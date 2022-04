Si chiamano LG TONE Free FP9 e sono le ultime cuffiette true wireless di LG, presentate appena qualche mese fa. Sono cuffiette di fascia alta, modello di punta dell’azienda coreana, e per questo includono tutte le funzionalità che ci aspetteremmo, con in più la particolarità di igienizzarsi tramite tecnologia UVnano. Le abbiamo provate per un mesetto circa, in svariate condizioni quotidiane, e oggi vi raccontiamo le nostre considerazioni, fatte di esperienze personali comuni.

Design, costruzione e indossabilità

Iniziamo dall’aspetto più comune perché è quello che salta subito all’occhio: l’estetica. Le cuffiette vengono vendute in una scatolina con tutti gli accessori del caso e appena aperta ciò che impressiona subito è il case a forma di sasso ovale leggermente ruvido e opaco: è bello, solido e al tatto trasmette una sensazione di grip e robustezza, grazie anche a una costruzione impeccabile e a un coperchio magnetico che è stabile, duro al punto giusto e preciso. Aperto il case, le LG TONE Free FP9 si fanno subito apprezzare per qualità, design e dimensioni compatte: sono veramente belle e poi sembrano un solo pezzo di policarbonato per quanto sono ben costruite, anche perché sono certificate IPX4 per resistere agli schizzi d’acqua.

L’unico appunto da fare qui è legato all’estrazione: vuoi per il poco spazio nel case o vuoi per i magneti che le tengono troppo salde, sono difficili da afferrare ed estrarre e l’unico modo per tirarle fuori è effettuare una leggera rotazione per allontanarle dal magnete, altrimenti scivolano sistematicamente; non è possibile estrarle in modo perpendicolare e questo è un po’ una scocciatura perché complica e rallenta un po’ l’estrazione dal case. Una volta estratte, è un attimo indossarle e renderle stabili all’interno del padiglione auricolare per via della loro forma, delle loro dimensioni e, soprattutto, dei speciali gommini in gel medicale che si adattano alla perfezione, isolano dall’esterno, le tengono salde e fanno sì che siano comode da indossare. E dopo indossate non cadono più neanche correndo velocemente, facendo acrobazie a sbarre in palestra, stando in verticale a testa in giù e facendo qualsiasi altra attività quotidiana che si possa immaginare. Sono assolutamente promosse per quanto riguarda questi aspetti.

Suono, ANC, touchpad e microfoni

Però sappiamo che nelle cuffie ciò che conta veramente è l’audio di qualità e che, se manca questo, costruzione e design lasciano il tempo che trovano. E fortunatamente le LG TONE Free FP9 sono di prim’ordine anche sotto questo profilo ed è chiaro da subito in quanto sono realizzate in collaborazione con MERIDIAN. Suonano veramente bene perché sono capaci di riprodurre un audio sempre nitido, alto e corposo, in qualsiasi condizione ambientale e con qualsiasi traccia: non c’è differenza fra audio, bassi e tipo di riproduzione perché loro sono affidabili e stabili e forniscono una qualità audio sempre di alto livello. Poi c’è un equalizzatore molto completo che dà la possibilità di modificare le caratteristiche audio rendendo più marcati i bassi, enfatizzando la profondità, aumentando la spazialità e via dicendo con dei preset inseriti da LG, ma c’è anche la possibilità di crearne di personalizzati in modo da soddisfare pienamente le proprie esigenze.

E tutto funziona alla grande e senza intoppi: la registrazione audio e le chiamate telefoniche sono ottime grazie a ben 3 microfoni estremamente precisi, sensibili e di qualità posti in punti strategici, i comandi a sfioramento tramite touchpad sono reattivi, sensibili, comodi da usare e personalizzabili tramite delle azioni specifiche e, infine, la cancellazione attiva del rumore di fondo (ANC) è eccellente sotto ogni punto di vista perché funziona veramente bene poiché svolge egregiamente il suo lavoro, anche in ambienti assai rumorosi e in condizioni di vento forte, grazie anche alla possibilità di affinarla tramite delle opzioni presenti nell’applicazione. Sono delle cuffie di fascia alta e lo dimostrano a pieno con una elevata qualità audio sia in riproduzione che in acquisizione, che è la cosa più importante per un prodotto di questo tipo. Promosse a pieni voti anche qui.

Funzioni smart, software e applicazione

Delle cuffie di fascia alta che si rispettino però devono necessariamente essere accompagnate da un buon software e da una buona applicazione e così è per le LG TONE Free FP9. Le stiamo usando da un mesetto e non c’è stato un problema, non c’è stato un bug e non c’è stato mai un intoppo di alcun genere finora: sono sempre pronte, reattive, stabili e affidabili, in ogni condizione. Il loro punto di forza sotto questo profilo però è la quantità di funzioni smart di cui sono dotate e che possono essere impostate dall’applicazione: è possibile visualizzare la carica residua dei due auricolari e del case, attivare, disattivare e impostare la lettura dei messaggi e delle notifiche, gestire l’ANC e il suono ambientale, attivare il blocco del touchpad quando non è in uso, gestire l’equalizzazione, attivare e disattivare le funzioni sperimentali in fase di test, attivare, disattivare e impostare le azioni sui touchpad, aggiornare il firmware, attivare e disattivare il play-stop quando le si indossano o si rimuovono sfruttando i due sensori di prossimità, far squillare i due auricolari e leggere il manuale utente; insomma, c’è tutto ciò che serve all’interno di un’applicazione semplice, veloce, bella graficamente e sempre al passo coi tempi, seppur non sia perfetta perché contiene qualche traduzione in italiano poco precisa e che andrebbe rivista.

E proprio all’interno dell’applicazione poi ci sono due funzioni che non si vedono tutti i giorni, entrambe due chicche pazzesche: la prima, Modalità Whispering, permette di usare l’auricolare destro in prossimità della bocca come un singolo e unico microfono per sussurrare e parlare così a bassa voce durante una chiamata, mentre la seconda, Modalità Gioco, permette di ridurre la latenza audio; e proprio riguardo a questa funzione c’è una cosa molto utile, che potrebbe essere comodissima per chi fa gaming: c’è la possibilità di usarle in modalità wireless senza il Bluetooth collegando il case al dispositivo sorgente tramite il cavetto AUX USB-C-audio 3,5 mm presente nella confezione. L’abbiamo provata con la nostra PS4 e dobbiamo dire che funziona veramente bene, anche perché si fa il collegamento in un attimo. E, dulcis in fundo, supportano il Fast-pair di Android, per cui si collegano al dispositivo in un attimo e facilmente, e tutti i comandi vocali di Google Assistant. Non possiamo che promuoverle anche sotto questi aspetti.

Ricarica, igienizzazione e autonomia

Sono ricaricabili tramite la porta USB-C utilizzando un qualsiasi caricabatterie e una ricarica completa richiede all’incirca 2 ore, anche se questo dato è assai variabile a seconda della carica residua dei due auricolari e del case. Sfortunatamente non c’è la ricarica wireless e quindi non sono ricaricabili su una basetta a induzione, per esempio. In compenso c’è la ricarica rapida capace di garantire un’ora di riproduzione musicale con appena 5 minuti di ricarica. L’autonomia è assai variabile, soprattutto in relazione all’uso della cancellazione attiva del rumore, ma in linea generale fa registrare i valori dichiarati da LG: circa 10 ore con solo i due auricolari e circa 24 ore con l’ausilio del case.

Per quanto riguarda l’igienizzazione, questa avviene solo durante la fase di ricarica con cavo e case chiuso e richiede una ricarica di appena 5 minuti, durante la quale il case elimina il 99,9% dei batteri presenti sulla parte estrema prossima al canale uditivo degli auricolari. Ci sono dei LED sul case che segnalano l’autonomia e l’igienizzazione. Molto bene quindi l’autonomia e tutto il processo che elimina i batteri.

Conclusioni: LG TONE Free FP9 promosse

Il loro prezzo di listino di 199 euro è giusto perché offrono un sacco di cose e una qualità generale molto alta, però potrebbe renderle solamente un’opzione da prendere in considerazione in quanto intorno ai 200 euro ci sono un’infinità di prodotti concorrenti altrettanto validi. Ecco però che le continue offerte che le vedono in vendita fra i 130 e i 160 euro cambiano le carte in tavola: a questi prezzi le LG TONE Free FP9 sono una scelta obbligata per quantità di funzioni, qualità costruttiva, qualità audio e per le chicche software e di igienizzazione di cui sono dotate, che le rendono delle cuffie di fascia alta di prim’ordine. Chi cerca delle cuffie top a un prezzo contenuto non può che prenderle in considerazione come prima scelta. Sono in vendita nei negozi fisici e online, come Unieuro, Amazon e via dicendo, in bianco e in nero, a prezzi che ci aggirano, come detto, fra 130 e 160 euro.

Acquista LG TONE Free FP9 bianche

Acquista LG TONE Free FP9 nere