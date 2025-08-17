Se state valutando l’acquisto di una scheda grafica per giocare i titoli più recenti con un buon frame-rate e soprattutto con un monitor 1440P, su Amazon c’è un’ottima offerta per la MSI GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC, una custom che mira a ottimizzare al meglio il rapporto prestazioni/prezzo, senza sacrificare il sistema di dissipazione e di conseguenza temperature e prestazioni.

La NVIDIA GeForce RTX 5070 12 GB attualmente è uno degli upgrade più sensati se provenite da una scheda grafica di fascia alta ma con qualche anno sulle spalle; per intenderci potrebbe essere la sostituta di una GeForce RTX 3080, ma anche un salto importante se attualmente state giocando con una medio-gamma di precedente generazione.

I modelli più economici della GPU NVIDIA si trovano a 620-630 euro, mentre l’offerta Amazon che vi segnaliamo oggi, vede la custom MSI abbondantemente sotto quota 600 euro. Ma vediamone brevemente i dettagli tecnici.

MSI GeForce RTX 5070 12G SHADOW 2X OC: buona anche per giocare in 2K grazie grazie al DLSS 4

La NVIDIA GeForce RTX 5070 è passata diverse volte sopra la nostra bench-test; qui trovate la recensione al day-one, mentre focalizzandoci sulla versione MSI, come anticipato sopra si tratta di una custom senza troppi fronzoli, pur montando un sistema di dissipazione decente che dovrebbe tenere a bada questa scheda con Total Board Power di 250 watt.

A bordo della proposta MSI, che tra l’altro vanta a catalogo numerose custom della RTX 5070 Blackwell, ritroviamo un dissipatore a doppia ventola abbastanza compatto, per la precisione con due TORX 5.0 ad alte prestazioni; le ventole sono abbinate a una base in rame con heatpipe e pad termici, senza dimenticare il supporto per la modalità semi-passiva ZERO FROZR.

Riguardo le caratteristiche della scheda, ricordiamo che la GPU è equipaggiata con 6.144 Cuda Core, 192 Tensor Core e 48 RT Core; il reparto memoria prevede invece 12 GB di VRAM GDDR7 da 28 Gbps su un bus con interfaccia a 192 bit.

Completano la dotazione, una struttura rinforzata del telaio, connettore PCI-E 16pin e quattro uscite video: tre HDMI 2.1 e una Display Port 2.1. Un ottimo affare se mirate a una scheda video potente ma senza esagerare, da abbinare ricordiamo almeno a un alimentatore da 650 watt.

Nel contesto delle offerte Amazon, ricordiamo ai nostri lettori di valutare sempre l’iscrizione ad Amazon Prime, la prova è gratuita per un mese e potrete toccare con mano i vantaggi offerti dalla piattaforma, soprattutto le spedizioni gratuite e veloci.

Per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.