Le Storie di Instagram rappresentano una delle tipologie di contenuto più utilizzate sul social network fotografico ma, come avrete certamente scoperto, non è ancora possibile creare una nuova Storia Instagram da PC o Mac con i browser web. Il design di Instagram è evidentemente indicato per un utilizzo su mobile, pertanto la possibilità di creare Storie dovrebbe essere rilegata solo all’utilizzo degli smartphone.

In questa guida vi spiegheremo però come utilizzare qualche semplice trucchetto per pubblicare Storie su Instagram da PC con Chrome oppure da Mac con Safari.

Pubblicare Storie su Instagram da PC con Chrome

Per prima cosa è necessario raggiungere l’indirizzo instagram.com, poi:

accedere inserendo le proprie credenziali;

cliccare in alto a destra sui tre palli verticali (quelli di fianco la foto profilo del proprio account Google) e da lì su Altri strumenti > Strumenti per sviluppatori;

a questo punto, nella porzione destra del browser, cliccate sull’icona cerchiata di rosso, ovvero quella alla sinistra della voce “Elements“;

come potete notare, la pagina di Instagram è diventata identica a quella della versione mobile dell’app;

cliccare il tasto ricarica (oppure CTRL + R o F5) e poi sul tasto “+” a livello della vostra foto profilo per caricare una Storia su Instagram.

Pubblicare Storie su Instagram da Mac con Safari

In questo caso bisogna per prima cosa avviare il browser web Safari, poi: