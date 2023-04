L’universo dei social network ha una nuova stella: Lemon8. Nuova tra virgolette, dato che il suo lancio ufficiale risale al 2020, quando sbarcò in Giappone, Thailandia e Singapore. Ma allora perché se ne sta parlando soltanto in questi ultimi giorni? C’entrano i creator di TikTok, o almeno quelli che si sono spesi per fare pubblicità a Lemon8.

Non utenti qualunque, ma quelli con milioni e milioni di follower. Sembrerebbe che l’input sia arrivato dalla stessa ByteDance, l’azienda madre di TikTok e – guardacaso – Lemon8. Un caso? Non proprio, come lasciano intuire le tempistiche (a breve gli Stati Uniti potrebbero dichiarare illegale TikTok per le note vicende che vi abbiamo raccontato in questi mesi).

Proviamo allora a descrivere in breve cos’è Lemon8 e come funziona, mettendo in risalto i punti di forza del nuovo social, al momento non disponibile qui in Italia (non ancora perlomeno).

Cos’è Lemon8

Lemon8 è un’app social che si pone come ibrido tra Instagram e Pinterest, raccogliendo il meglio di ciascuna delle due piattaforme. A colpire di più sono le immagini estremamente curate nell’estetica, a tal punto da ricordare da molto vicino sia i post di Instagram che le bacheche di Pinterest. Di fatto è un’app di condivisione di foto e video che ospita un feed molto simile a quello di TikTok, con una sezione following tramite cui gli utenti possono vedere i contenuti creati dai profili che seguono.

Esiste però anche una grande differenza tra Lemon8 e le altre piattaforme di social media: la nuova app di ByteDance offre infatti la possibilità di acquistare i contenuti caricati sul profilo degli utenti. Ecco perché diversi esperti di social marketing hanno accostato Lemon8 a Xiaohongshu, colosso cinese dell’e-commerce e dei social.

Come funziona Lemon8

Gli utenti iscritti a Lemon8 hanno la facoltà di condividere foto e brevi video (la durata massima è pari a 60 secondi). Inoltre possono ripostare i contenuti in precedenza pubblicati su TikTok. Nella maggior parte dei casi, il feed è popolato da foto, sarebbero però sbagliato pensare a Lemon8 come un sosia di Instagram.

Come accennato in precedenza, una delle peculiarità del nuovo social è l’aggiunta di testo sulle immagini, proprio come avviene su Pinterest. Ma non solo, perché altrettanto importanti sono i tag usati dai creator per etichettare tutto ciò che contiene la foto e dove è possibile trovarlo. Tag che poi vengono arricchiti dai link.

L’app social del momento

Fino a poche settimane fa, Lemon8 aveva raggiunto i 16 milioni di download, di cui il 38% nel solo Giappone. A fine marzo, invece, secondo quanto spiegato da TechCrunch, l’app di ByteDance figurava tra le prime dieci più scaricate in America. Un salto enorme, se si considera che in precedenza non era mai stata nemmeno tra le prime duecento.

Oltre alla sponsorizzazione dei maggiori creator di TikTok, a contribuire a questo successo improvviso si pensa sia stata la stessa ByteDance. L’ipotesi più credibile è un investimento massiccio per far crescere Lemon8 tra i risultati di ricerca delle app, nonostante ad oggi non risulti tra i contenuti sponsorizzati sugli store.

Dovranno intanto attendere ancora un po’ i mercati degli altri Paesi, tra cui anche quello italiano, per vedere la reazione degli utenti all’arrivo di Lemon8. Ancora un po’ che può essere quantificato in circa quattro settimane: diverse indiscrezioni riportano come il lancio globale dell’app sia fissato per il prossimo mese di maggio.

Sullo stesso argomento ti potrebbe interessare anche: