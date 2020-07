Una email temporanea è una casella di posta elettronica a tempo. Dopo averla creata, la si utilizza per iscriversi a un sito e, trascorso un po’ di tempo (minuti, ore o giorni), si autodistrugge. Vista l’elevata domanda in rete, in questi anni sono nati tanti servizi che consentono di creare una email usa e getta, gratis e in modo sicuro.

La natura provvisoria della mail offre innegabili vantaggi. Basti pensare, ad esempio, che oggi per iscriversi a qualsiasi piattaforma è richiesto l’uso di un indirizzo email. Di conseguenza, si finisce con l’essere bombardati di spam a ogni ora del giorno, in particolare se ci si registra sempre con lo stesso. Grazie alla email temporanea tale problema viene però bypassato, perché dopo un paio d’ore si autoelimina e non può più essere raggiunta da messaggi di spam e altra posta inutile.

In questo articolo illustreremo quali sono i migliori servizi a cui affidarti per la creazione di una email monouso, descrivendo per ciascuno il suo funzionamento.

Importante: usa le e-mail false per iscriverti a siti o servizi di cui vuoi testare il funzionamento. Ad esempio, se vuoi sperimentare l’app di incontri Tinder, potresti in un primo momento fare ricorso a una mail provvisoria, per poi passare – se ti piace – a un account vero con un indirizzo reale.

Migliori servizi di email temporanea

20minutemail

Il servizio web 20minutemail offre la possibilità di creare una email temporanea della durata di 20 minuti. Si pone come alternativa diretta a 10 Minute Mail, posticipando l’autoeliminazione della casella di posta di 10 minuti. Per utilizzare 20minutemail collegati prima di tutto al sito ufficiale. Nella schermata principale troverai una mail provvisoria già pronta all’uso: per usarla devi semplicemente cliccare sul tasto Create mail. Da questo momento avrai 20 minuti di tempo per registrarti al servizio o al sito che più ti interessa, prima che l’email si autoelimini.

L’utilizzo di 20minutemail è gratuito. Inoltre non è richiesto alcun tipo di iscrizione al sito, a meno che non si è interessati a usufruire del servizio di forward, attraverso cui le email ricevute a una casella di posta elettronica possono essere girate in automatico a un altro indirizzo email (di solito quello principale).



10 Minute Mail

Il sito 10 Minute Mail propone gratuitamente una email temporanea di 10 minuti, dopodiché l’indirizzo si autodistruggerà. Disponibile anche il servizio di forward, nel caso ci sia bisogno di salvare informazioni importanti al momento dell’iscrizione. Inoltre, sempre tramite la mail provvisoria si possono sia ricevere che inviare messaggi, nei limiti però del tempo concesso da 10minutemail.com.

Ottenere una email usa e getta con 10 Minute Mail è semplice: vai nella pagina iniziale del sito e copia la casella di posta elettronica, pigiando sulla piccola icona posizionata in alto a sinistra. Se ti accorgi che 10 minuti non sono sufficienti, torna nella homepage e seleziona il bottone Get 10 more minutes per avere la mail a disposizione per altri 10 minuti in più. Per controllare eventuali email in arrivo, seleziona il riquadro riportante la scritta Inbox.



Burner Mail

La web app Burner Mail riconosce quando un sito chiede all’utente un indirizzo di posta elettronica per la registrazione, fornendogli in tempo reale una email monouso a portata di click (basterà cliccare sull’icona dell’estensione). Dal pannello delle impostazioni si possono poi deselezionare le email provvisorie di cui non si ha più bisogno, spostando la levetta da destra a sinistra in posizione OFF. A differenza di altri servizi, Burner Mail permette di usare nuovamente le e-mail false, questo perché non hanno una scadenza prefissata dopo la quale si auto-eliminano.

Sono disponibili 3 piani:

Gratuito : 5 email provvisorie, 1 casella di posta elettronica, 7 giorni di cronologia dei messaggi in arrivo

: 5 email provvisorie, 1 casella di posta elettronica, 7 giorni di cronologia dei messaggi in arrivo Premium : al costo di 2,99 dollari al mese (o 34,99 dollari in un anno) l’utente può usare mail temporanee illimitate e personalizzate, avere più domini di posta, rispondere ad eventuali messaggi tramite l’indirizzo fake

: al costo di 2,99 dollari al mese (o 34,99 dollari in un anno) l’utente può usare mail temporanee illimitate e personalizzate, avere più domini di posta, rispondere ad eventuali messaggi tramite l’indirizzo fake Enterprise: il piano Enterprise è rivolto alle aziende, per le quali c’è l’invito di richiedere maggiori info tramite il form contatti

Burner Mail richiede l’installazione di un’estensione per il browser Chrome o Firefox. Una volta scaricata, compila i campi Primary Email e Password, inserendo nel primo l’indirizzo email su cui vuoi mantenere eventuali comunicazioni importanti. Completa poi l’iscrizione aggiungendo un segno di spunta accanto a I agree to the terms and conditions, quindi pigia sul bottone Get Started.



Guerrilla Mail

Quando si presentano i migliori servizi di email temporanee, è impossibile non citare Guerrilla Mail, una delle storiche piattaforme che offrono gratis email monouso della durata di 1 ora, senza bisogno di registrazione. Nel caso occorra più tempo, è sufficiente pigiare sul tasto Dimenticami posizionato accanto al dominio della casella di posta elettronica per usare la casella di posta per tutto il tempo desiderato. In più c’è la funzionalità Indirizzo Pseudonimo, grazie alla quale si riesce a superare con facilità il filtro anti-mail provvisorie impiegato da un numero di siti Internet sempre più consistente.

Come funziona Guerrillamail? Collegati al sito ufficiale, copia il primo indirizzo email o cliccaci sopra per modificarlo. Se durante la registrazione a un sito ricevi un messaggio di errore, prova a cambiare dominio selezionando il menu a tendina e scegliendone uno tra gli 11 disponibili (di default è impostato sharklasers.com). In alternativa, copia e incolla l’Indirizzo Pseudonimo.



Spam Gourmet

Spam Gourmet è un potente strumento anti spam che, dietro registrazione, consente di usare email usa e getta ogni qual volta ci si voglia iscrivere a un sito Internet. La posta in arrivo continuerà a essere inviata all’indirizzo usato per l’iscrizione a Spam Gourmet, ma qualora si intendesse bloccare la ricezione dello spam sarà sufficiente disattivare la mail temporanea. Ogni indirizzo fittizio utilizza come dominio di posta elettronica @spamgourmet.com.

Ecco come procedere se intendi impiegare il servizio: vai su spamgourmet.com, riempi i campi newuser e email, quindi clicca sul tasto OK per completare la registrazione. Pochi secondi dopo riceverai un messaggio in cui ti si chiederà di confermare l’indirizzo email. Una volta fatto anche quest’ultimo passaggio, potrai iscriverti a qualunque sito usando una mail provvisoria – sempre diversa – fornita da Spam Gourmet.

Nota: di default è selezionata la modalità no-brainer mode, che assicura una buona protezione senza bisogno di mettere mano a ulteriori impostazioni C’è però anche la modalità avanzata (advanced mode), che in cambio di una sicurezza maggiore chiede il tuo intervento per settare alcune opzioni (risposte tramite email anonima, nascondere il mittente, ecc.). Nel 99% dei casi, comunque, la versione base è più che sufficiente.



TempMail

TempMail è uno tra i più conosciuti siti web per creare una email temporanea. La casella di posta elettronica non ha una scadenza, ma può essere eliminata quando si vuole cliccando sul tasto Elimina presente nella homepage. Il servizio base è gratuito, non richiede alcuna registrazione, ed è disponibile anche su smartphone e tablet che montano il sistema operativo Android o iOS. Esiste però anche una versione a pagamento, sia per computer che dispositivo mobile: al prezzo di 7,99 dollari al mese (o 58,99 dollari all’anno scegliendo il piano da 12 mesi) l’utente beneficia di un servizio senza banner pubblicitari, accesso a domini di posta elettronica speciali, oltre al supporto da parte dell’assistenza.

Per creare una email usa e getta con TempMail collegati innanzitutto alla pagina iniziale del sito, poi clicca sul tasto verde Copia sugli appunti sotto l’intestazione Il tuo indirizzo E-mail Temporaneo e incollalo nel form di registrazione del sito a cui desideri iscriverti.



ThrowAwayMail

Una email provvisoria gratis per 48 ore, estendibile per altri due giorni se vengono letti gli eventuali messaggi contenuti nella posta in arrivo, senza la necessità di dover effettuare alcuna iscrizione: questo è, in sintesi, il servizio proposto da ThrowAwayMail per combattere la piaga dilagante dello spam. Se, dopo la creazione della email, non viene effettuato alcun controllo nella casella di posta elettronica, questa si autodisintegra allo scadere delle 48 ore. L’interfaccia è chiara e intuitiva, adatta anche a chi non ha grande dimestichezza con il computer.

Se vuoi creare una email monouso con ThrowAwayMail segui questi semplici passaggi: vai all’indirizzo throwawaymail.com e clicca sul link Click here to show your email; si aprirà una nuova finestra, dove dovrai aggiungere il segno di spunta accanto a Non sono un robot e pigiare sul bottone I am not a robot; a questo punto la pagina verrà ricaricata, mostrando l’indirizzo email temporaneo. Per usarlo non ti resta che cliccare sul tasto Copy Email.



Mailstop

Mailstop è un generatore di e-mail false da usare come alternativa alla propria email reale, al fine di combattere lo spam selvaggio dilagante in Internet. La durata della mail temporanea è di 30 minuti, con orario e data della scadenza evidenziati con il colore rosso. Come la maggior parte degli altri servizi inseriti in classifica, anche Mailstop non richiede l’iscrizione per funzionare.

Ecco come funziona: apri un qualsiasi browser Internet e digita l’indirizzo www.mailstop.it; dalla homepage clicca sul bottone Crea adesso un indirizzo email anonimo, quindi attendi il caricamento di una nuova schermata, dove troverai una email temporanea che scadrà nei successivi 30 minuti. Ora copiala e impiegala come mail per completare la registrazione a un sito Internet qualsiasi.

Nota: durante la nostra prova abbiamo avuto problemi con il server di Mailstop. Supponiamo si tratti di un errore momentaneo, ma se così non fosse aggiorneremo l’articolo con un nuovo servizio.



YOPmail

Generatore di email provvisorie con un clic, senza l’obbligo né di iscrizione né di utilizzo di una password: questo è YOPmail, che garantisce anche la conservazione dei messaggi nella posta in arrivo per un massimo di 8 giorni. Presente anche la funzione tramite la quale è possibile creare un indirizzo email alternativo per riuscire a eludere i controlli anti-email temporanea svolti in automatico dai siti Internet.

Il sito di riferimento è yopmail.com. Da qui spostati con il mouse su Generatore di E-mail per creare una email provvisoria random. Nel caso sia respinta dal sistema del sito Internet a cui vuoi registrarti, anziché su Generatore di E-mail seleziona il link Indirizzo alternativo (terza opzione disponibile, posizionata nella colonna di sinistra della home.



Mohmal

Con Mohmal, servizio gratuito per generare caselle di posta elettronica usa e getta, si chiude la nostra personale top 10 dei migliori servizi di email temporanea. Ciascuna nuova mail provvisoria creata sul sito mohmal.com ha una durata di 46 minuti, con la possibilità di estendere l’utilizzo per altri 46 minuti cliccando semplicemente sul tasto Rinnovare. La schermata dedicata alla email permette inoltre di monitorare l’eventuale posta in arrivo. Nel caso siano presenti uno o più messaggi nella casella di posta, dopo l’auto-eliminazione verranno cancellati per sempre, così da non poter essere recuperati da eventuali malintenzionati. Una curiosità: in arabo, il nome mohmal significa spazzatura, termine che online identifica lo spam.

Per creare una email temporanea con Mohmal collegati alla homepage del sito ufficiale, clicca sul tasto Nome casuale (scritto in rosso) e attendi il caricamento automatico di un indirizzo email provvisorio e casuale. Volendo, hai anche la possibilità di personalizzare da te il nome della casella di posta selezionando l’opzione Scegliere (accanto a Nome casuale).

A proposito della cartella spam: sei tra gli utenti Google che stanno riscontrando problemi con il client Microsoft? (qui per i dettagli).