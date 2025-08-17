In questo caldo mese di agosto la bench test di TuttoTech non è andata in vacanza, gli impegni sono stati diversi ma non poteva mancare il classico appuntamento con la rubrica “versus“, ovvero la nostra serie di comparative dirette tra schede video, mirata a fornire dati concreti senza troppi fronzoli o giri di parole.
Dopo l’ultimo articolo che vedeva di fronte due schede video a marchio AMD, ovvero Radeon RX 9070 e Radeon RX 9060 XT 16 GB, oggi ci spostiamo nel terreno del competitor diretto per una sfida tutta in casa NVIDIA; la comparativa infatti vede di fronte la GeForce RTX 5070 Ti 16 GB e la sorella minore GeForce RTX 5070 12 GB.
Come per le scorse puntate, andremo a confrontare le schede video in oggetto per caratteristiche, prestazioni, consumi e costi, un mix di dati che potrebbe tornare utile nel momento in cui siamo di fronte a un acquisto e ci assalgono i dubbi dell’ultimo momento, magari perché il prodotto è appena stato presentato e non ne conosciamo le peculiarità o le potenzialità in gaming.
Prima di procedere, teniamo a segnalare inoltre che, a differenza dei primi articoli, la situazione prezzi è leggermente migliorata; i modelli di nuova generazione sembrano aver trovato una precisa collocazione e, cosa più importante, non mancano le offerte anche sui prodotti più recenti su tutte le fasce di prezzo.
Indice:
- NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti vs NVIDIA GeForce RTX 5070: schede tecniche a confronto
- Configurazione di prova
- NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti vs NVIDIA GeForce RTX 5070 – Gaming
- NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti vs NVIDIA GeForce RTX 5070: media prestazioni nei giochi
- NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti vs NVIDIA GeForce RTX 5070 – Prezzi e considerazioni
- Link all’acquisto
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti vs NVIDIA GeForce RTX 5070: schede tecniche a confronto
Introdotta la sfida di oggi, passiamo subito alla rivisitazione delle specifiche tecniche delle schede video in prova. Per l’occasione utilizzeremo due schede grafiche già recensite in laboratorio, la MSI GeForce RTX 5070 Ti VANGUARD SOC e la Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC.
Esamineremo quindi due schede grafiche custom, una caratteristica che però non fa molta differenza se guardiamo al nostro obiettivo finale. I modelli in prova sono dotati entrambi di un ottimo dissipatore, la qualità non è in discussione, ed entrambi i modelli possono contare su un overclock di fabbrica più o meno accentuato.
Avendo già recensito i due prodotti, non andremo a commentare più di tanto i modelli dal punto di vista estetico o del sistema di raffreddamento, cercando invece di sintetizzare il tutto per fornire qualche dato utile al nostro lettore.
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti e GeForce RTX 5070 sulla carta sembrano vicine, ma quel suffisso “Ti” fa invece molta differenza, a livello hardware e di conseguenza sul versante prestazioni nei giochi e, ovviamente, sul prezzo di listino. In linea di massima, partiamo dal presupposto che la GeForce RTX 5070 Ti può avventurarsi senza problemi nel gaming 4K a dettagli maxati, mentre la sorella minore no, o meglio in misura molto limitata. Ma quanto è realmente la differenza, anche considerando una risoluzione inferiore come il 2K?
Cerchiamo di scoprirlo insieme coi nostri test.
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
- GPU GB203-200
- Processo Produttivo 4N FinFET (5 nm)
- Transistor 45,6 miliardi
- Dimensione die GPU 378 mm²
- Streaming Multiprocessor 70
- Cuda Core 8.960
- Tensor Core 280
- TMU 280
- RT Core 70
- Frequenza GPU 2.588 MHz
- AI TOPS 1.801
- Memoria 16 GB GDDR7
- Velocità memoria 28 Gbps
- Interfaccia memoria 256 bit
- Larghezza di banda memoria 896 GB/s
- Alimentazione 1x PCI-E 16pin
- TBP 300 watt
- Interfaccia PCI-E 5.0 x16
- Output video 3x Display Port 2.1a, 1x HDMI 2.1b
NVIDIA GeForce RTX 5070
- GPU GB205-300
- Processo Produttivo 4N FinFET (5 nm)
- Transistor 31,1 miliardi
- Dimensioni die GPU 263 mm²
- Streaming Multiprocessor 48
- Cuda Core 6.144
- ROP 80
- Tensor Core 192
- RT Core 48
- TMU 192
- Frequenza base GPU 2.325 MHz
- Frequenza GPU Reference 2.512 MHz
- AI TOPS 988
- Memoria 12 GB GDDR7
- Velocità memoria 28 Gbps
- Interfaccia memoria 192 bit
- Larghezza di banda memoria 672 GB/s
- Alimentazione 1x PCI-E 16pin
- TBP 250 watt
- Interfaccia PCI-E 5.0 x16
- Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a
Configurazione di prova
Fatto un ripasso generale sulle caratteristiche tecniche delle due schede grafiche in prova, passiamo alla piattaforma di test utilizzata per rilevare le prestazioni in vari scenari di utilizzo, ma anche per misurare i consumi e di conseguenza l’efficienza delle schede. Come di consueto, per avere risultati attendibili andremo a testare le due GPU a parità di configurazione, impostazioni di sistema e software.
Precisiamo anche che, a partire da questa sessione di test, la nostra piattaforma hardware passa da una Intel Raptor Lake-S Core 14a gen a una AMD Ryzen 9000 Zen 5, per la precisione con un Ryzen 7 9800X3D, ottimizzato con PBO per garantire il massimo delle prestazioni, evitando dove possibile i colli di bottiglia provocati dal processore.
- Schede video:
- MSI GeForce RTX 5070 Ti VANGUARD SOC
- Gigabyte GeForce RTX 5070 Gaming OC
- Processore: AMD Ryzen 7 9800X3D – PBO Enabled (5,45 GHz)
- Dissipatore: MSI MAG CoreLiquid I360 White
- RAM: RAM: 32 GB G.Skill Trident Z5 NEO RGB – 6.000 MT/s C28 AMD EXPO
- Scheda madre: ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO (BIOS 3205)
- Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0
- Alimentatore: NZXT C1500 Platinum
- Driver: NVIDIA GeForce Game Ready 580.88
- Sistema operativo: Windows 11 24H2
Applicativi utilizzati nella sessione
Giochi e benchmark grafici:
- 3DMark Fire Strike Ultra
- 3DMark Time Spy Extreme
- 3DMark Port Royal
- 3DMark Steel Nomad
- 3DMark Speedway
- Final Fantasy XIV
- CS GO 2
- Overwatch 2
- Borderland 3
- Rainbow Six Extraction
- Hitman World of Assassination
- Asssassin’s Creed Mirage
- F1 2022
- Control
- Cyberpunk 2077
- Alan Wake 2
Benchmark produttività:
- Geekbench AI
- Geekbench 6 Open CL
- Geekbench 6 Vulkan
- Indigo
- Blender
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti vs NVIDIA GeForce RTX 5070 – Gaming
Giunti finalmente alla parte più succosa di questa comparativa, iniziamo con i benchmark grafici, più precisamente dalla suite 3DMark, immancabile e piuttosto indicativa sulle prestazioni assolute delle GPU in ambito 3D.
Riguardo i giochi, le risoluzioni che abbiamo considerato sono le tre più diffuse, ovvero 1080P, 1440P e 2160P. Anche qui, come nelle altre occasioni, non commenteremo i giochi uno per uno, cercando invece di raccogliere tutti i dati i raster e successivamente in ray-tracing per riassumere la media prestazionale in un unico grafico.
Giochi con ray-tracing e supporto NVIDIA DLSS:
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti vs NVIDIA GeForce RTX 5070: media prestazioni nei giochi
La superiorità della GeForce RTX 5070 Ti non era in discussione e non stupisce, tuttavia potrebbe non essere facilmente quantificabile dai meno esperti; per facilitare il tutto quindi, eccovi due grafici ad hoc che fanno capire meglio il reale vantaggio della GeForce RTX 5070 Ti sulla RTX 5070 nelle tre risoluzioni di riferimento.
Il vantaggio più importante lo rileviamo ovviamente a risoluzione 1440P e 2160P, dove tocchiamo un +25%, nettamente più concreto del 14% che otteniamo in Full-HD. In ray-tracing siamo più o meno nella stessa situazione, con uno scarto che però cresce anche a 1080P sempre a favore di GeForce RTX 5070 Ti.
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti vs NVIDIA GeForce RTX 5070 – Calcolo e Produttività
Il trend visto nei giochi non poteva essere invertito quando parliamo di potenza di calcolo pura e prestazioni in applicativi, anche AI, che si “nutrono” delle unità di elaborazione e del sottosistema memoria, ambiti dove conta anche il quantitativo di VRAM e la larghezza di banda a disposizione.
Il distacco tra i due modelli quindi ci sta tutto, riflettendosi anche sui relativi prezzi di listino.
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti vs NVIDIA GeForce RTX 5070 – Consumi ed efficienza
Verificato lo scarto prestazionale, passiamo ora ai consumi e soprattutto all’efficienza energetica in gaming. Come detto sopra, siamo di fronte a due modelli custom e quindi potenzialmente con consumi che potrebbero leggermente eccedere le specifiche tecniche ufficiali di NVIDIA.
Di base, la GeForce RTX 5070 ha un TBP di 250 watt contro i 300 watt della GeForce RTX 5070 Ti, mentre nei giochi presi in esame, ovvero Cyberpunk 2077 e Assassin’s Creed Mirage, l’efficienza energetica è tutt’altra cosa.
Guardando ai grafici, possiamo dire che le due schede non sono molto distanti e, cosa più importante, entrambe abbastanza efficienti; la GeForce RTX 5070 ha la meglio di poco, ma come visto le prestazioni della GeForce RTX 5070 Ti possono “bilanciare” il tutto.
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti vs NVIDIA GeForce RTX 5070 – Prezzi e considerazioni
Recentemente lo abbiamo ribadito anche in altri articoli dedicati alle schede video; se c’è una cosa che è migliorata a oggi, anche se non in modo plateale, sono i costi e la disponibilità dei modelli NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell, nettamente più umani rispetto alla fase post-lancio.
Questo vale per entrambi i modelli, ma a nostro avviso appare più accentuato per la GeForce RTX 5070 Ti, un modello che come saprete si colloca nella via di mezzo tra fascia media e fascia alta. Per questo motivo il costo di quest’ultima era ed è tuttora molto ballerino, o meglio, dovete trovare l’offerta giusta per portarvela a casa sotto quota 850 euro, altrimenti il rapporto prestazioni/prezzo di questa GPU va a farsi benedire.
Se il vostro obiettivo è giocare a 1440P, la GeForce RTX 5070 12 GB potrebbe andare bene, ma ricordiamoci che la variante SUPER non è molto lontana; la stessa considerazione può essere fatta per la GeForce RTX 5070 Ti (da 24 GB si presume), ma in questo caso i 16 GB ci permettono già di giocare bene a 1440P spinto e in 4K con tutte le tecnologie NVIDIA, quindi un’eventuale upgrade potrebbe essere meno sensato.
La scelta del migliore modello che fa per voi dovrebbe sposare questo ragionamento, abbinato ovviamente alla disponibilità economica, nonchè al resto della componentistica; la GeForce RTX 5070 infatti attualmente si trova anche a meno di 600 euro, quindi valutate bene il tutto.
