A circa un mese dal rilascio del quarto aggiornamento intermedio, nel pieno svolgimento del ciclo di sviluppo verso il quinto aggiornamento intermedio e a due settimane dalle precedenti patch correttive, Apple ha avviato il rollout di iOS 26.4.2 e iPadOS 26.4.2 su tutti gli iPhone e iPad compatibili.

Questa patch correttiva è utile principalmente per correggere i bug presenti e alcune vulnerabilità (lato sicurezza) su tutti i dispositivi che eseguono il quarto aggiornamento intermedio dei due sistemi operativi mobile di ultima generazione. Parallelamente, vengono aggiornati anche i due sistemi operativi della precedente generazione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

iOS 26.4.2 e iPadOS 26.4.2 sono in rollout per tutti

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato iOS 26.4.2 e iPadOS 26.4.2 su tutti gli iPhone compatibili (dagli iPhone 11 del 2019) e gli iPad compatibili (modelli lanciati a partire dalla fine del 2018 e l’inizio del 2019).

Il nuovo aggiornamento equivale a una patch correttiva per la versione stabile del quarto aggiornamento intermedio della più recente generazione di iOS e iPadOS e arriva a poco più di due settimane da esso.

La build che porta con sé iOS 26.4.2 e iPadOS 26.4.2 è la 23E261 (sostituisce la 23E254 rilasciata come versione stabile di iOS 26.4.1 e iPadOS 26.4.1 lo scorso 8 aprile). L’aggiornamento a iOS 26.4.1 ha un peso di 771,8 MB su iPhone 17 (provenendo proprio da iOS 26.4.1).

Le novità dell’aggiornamento

Il breve changelog suggerisce che l’aggiornamento a iOS 26.4.2 (e iPadOS 26.4.2) “fornisce risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza per iPhone (e per iPad)” senza maggiori precisazioni.

È più o meno la stessa dicitura disponibile col precedente aggiornamento (che però risolveva un problema relativo alla sincronizzazione dei dati di iCloud e di tutte le app che utilizzano il framework CloudKit (inclusi i dati dell’app Password).

L’unica differenza è legata ai “miglioramenti alla sicurezza”: stando al bollettino dedicato, Apple ha risolto la vulnerabilità “critica” CVE-2026-28950 che impattava sui Notification Services (servizi di notifica) su tutti i dispositivi compatibili.

Notification Services Impatto: le notifiche contrassegnate per l’eliminazione potrebbero essere inaspettatamente mantenute sul dispositivo. Descrizione: Un problema di registrazione è stato risolto grazie a un migliore oscuramento dei dati.

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Apple ha rilasciato anche iOS e iPadOS 18.7.8

Lo scorso 1 aprile, Apple ha poi rilasciato una nuova versione di iOS 18.7.8 e iPadOS 18.7.8 tramite la build 22H352 (sostituisce la precedente 22H340 datata 1 aprile), disponibile sia per coloro che non dispongono di un iPhone o iPad compatibile con la più recente versione dei sistemi operativi, sia per coloro che hanno scelto di non aggiornare a iOS 26 (e iPadOS 26).

Anche in questo caso l’obiettivo è quello di fornire “risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza per iPhone (e per iPad)“; stando al bollettino ufficiale della sicurezza diffuso da Apple, anche in questo caso viene risolta la vulnerabilità CVE-2026-28950 di cui abbiamo parlato poco sopra.

Come installare l’aggiornamento su un iPhone e iPad compatibili

Siamo arrivati alla fine e non ci resta che ripassare la procedura utile per installare il nuovo aggiornamento su smartphone e tablet della Mela morsicata.

Per aggiornare iPhone a iOS 26.4.2 è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, ed effettuare un tap su “Aggiorna ora”. È necessario che l’iPhone abbia almeno il 20% di carica residua (o che sia collegato al caricabatterie).

La stessa procedura vale per l’aggiornamento a iPadOS 26.4.2 sugli iPad e per i due aggiornamenti a iOS e iPadOS 18.7.8 che coinvolgono sia i dispositivi che non supportano la nuova generazione dei due sistemi operativi, sia i dispositivi di coloro che non hanno voluto sposare la nuova generazione dei due sistemi operativi.