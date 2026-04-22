A circa un mese dal rilascio del quarto aggiornamento intermedio, nel pieno svolgimento del ciclo di sviluppo verso il quinto aggiornamento intermedio e a due settimane dalle precedenti patch correttive, Apple ha avviato il rollout di iOS 26.4.2 iPadOS 26.4.2 su tutti gli iPhone e iPad compatibili.

Questa patch correttiva è utile principalmente per correggere i bug presenti e alcune vulnerabilità (lato sicurezza) su tutti i dispositivi che eseguono il quarto aggiornamento intermedio dei due sistemi operativi mobile di ultima generazione. Parallelamente, vengono aggiornati anche i due sistemi operativi della precedente generazione. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

iOS 26.4.2 e iPadOS 26.4.2 sono in rollout per tutti

Come anticipato in apertura, Apple ha rilasciato iOS 26.4.2 e iPadOS 26.4.2 su tutti gli iPhone compatibili (dagli iPhone 11 del 2019) e gli iPad compatibili (modelli lanciati a partire dalla fine del 2018 e l’inizio del 2019).

Il nuovo aggiornamento equivale a una patch correttiva per la versione stabile del quarto aggiornamento intermedio della più recente generazione di iOS e iPadOS e arriva a poco più di due settimane da esso.

La build che porta con sé iOS 26.4.2 e iPadOS 26.4.2 è la 23E261 (sostituisce la 23E254 rilasciata come versione stabile di iOS 26.4.1 e iPadOS 26.4.1 lo scorso 8 aprile). L’aggiornamento a iOS 26.4.1 ha un peso di 771,8 MB su iPhone 17 (provenendo proprio da iOS 26.4.1).

Apple iOS 26.4.2 on iPhone 17

Le novità dell’aggiornamento

Il breve changelog suggerisce che l’aggiornamento a iOS 26.4.2 (e iPadOS 26.4.2) “fornisce risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza per iPhone (e per iPad)” senza maggiori precisazioni.

È più o meno la stessa dicitura disponibile col precedente aggiornamento (che però risolveva un problema relativo alla sincronizzazione dei dati di iCloud e di tutte le app che utilizzano il framework CloudKit (inclusi i dati dell’app Password).

L’unica differenza è legata ai “miglioramenti alla sicurezza”: stando al bollettino dedicato, Apple ha risolto la vulnerabilità “critica” CVE-2026-28950 che impattava sui Notification Services (servizi di notifica) su tutti i dispositivi compatibili.

Notification Services

Impatto: le notifiche contrassegnate per l’eliminazione potrebbero essere inaspettatamente mantenute sul dispositivo.

Descrizione: Un problema di registrazione è stato risolto grazie a un migliore oscuramento dei dati.

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Apple ha rilasciato anche iOS e iPadOS 18.7.8

Lo scorso 1 aprile, Apple ha poi rilasciato una nuova versione di iOS 18.7.8 iPadOS 18.7.8 tramite la build 22H352 (sostituisce la precedente 22H340 datata 1 aprile), disponibile sia per coloro che non dispongono di un iPhone o iPad compatibile con la più recente versione dei sistemi operativi, sia per coloro che hanno scelto di non aggiornare a iOS 26 (e iPadOS 26).

Anche in questo caso l’obiettivo è quello di fornire “risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza per iPhone (e per iPad)“; stando al bollettino ufficiale della sicurezza diffuso da Apple, anche in questo caso viene risolta la vulnerabilità CVE-2026-28950 di cui abbiamo parlato poco sopra.

Come installare l’aggiornamento su un iPhone e iPad compatibili

Siamo arrivati alla fine e non ci resta che ripassare la procedura utile per installare il nuovo aggiornamento su smartphone e tablet della Mela morsicata.

Per aggiornare iPhone iOS 26.4.2 è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software”, ed effettuare un tap su “Aggiorna ora”. È necessario che l’iPhone abbia almeno il 20% di carica residua (o che sia collegato al caricabatterie).

La stessa procedura vale per l’aggiornamento a iPadOS 26.4.2 sugli iPad e per i due aggiornamenti a iOS iPadOS 18.7.8 che coinvolgono sia i dispositivi che non supportano la nuova generazione dei due sistemi operativi, sia i dispositivi di coloro che non hanno voluto sposare la nuova generazione dei due sistemi operativi.

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