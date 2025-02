Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC è la protagonista di questa recensione sulla nuova medio-gamma NVIDIA GeForce RTX 50, un’ulteriore veste della NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti che debutta oggi esclusivamente nelle varianti custom dei partner NVIDIA.

Come per la precedente generazione e la GeForce RTX 4070 Ti infatti, l’azienda californiana non ha previsto una Founders Edition, lasciando quindi tutto in mano ai partner AIB come Gigabyte e i competitor, in particolare dell’area taiwnaese.

Gigabyte ha sempre proposto custom NVIDIA molto curate, non solo per l’estetica, ma anche per il sistema di dissipazione e la qualità generale delle schede prodotte.

Visti i risultati ottenuti con soluzioni come la AORUS GeForce RTX 5080 MASTER, siamo curiosi di vedere questa ulteriore proposta che, al pari dei modelli GAMING OC che abbiamo provato in passato, punta anche su un’estetica accattivante per accaparrarsi i favori dei gamer e degli appassionati di build gaming ad alto profilo che però buttano un occhio anche al prezzo.

Recensione Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC: una scheda robusta e performante

La serie di schede grafiche GAMING di Gigabyte è senza dubbio tra le più note e vendute nel catalogo dell’azienda; il motivo è semplice: offrono il miglior compromesso in ottica qualità/prezzo, combinando molte delle funzionalità rivolte alle top di gamma (AORUS su tutte) ma con un costo decisamente inferiore senza intaccare la qualità costruttiva (vedi componentistica).

Con la serie GeForce RTX 50, Gigabyte ha ben pensato di aggiornare i modelli GAMING, in primis per quanto concerne il design, più elaborato e curato, ma comunque caratterizzato da linee aggressive che non rinunciano ai led RGB.

A tal proposito, sulle tre ventole in dotazione ritroviamo il sistema di illuminazione RGB Halo, personalizzabile via software, ma non solo; sul lato c’è il logo aziendale RGB e un piccolo pannellino scorrevole che permette di coprirne i led per lasciare illuminare invece la parte posteriore della scheda.

In quanto a estetica, Gigabyte ha smussato le linee rispetto alla precedente generazione, con un approccio multi-strato della scocca che conferisce ulteriore solidità alla struttura.

Rimanendo in tema, notiamo inoltre un telaio rinforzato per il sistema di dissipazione, senza dimenticare il robusto back-plate con Screen-Cooling che favorisce ulteriormente lo smaltimento dell’aria calda. Parlando di dissipatore, anche qui Gigabyte non va troppo per il sottile, equipaggiando la GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC con il rinomato design proprietario WINDFORCE.

Si tratta di un sistema composto da un grande corpo lamellare, attraversato da nove heatpipe in rame che si collegano a una camera di vapore che raffredda GPU e memorie; sul top sono sistemate le tre ventole HAWK a 9 pale e rotazione alternata con alette dal design rivisto che, secondo Gigabyte, riescono a incrementare l’airflow del 12,5% rispetto alla precedente generazione.

Il produttore rende noto inoltre che, per garantire il miglior scambio termico possibile, anche la serie GAMING utilizza un particolare gel conduttivo in luogo dei classici pad termici, questo sia per i mosftet che per il VRM.

La Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC non si risparmia per dimensioni (7 centimetri di spessore e oltre 3 slot), motivo per cui arriva in dotazione con una staffa di supporto (molto versatile); tra le altre funzionalità da segnalare c’è poi il Power Indicator che segnala anomalie sul connettore di alimentazione con un led, senza dimenticare il Dual BIOS e il software proprietario Gigabyte Control Center.

La scheda Gigabyte arriva ovviamente con adattatore di alimentazione PCI-E 16pin / 3x 8pin, il TDP rimane nelle specifiche NVIDIA (300 watt), così come la dotazione di porte che prevede una HDMI 2.1a e tre Display Port 2.1b. La garanzia è estesa a 4 anni.

Scheda tecnica Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC

Anche se conosciamo bene le specifiche della GeForce RTX 5070 Ti, un breve riepilogo non fa mai male, inoltre mettiamo in evidenza la differenza di Boost Clock tra le varianti reference e la custom targata Gigabyte, decisamente più spinta.

Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC GPU GB203-200

Streaming Multiprocessor 70

Cuda Core 8.960

Tensor Core 280

TMU 280

RT Core 70

Frequenza GPU 2.588 MHz (Reference 2.452 MHz)

Memoria 16 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 896 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 300 watt

Interfaccia PCI-E 5.0

Output video 3x Display Port 2.1b, 1x HDMI 2.1a

Recensione Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC: la nostra prova

Analizzando la gamma NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell, ma anche la serie RTX 40, notiamo subito che la GeForce RTX 5070 Ti risulta senza dubbio l’alternativa più allettante alla sorella maggiore GeForce RTX 5080, motivo per cui in questa tornata di test abbiamo deciso di comparare questa Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC alla mostruosa AORUS GeForce RTX 5080 MASTER, senza dimenticare la sua antenata GeForce RTX 4070 Ti.

Ecco la configurazione hardware adoperata per l’occasione:

Piattaforma di test

Schede video: Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER GeForce RTX 4070 Ti

Processore: Intel Core i9-14900K (Profilo Extreme / 5,7 GHz All P-Core)

Dissipatore: NZXT KRAKEN ELITE F360 RGB CORE

RAM: 32 GB Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 7.400 MT/s

Scheda madre: MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WiFi

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema Operativo: Windows 11 PRO e driver aggiornati all’ultima versione disponibile

Test termici, consumi e overclock

Come da tradizione, prima delle prestazioni pure vediamo come si comporta la GeForce RTX 5070 Ti di Gigabyte sotto il profilo delle temperature e più in generale le prestazioni del sistema di dissipazione ideato dall’azienda. Iniziamo dicendo che anche in questa occasione è previsto il supporto per una modalità 0dB che in pratica fa lavorare la scheda in modalità passiva fino a quando non viene raggiunto un target di temperatura.

Si tratta di una soluzione molto valida dal punto della rumorosità, ma il profilo delle ventole a nostro avviso andrebbe impostato manualmente anche in base al resto della build, al case e a come si sistema la scheda. Ma vediamo i risultati del test temperature nel dettaglio:

Avendo già provato altre schede grafiche Gigabyte GAMING, non avevamo molti dubbi sull’efficacia del dissipatore WINDFORCE, quasi sovradimensionato e per questo capace di tenere temperature sempre molto basse, influenzando positivamente anche la frequenza Boost. Non servirà impostare la ventole a pieno regime, che ovviamente si fanno sentire vista la potenza delle Gigabyte HAWK, ma come al solito qui entra in gioco il punto di vista e le esigenze dell’utente.

Con queste prestazioni termiche l’overclock è sicuramente più abbordabile, ma ricordiamo che Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC è già overcloccata di fabbrica e il margine potrebbe essere leggermente ridotto.

Come da previsione, anche questa GPU Blackwell si dimostra molto propensa a operare sopra le specifiche NVIDIA, con e senza la modifica del Power Limit. La GPU Gigabyte riesce a spingersi a un +375 MHz sopra i valori di fabbrica; ottima anche la versatilità dei chip GDDR7, stabili con un overclock di 4 Gbps e una larghezza di banda che tocca i 1.024 GB/s.

Chiudiamo questa sezione con i consumi, dove siamo leggermente sopra i dati NVIDIA per il TBP (320 watt); se mettiamo mano all’overclock e ai parametri di potenza però (fino al +16%) questo dato potrebbe lievitare. Non è una scheda che consuma poco, siamo almeno il 20% sotto una GeForce Force 5080 che, allo stesso tempo, offre prestazioni superiori.

Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC: ecco come va nei benchmark

Passando ai benchmark 3D, la nuova scheda Gigabyte, e più in generale la GeForce RTX 5070 Ti, risulta più veloce della GeForce RTX 4070 Ti di un 27-30% in base allo scenario, “inseguendo” allo stesso tempo l’ammiraglia RTX 5080 ma con un gap prestazionale decisamente più risicato (soprattutto in 4K).

Il miglioramento sulla GeForce RTX 4070 Ti c’è tutto, sia in raster che quando abilitiamo il ray-tracingo con DLSS; nel momento in cui prendiamo in esame un gioco che supporta il DLSS4 invece, questo scarto può aumentare sostanzialmente visto il supporto offerto dalla GeForce RTX 5070 Ti per Multi Frame Generator e modelli Transformer con scaling 4X.

Previous Next Fullscreen

Nella produttività rileviamo una situazione analoga, dove in sostanza emerge come l’ultima arrivata in casa NVIDIA abbia molta potenzialità grazie alla dotazione che da 12 GB GDDR6 passa a 16 GB GDDR7, avvicinandosi come detto un po’ troppo alla GeForce RTX 5080.

Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC: disponibilità e prezzi

Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC debutta oggi, il prezzo base comunicato da NVIDIA per questa scheda è di 899 euro, indicazione che come al solito lascia il tempo che trova visto che siamo in fase di lancio e, come per i modelli di punta, la disponibilità non sembra essere così elevata.

Al momento Gigabyte non ci ha comunicato un prezzo ufficiale per questo modello, dalle prime apparizioni online però possiamo dirvi che si tratta di una custom sopra il listino proposto da NVIDIA, collocandosi probabilmente nella fascia 950-1.050 euro (vedremo).

Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC dovrebbe comunque essere disponibile a breve prezzo i maggiori rivenditori e partner Gigabyte, incluso Amazon Italia dove arriverà sicuramente nei prossimi giorni.

Considerazioni

Questa ulteriore tornata di test sulla GeForce RTX 5070 Ti, nell’ottima versione Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC, ci mostra come la nuova medio-gamma NVIDIA (o quasi visto il costo) sia davvero molto vicina alla GeForce RTX 5080 che, oltre alle prestazioni in gaming, viene avvicinata dalla sorella minore in ambito produttività per via dello stesso quantitativo di memoria.

In linea di massima le prestazioni ci sono tutte, o meglio, tutto quello che ci aspettavamo viste le differenze con GeForce RTX 4070 Ti che, comunque, rimane ancora una scheda validissima per giocare in Quad-HD. La serie GeForce RTX 50 può contare sul DLSS 4, ma soprattutto sul Multi Frame Generator, un aiuto non indifferente quando puntiamo ai titoli più recenti e impegnativi a risoluzione 4K con ray-tracing avanzato.

Anche la GeForce RTX 5070 Ti GAMING OC proposta da Gigabyte si è comportata da manuale, mostrando ottime prestazioni nei giochi, ma anche e soprattutto un sistema di dissipazione impeccabile che ci aiuta molto in overclock. Abbiamo gradito le modifiche estetiche apportate dal produttore, ma in questo caso come al solito parliamo di elementi soggettivi, di sicuro impatto sugli appassionati e ricercati in modo particolare nelle build gaming ad alto profilo.