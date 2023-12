ASUS ROG Ryujin III testato: il migliore per sfruttare la potenza del Core i9 14900K

L’Intel Core i9 14900K non è più un segreto, è il massimo alleato di produttività e gaming per un PC consumer ma non è proprio alla portata di tutti. Non si sta parlando di prezzo ma di scelta hardware per sfruttarlo veramente al suo massimo potenziale.

Dopo aver sperimentato hardware su hardware abbiamo trovato la killer combo per sfruttare al massimo delle sue possibilità il Core i9 14900K. Si punta dritti in casa ASUS ROG con la scheda madre ROG Maximus Z790 Dark Hero e con il dissipatore a liquido da 360 mm ASUS ROG Ryujin III.

ASUS ROG Ryujin III: com’è fatto l’AIO next gen

In realtà abbiamo già parlato più volte della scheda madre Maximus Z790 Dark Hero, è stata utilizzata per i test sulla nostra review del 14900K, dopo ne riparleremo perché sulla piattaforma Z790 le cose stanno ancora migliorando.

Del dissipatore a liquido ASUS ROG Ryujin III da 360 mm non ne avevamo mai parlato ed oltre ad averlo visto in qualche build in giro per eventi non ci abbiamo mai messo le mani su. Abbiamo sfruttato i ROG Ryuo ma possiamo già dirlo con una certa serenità, il ROG Ryujin III è decisamente altra cosa.

Prima di tutto il fattore estetico, è uno dei dissipatori a liquido AIO più belli e funzionali sul mercato, chiaramente il suo look estetico è pensato per fare un match clamoroso con la Z790 Dark Hero ma anche su schede madri diverse, lui diventa il protagonista. Qualcuno di voi potrebbe obiettare su dove ci sia la bellezza in una radiatore coperto di ventole, due tubi ed una pompa ma qui è l’insieme dei dettagli che fa la differenza, tutti esaltati dal display 3,5″ LCD.

Il display da 3,5″ LCD del Ryujin III è spettacolare, supporta fino a 2000 frame, fino a 60 fps, GIF o JPEG di grandi dimensioni, il tutto ovviamente altamente personalizzabile da Armoury Crate. Il suo reale vantaggio è tutto nella possibilità di avere sempre sotto controllo le metriche fondamentali per un PC ma se volete solo dare un tocco di personalità alla build, è un gioco da ragazzi caricare le proprie animazioni preferite.

Sotto il display inoltre c’è una piccola sorpresa, una ventila dedicata alla dissipazione VRM, una piccola aggiunta decisamente gradita per chi vuole tirare fuori ogni singola goccia di prestazioni dal proprio PC (con la ventola VRM accesa le temperature VRM calano di circa 30°, non è poco). Dal punto di vista tecnico, ci troviamo davanti alla pompa Asetek di ottava generazione, un netto passo in avanti rispetto alla precedente e come vedremo dal punto di vista delle prestazioni il salto si sente tutto.

Non solo, è stato aumentato lo spessore del radiatore (tranquilli, è ancora semplice fare configurazioni push pull), i tubi sono stati allargati ed anche la superficie di contatto è stata aumentata del 32%. Anche la selezione delle ventole da montare sul radiatore è migliorata, ci sono quelle RGB ROG o come nel nostro caso delle Noctua a 2000 rpm, con rumore sotto i 30 dB(A) ed un flusso d’aria di 71.6 cfm, insomma Noctua come al solito non si discute. Tutto può essere controllato e regolato da Armoury Crate con Fan Control, suite simile a FanXpert.

Prima di parlare di prestazioni, nota di merito per il kit di montaggio semplicissimo, i dissipatori ROG sono tra i più semplici da montare e sono ovviamente compatibili con tutte le piattaforme dio un PC consumer.

Core i9 14900K su Z790 Dark Hero + Ryujin III: i test

Sulla carta il Core i9 14900K è un 24 Core di cui 8 Performace Core e 16 Efficient Core che portano il numero di thread a 32. La frequenza base è di 3,2 GHz ma si arriva facilmente a ben 5,6 GHz in Max Turbo per i P Core che salgono a 5,8 GHz con Boost Max 3.0 e ben 6 GHz con il Thermal Velocity Boost mentre la frequenza base degli E Core è di 2,4 GHz con Max Turbo a 4,4 GHz. A corredo ci sono anche 36 MB Intel Smart Cache L3 e 32 MB di Cache L2. L’indicazione del consumo è fissata a 125 W come Base Power e a 253 W come Turbo Power ma si può andare parecchio oltre.

La ROG Z790 Dark Hero è un missile per quanto riguarda le prestazioni, ci sono 20+1+2 power stage 90A, il massimo desiderabile per spingere come meglio si crede il Core i9 14900K, una CPU particolarmente incline al buon Overclock. Ecco spinge talmente bene il Core i9 14900K che un dissipatore di enorme qualità come il ROG Ryujin III non è solo richiesto ma anche necessario.

Ed infatti le note di merito di questa combo ASUS ROG Z790 Dark Hero + ROG Ryujin III vanno proprio alle capacità di Overclock. Con AI Overclock si raggiungono in un attimo livelli di prestazioni più alti della media su questo Core i9 14900K senza compromettere la stabilità del sistema grazie ad un fine tuning sul ROG Ryujin III.

Se si tiene il Core i9 con i settaggi stock ed il power limit per il Turbo Power a 253 W, il ROG Ryujin III non viene nemmeno impensierito dal 14900K, in Cinebench R23 si sta abbondantemente sotto gli 80° con una curva delle ventole bassa, il che significa una rumorosità estremamente contenuta (il tutto senza attivare la ventola aggiuntiva per la dissipazione VRM).

Un risultato veramente importante soprattutto perché permette di tenere senza problemi i famosi 6 GHz, claim di marketing di Intel per il Core i9 14900K, un refresh della vecchia generazione. I risultati con i setting stock del Core i9 sono assolutamente rassicuranti ma chi acquista un Core i9 per mettere su un PC con Z790 e un dissipatore AIO da 360 mm difficilmente tiene il Core i9 a stock.

Subito un chiarimento, non si sta parlando di extreme overclock. Non abbiamo messo mano ad azoto o altre diavolerie, stiamo parlando do overclock casalingo, stabile. Un overclock accessibile a tutti tramite Overclocking AI della Z790 Dark Hero o tramite il nuovo Intel Extreme Tuning con funzionalità AI.

Ecco che in un contesto di overclock non estremo con il Core i9 14900K oltre i 340 W questo ROG Ryujin III si esalta toccando per pochissimi secondo un picco di 92° riportati subito ad 85° appena la curva delle ventole sale (anche quella VRM). Cinebench R23 viene chiuso senza problemi, nonostante il picco per pochissimi secondo di 92°, senza throttling termico che tanto da fastidio ai PC enthusiast.

La cosa ancora più impattante per un PC gamer è che tenendo comunque il Core i9 senza limiti, nelle sessioni di gaming questo ASUS ROG Ryujin III riesce comunque a tenere le temperature della CPU abbondantemente sotto i 60°, come se fosse una CPU “normale”.

Il Core i9 14900K è domato: il ROG Ryujin III fa il suo lavoro

Il punto è questo, chi assembla una Build di fascia alta vuole poter utilizzare tutte le sue componenti al massimo delle proprie possibilità. Sfruttare tutte le possibilità non sempre significa agire di overclock o spingere al limite tutte le componenti ma significa anche sfruttarle senza nessun impedimento, senza throttling, puntando ad un sistema stabile, efficiente e ben ottimizzato.

La combo ASUS ROG Ryujin III + Z790 Dark Hero permette al Core i9 14900K di essere utilizzato come meglio si crede. Se si vuole agire di overclock, lo si può fare, se si vuole avere un sistema silenzioso ma prestante, si può fare. Non sempre puntando a componenti di fascia alta si riesce ad arrivare ad una flessibilità di utilizzo simile.

Chiaramente la qualità costa ed in questo caso costa anche un bel po’ ma è un costo che chi ha deciso di puntare ad un sistema con Core i9 14900K, ha già messo a budget. Però in questo caso c’è ASUS che prova ad alleggerire la spesa con una promo decisamente interessante.

Fino al 31 Dicembre 2023 chi acquista una scheda madre ROG Z790 in abbinata ad un dissipatore AIO ROG potrà ricevere uno sconto immediato di 50 Euro. A questa pagina è possibile visionare tutte le schede madri e tutti i dissipatori inclusi nella promo (Z790 Dark Hero e Ryujin III inclusi). Nella pagina di promo ASUS ci sono tutti gli store aderenti, sono tanti e ben conosciuti quindi non c’è bisogno di cercare troppo in giro per sfruttare la promo.