Non credevamo che fosse possibile, eppure LG ci è riuscita: è stata capace di migliorare le sue cuffie di punta con un nuovo modello, LG TONE Free T90Q, che aggiunge poche e piccole cose qua e là con lo scopo di offrire un’esperienza utente e sonora superiori. Infatti, le LG TONE Free T90Q sono, giusto per fare un po’ di spoiler, delle LG TONE Free FP9 riviste e migliorate mediante l’aggiunta di qualche funzionalità software e caratteristica tecnica. Non è un caso, perciò, che siano ottime come il modello che sono andate a sostituire. Sono state presentate qualche settimana fa, anche in Italia, e oggi, dopo essere stati in loro compagnia per lungo tempo, vi raccontiamo la nostra esperienza, in modo un po’ diverso dal solito perché sostanzialmente sono identiche al modello precedente ma con delle novità particolari.

Design ed ergonomia

Ciò è evidente fin da subito perché è sufficiente guardarle. Le cuffiette presentano lo stesso design del modello precedente con appena qualche rinnovamento estetico, comunque utile al fine di dare loro un aspetto più concreto e chic. Ciò significa che sono piccole, ben costruite, belle e rifinite nei minimi dettagli, proprio come dovrebbero essere delle cuffie premium. Poi sono certificate contro polvere, schizzi d’acqua e sudore per poter essere utilizzate anche durante l’attività sportiva e soprattutto sono fantastiche da indossare perché sono stabili nei condotti uditivi, anche in caso di movimenti estremi e di corse, sono comode e leggere e non danno il minimo fastidio. Sono le classiche cuffie di fascia alta che dimentichi di avere nelle orecchie subito dopo averle indossate grazie al loro comfort.

Custodia di ricarica

La custodia di ricarica, più di tutto il resto, è la stessa. Conserva forma, caratteristiche e qualità. È un sassolino raffinato, dalla plastica leggermente ruvida, robusto e bello da vedere, con un LED per segnalare i cambianti di stato lato autonomia, una porta USB-C e un tastino per sfruttare il collegamento wireless senza Bluetooth. E funziona bene e non mostra segni di usura e cedimento, anche per quanto riguarda il coperchio.

Funzioni, software e applicazione

Anche per quanto riguarda il funzionamento, le LG TONE Free T90Q sono, in linea di massima, uguali alle LG TONE Free FP9. In linea di massima perché includono tutte le funzioni del modello precedente e funzionano benissimo come il modello precedente, però aggiungono qualche novità assai gradita che fanno sì che siano di un livello superiore sotto alcuni aspetti. Includono i comandi touch personalizzabili, il Fast Pair, la Modalità gioco, la Modalità sussurro, la riproduzione-pausa automatica, Trova i miei auricolari, la lettura delle notifiche, un equalizzatore avanzato, un pannello per la gestione avanzata dell’ANC, i comandi vocali e qualche altra funzionalità che ritroviamo ormai in tutte le cuffie premium e che sono nel modello precedente, ma oltre a queste cose qua ce ne sono alcune nuove che le rendono migliori e ancora più complete. Innanzitutto troviamo una migliore funzione di igienizzazione, con la possibilità di tenerla sempre abilitata per disinfettare le cuffie anche quando la custodia non è sotto carica, e il Multi-dispositivo per collegarle contemporaneamente a due dispositivi e passare da uno all’altro al volo, ma troviamo anche una funzionalità per testare i gommini nei condotti uditivi, così da stabilire se sono della misura corretta, e alcuni preset audio realizzati in collaborazione con Dolby Atmos capaci di offrire un audio virtuale avvolgente e immersivo oppure un audio coinvolgente al massimo tramite un tracciatura dei movimenti della testa. E tutto ciò funziona davvero molto bene, senza intoppi, con efficacia e in modo stabile, sia se si parla di caratteristiche vecchie e sia se ci si riferisce a quelle nuove, ed è gestibile in modo molto intuitivo tramite l’ottima e bella applicazione per smartphone.

Audio, chiamate e ANC

Si sa però che l’aspetto fondamentale, quello da prendere realmente in considerazione per delle cuffie, è l’audio. E qui le LG TONE Free T90Q sono incredibili, proprio come il modello di punta precedente. Prima di tutto supportano il Bluetooth Low Energy e il codec Snapdragon apt-X Adaptive per la riproduzione audio in alta definizione, oltre ai due standard SBC e AAC, grazie al Bluetooth 5.2, ma poi grazie ai driver da 11 mm in grafene, a ben 4 microfoni MEMS, a un equalizzatore avanzato e a un ANC ben studiato garantiscono un audio in riproduzione e in chiamate di altissimo livello. Sono delle cuffie che si fanno indossare con estremo piacere perché riproducono un audio appagante e penetrante, capace di far sentire l’ascoltatore al centro del suono. Al di là dell’equalizzatore avanzato che permette di aggiustare e modificare il suono, le LG TONE Free T90Q garantiscono un audio di altissima qualità e senza intoppi, sempre: è avvolgente, corposo, nitido, alto, senza distorsioni, fluido e preciso, con qualsiasi tipo di traccia audio. Poi con i preset curati da Dolby Atmos e Meridian, capaci di aggiustare il suono in modo preciso, è davvero difficile non essere soddisfatti del loro audio, anche avendo delle esigenze assai particolari. E lo stesso discorso vale per le chiamate, che sono ottime anche in condizioni di vento e rumori ambientali forti, e per la riduzione dei rumori ambientali, grazie a una cancellazione attiva dei rumori di fondo molto efficace e precisa e soprattutto personalizzabile dall’applicazione. Le chiamate e la cancellazione attiva dei rumori ambientali sono più o meno sullo stesso livello del modello precedente, mentre il suono, sarà per via dei nuovi preset o di altri miglioramenti, è, a nostro avviso, ancora migliore per fedeltà e spazialità.

Autonomia e ricarica

E qui non possiamo aprire facendo un bel plauso a LG, anche se nel 2022 dovrebbe essere scontato per delle cuffie di fascia premium: in ogni caso, c’è la ricarica wireless e quindi sono ricaricabili non soltanto tramite la porta USB-C ma anche tramite i caricabatterie a induzione. Brava LG, era ora. Detto ciò, c’è anche la ricarica rapida per avere 1 ora di autonomia con 5 minuti di ricarica. L’autonomia non è delle migliori se paragonata a quella delle dirette concorrenti, come Google Pixel Buds Pro, OnePlus Buds Pro e altre cuffie di fascia premium: a ogni modo, garantisce circa 5 ore di riproduzione audio continua con l’ANC attivo e circa 9-10 ore di utilizzo disattivando l’ANC. Non è un’autonomia da buttar via, però, fra la concorrenza, c’è chi fa un poco meglio. La custodia, invece, è capace di offrire 20 ore di autonomia aggiuntiva, quindi 2-3 ricariche complete delle cuffie dallo 0 al 100%, e si ricarica completamente in circa 2 ore, mentre le cuffie impiegano 1 ora.

Per concludere

Eccoci alla fine, al momento di tirare le somme. In questo caso più che mai è facile farlo perché le LG TONE Free T90Q sono delle cuffie ottime e complete sotto ogni punto di vista, affidabili e che funzionano bene in ogni condizione. Non ci sono motivi quindi per criticarle e non consigliarle, soprattutto a chi cerca l’igienizzazione tramite tecnologia UVnano: forse, a voler trovare il pelo nell’uovo, il prezzo potrebbe risultare un po’ alto a un primo sguardo, dato che parliamo di 249 euro, ma ormai lo standard per le cuffie premium true-wireless prevede un costo dai 200 euro in su e quindi 10-20 euro in più o in meno non fanno la differenza. Le LG TONE Free T90Q sono disponibili all’acquisto in bianco e in nero online al prezzo di 249 euro.