec e Noctua, due brand che non hanno certo bisogno di presentazioni nel panorama PC DIY per quanto concerne i telai per PC e i sistemi di dissipazione.

Antec Flux Pro Noctua Edition rappresenta un’evoluzione del già noto Antec Flux Pro, un vero e proprio big-tower pensato per le configurazioni più spinte e complesse, “rivisto” in questo contesto con tutte le accortezze di Noctua sul reparto ventilazione e rumorosità (ma non solo). Un case che come vedremo non è per tutti, capace di gestire senza problemi le più recenti build da gaming con RTX 5090/5080, ma anche workstation multi-GPU per il rendering, l’Intelligenza Artificiale in locale o la creazione di contenuti avanzati.

Detto questo, vogliamo sottolineare qui in apertura che, trovandoci di fronte a una proposta enthusiast, ulteriormente migliorata e ottimizzata (vedremo come), il prezzo non può essere confrontato direttamente con il modello base realizzato da Antec, che sostanzialmente costa di meno rispetto a quella che possiamo definire senza problemi una variante “abbastanza custom” di Noctua.

Recensione Antec Flux Pro Noctua Edition: design e caratteristiche

Entrare nel merito del design di Antec Flux Pro Noctua Edition significa, prima di tutto, capire da dove nasce questo prodotto. La base è quella già molto solida del Flux Pro standard, un full tower progettato attorno alla piattaforma F-LUX, quindi con un’impostazione estremamente moderna per quanto riguarda la gestione del flusso d’aria. Non è il classico case spazioso, ma un telaio studiato per guidare l’aria in maniera precisa verso i punti più critici della build, GPU in primis.

La struttura è imponente, come ci si aspetta da un full tower ad alto profilo; parliamo di oltre 54 cm di altezza e una profondità importante, che lo rendono chiaramente pensato per configurazioni complesse e non certo per build compatte o minimaliste. Il telaio in acciaio restituisce una sensazione di solidità adeguata alla fascia di prezzo, mentre il pannello laterale in vetro temperato lascia spazio alla classica esposizione dell’hardware, affiancato però da una controparte in mesh che ha un ruolo ben preciso nel bilanciare airflow e pressione interna.

Il frontale è uno degli elementi più distintivi di questo case. Pannello mesh ad alto flusso d’aria abbinato a inserti in legno di noce, una scelta che non è solo estetica ma anche d’identità, perché richiama immediatamente il brand Noctua senza risultare eccessivamente forzata. Il risultato è un design che si allontana dalle solite linee aggressive del mondo gaming, proponendo qualcosa di più sobrio ma comunque riconoscibile; dal nostro punto di vista vediamo bene questo case per un sistema indirizzato alla produttività, una bella workstation al tempo stesso versatile che può affrontare qualsiasi ambito di utilizzo.

Passando all’interno del case, il layout è sicuramente uno dei veri punti di forza del prodotto. La gestione dello spazio è estremamente generosa e soprattutto modulare; c’è in sostanza tutto quello che cerca un PC builder: bracket removibili, staffe per radiatori facilmente accessibili, pannelli tool-less e un cable management ben strutturato con passacavi gommati (ovviamente in tinta Noctua) e canali dedicati. Non è solo una questione di spazio, ma di come è stato organizzato, in questo modo l’utente ha la possibilità di costruire un sistema pulito e ordinato senza dover combattere con il case.

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Tra le caratteristiche da segnalare c’è anche la presenza del piccolo display con Antec iUnity, uno strumento che fornisce informazioni sulle temperature di esercizio; non è una funzionalità rivoluzionaria, ma contribuisce a dare quell’idea di prodotto completo tipica dei prodotti di fascia alta. Nel complesso, sembra abbastanza evidente che il Flux Pro Noctua Edition mantiene tutto ciò che di buono c’era nel progetto originale, migliorando se vogliamo con una maggiore attenzione ai dettagli e uno stile ben preciso.

Le aggiunte di Noctua

Il vero valore aggiunto di questa versione di Antec Flux Pro, come prevedibile, arriva dall’intervento diretto di Noctua; non si tratta semplicemente di mettere dentro delle ventole migliori, ma di un lavoro più ampio che coinvolge l’intero ecosistema di ventilazione. Le protagoniste sono le nuove NF-A14x25 G2 e NF-A12x25 G2 (che avevamo provato), ventole progettate per garantire un’elevato flusso d’aria a bassi regimi, con un impatto diretto sulla rumorosità di sistema.

A questo poi si aggiunge anche una gestione intelligente delle velocità di rotazione; le ventole adiacenti operano con RPM leggermente sfalsati per evitare fenomeni di risonanza, una soluzione tecnica che raramente si vede implementata in maniera così sistematica all’interno di un case. Non meno importante è il discorso legato alle vibrazioni, mitigato attraverso i supporti NA-AV4, che contribuiscono a migliorare ulteriormente il comportamento acustico complessivo.

Completa tutto il pacchetto il controller NA-FH1, già preinstallato e cablato. Questo elemento semplifica notevolmente la gestione delle ventole, permettendo di controllare l’intero sistema tramite un singolo header PWM. In un case di queste dimensioni, con una configurazione di ventole così articolata, secondo noi è un dettaglio tutt’altro che secondario.

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Inutile quasi ribadire che, al pari di altri prodotti Noctua, il reparto accessori è a dir poco esaustivo, così come il packaging e tutte le solite accortezze tipiche dell’azienda austriaca.

Compatibilità hardware e connettività

Se c’è un aspetto in cui il Flux Pro Noctua Edition non scende a compromessi, è proprio la compatibilità con hardware di fascia enthusiast, solitamente molto più ingombrante rispetto alle proposte mid-range. Il supporto arriva fino a schede madri E-ATX, con la possibilità di installare GPU fino a 455 mm e dissipatori ad aria fino a 190 mm, numeri che lo collocano senza dubbio nella fascia più alta del segmento case.

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La modularità interna permette di spaziare senza problemi tra configurazioni ad aria e sistemi a liquido complessi, inclusi impianti custom con radiatori di grandi dimensioni; oltre a questo, la possibilità di installare radiatori fino a 420 mm sia sul frontale che sul top apre scenari interessanti anche per build estremamente spinte ed esigenti, per intenderci dove la gestione termica diventa critica.

Il pannello I/O frontale possiamo definirlo adeguato, ma bisogna ricordare che il Flux Pro non prevede il supporto USB-C 20 Gbps, proponendo invece USB Type-C a 10 Gbps, due USB 3.0 Type-A e jack audio. Rimanendo in tema di scelte progettuali, va ricordato anche che il case non supporta schede madri con connettori inversi.

Specifiche tecniche Antec Flux Pro Noctua Edition

Tipologia: Full Tower

Dimensioni: 245 x 546 x 530 mm

Materiali: Telaio: acciaio Pannello laterale: in vetro temperato e mesh da 1 mm Pannello frontale: legno di noce, mesh e plastica

Schede madri supportate: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, STX

Slot di espansione: 8

Ventole incluse (Noctua Edition): 3x Noctua NF-A14x25 G2 PWM 140 mm in immissione 1x NF-A14x25 G2 PWM 140 mm in estrazione 2x NF-A12x25 G2 PWM 120 su cover PSU in immissione

Hub ventole Noctua NA-FH1, SATA + PWM 4 pin

Supporto ventole: Frontale: 3x 120 mm / 3x 140 mm Superiore: 3x 120 mm / 3x 140 mm Cover PSU: 3x 120 mm Posteriore: 1x 120/140 mm Base: 2x 120 mm / 2x 140 mm

Supporto radiatori: Frontale: fino a 420 mm con spessore max 90 mm Superiore: fino a 420 mm con spessore max 75 mm Cover PSU: fino a 360 mm Posteriore: fino a 140 mm

Spazio componenti: GPU: fino a 455 mm Dissipatore CPU: fino a 190 mm PSU: fino a 300 mm (470 mm senza HDD)

Storage: 4x 3.5″ / 2.5″ 2x 2.5″

Pannello I/O frontale: 2x USB 3.0 Type-A 1x USB Type-C 10 Gbps Jack audio 3,5 mm

Altre caratteristiche: Filtri antipolvere Layout F-LUX con airflow multi-direzionale Display con Antec iUnity Supporto scheda madri con connettori inversi Sistema avanzato di cable management Bracket ventole/radiatori rimovibili Moduli HDD rimovibili

Garanzia 6 anni

Peso 13,75 Kg

Recensione Antec Flux Pro Noctua Edition: la nostra esperienza

Per mettere alla prova l’Antec Flux Pro Noctua Edition abbiamo pensato a una configurazione abbastanza spinta, scelta inevitabile e sensata visto il profilo del prodotto. In realtà sappiamo già a priori che questo case riuscirà a tenere a bada la nostra build, ma oltre alle temperature e alla rumorosità ci interessava anche l’esperienza di installazione.

Rimanendo quindi in tale contesto, visto il case e le ventole Noctua adoperate, ci sembrava sensato utilizzare anche un dissipatore CPU a brand Noctua; la scelta non poteva che ricadere sul top di gamma del brand austriaco, ovvero il Noctua NH-D15 G2. Qui però, e potrebbe essere anche un’ipotetico scenario utente, sappiamo di non aver a disposizione una scheda video che si adatta cromaticamente ai colori dell’azienda, quindi ne approfittiamo e invece di utilizzare il Noctua NH-D15 G2 standard opteremo per la variante in nero Noctua NH-D15 G2 chromax.black.

Ecco la configurazione nel dettaglio:

Processore: Intel Core Ultra 285K

Dissipatore: Noctua NH-D15 G2 chromax.black

Scheda madre: ASRock Z890 Taichi

RAM:Kingston FURY Renegade RGB CUDIMM 8.400 MT/s

Scheda video: Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER

Storage SSD: Corsair MP700 PRO XT 2 TB

Alimentatore: Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition

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L’assemblaggio nel Flux Pro Noctua Edition è uno di quei casi in cui il case, durante il montaggio, smette praticamente di farsi notare; non è una cosa banale quando si ha a che fare con un full tower di queste dimensioni e con una configurazione come quella utilizzata in prova, tutt’altro che compatta. Il punto è che lo spazio non è solo tanto, è anche ben sfruttato, nel senso che non ci costringe mai a ragionare “contro” la struttura del case.

La build con Intel Core Ultra 9 285K, GeForce RTX 5080 AORUS MASTER e NH-D15 G2 chromax.black entra senza particolari acrobazie, e già questo dice molto su come è stato impostato il layout interno. Anche l’alimentatore, un Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition, trova posto senza creare quella sensazione di compressione che spesso arriva quando iniziamo a chiudere i pannelli laterali dei case standard.

La gestione dei cavi segue praticamente la stessa logica; non c’è bisogno di inventare soluzioni, basta semplicemente seguire i percorsi già tracciati. Il risultato in un case di questo tipo, con hub ventole già integrato e cablaggi dell’airflow già impostati, è alla fine un’installazione che scorre lineare, quasi meccanica, senza quei passaggi in cui normalmente ci ferma per cercare di sistemare, rifare, o riorganizzare cablaggi e componenti/ventole.

In ottica esperienza utente, segnaliamo (e si era capito) che le sei ventole non arrivano installate, inoltre nel nostro caso abbiamo deciso anche di rimuovere tutti i supporti per i drive 2,5″/3,5″; il case offre anche la possibilità di orientare l’alimentatore e i relvativi cavi, opzione però che abbiamo evitato in luogo di un’installazione standard con tanto di rimozione della prolunga fornita in dotazione (pre-installata).

Quanto costa e dove acquistare Antec Flux Pro Noctua Edition

Antec Flux Pro Noctua Edition è già disponibile attraverso lo store ufficiale Amazon di Noctua al prezzo di 399,90 euro; gli utenti europei possono inoltre acquistarlo direttamente tramite il modulo d’ordine sul sito ufficiale del produttore austriaco.

Si tratta come detto di una proposta “custom” quasi senza compromessi che, inevitabilmente, si colloca nella fascia alta del mercato, coerente però con la dotazione offerta e soprattutto con la collaborazione tra due brand leader di settore nel panorama della componentistica per PC.

Considerazioni

Antec Flux Pro Noctua Edition è uno di quei prodotti che, più che giudicati “frontalmente”, vanno considerati nel contesto giusto. Non è semplicemente una variante di colore o un aggiornamento estetico, ma nemmeno una rivoluzione rispetto al modello originale; Antec Flux Pro Noctua Edition è qualcosa che si colloca nel mezzo, e proprio per questo rischia di essere frainteso.

Partiamo da una base molto solida, ovvero il Flux Pro, un case che funziona estremamente bene già nella variante standard. La soluzione Antec vanta un airflow al top, un layout intelligente e una struttura pensata per gestire configurazioni anche molto spinte senza particolari fatiche. In altre parole non c’era un problema da risolvere, un aspetto importante perché significa che la versione Noctua non nasce per correggere difetti, ma per affinare qualcosa che già funzionava piuttosto bene.

L’intervento di Noctua si concentra tutto sul concetto dell’affinamento; le ventole di nuova generazione serie G2, l’attenzione alla gestione delle vibrazioni, il controllo della rumorosità e l’integrazione dell’hub, sono tutti elementi che vanno nella direzione di rendere il sistema più accettabile e pulito sotto il profilo acustico, garantendo al contempo una gestione più semplice.

400 euro per un case non sono pochi, anche nella fascia enthusiast. Non tanto perché il case non li valga in senso assoluto, quanto perché il mercato oggi offre alternative molto valide a cifre sensibilmente più basse, un aspetto che in un periodo di crisi del mercato non può essere omesso ma neanche pregiudicare la natura e le peculiarità di un prodotto.

Questo non è un case che si compra per ottimizzare il budget, e probabilmente non è nemmeno quello da consigliare a chi sta assemblando una build e deve bilanciare ogni euro tra GPU, CPU e memoria. Con Antec Flux Pro Noctua Edition siamo davanti a un prodotto per chi ha già deciso di non voler scendere a compromessi su questi aspetti e preferisce avere tutto subito, già ottimizzato, senza dover intervenire in un secondo momento.