Amazfit Band 5 si aggiorna e fa parlare Amazon Alexa in italiano

Senza dubbio Amazfit Band 5 può essere considerata una delle smartband più interessanti tra quelle disponibili per chi è alla ricerca di una soluzione economica ma che sia, allo stesso tempo, anche completa di tutte le feature che ci si attende di trovare in un dispositivo di questo tipo.

Lanciata negli Stati Uniti lo scorso settembre e arrivata successivamente anche nel nostro mercato, Amazfit Band 5 può contare tra le altre cose pure sul supporto all’assistente vocale Amazon Alexa, anche se fino a questo momento poteva essere sfruttato con delle fastidiose limitazioni, potendo essere usato soltanto in lingua inglese.

Ebbene, nelle scorse ore è finalmente arrivato il tanto atteso aggiornamento che introduce il supporto alla lingua italiana per Amazon Alexa su questa popolare smartband di Amazfit.

Come aggiornare Amazfit Band 5

Per procedere all’update è necessario intanto avere l’ultima versione disponibile dell’app companion Zepp (la trovate sia sul Play Store per Android che sull’App Store per iOS) e da essa scaricare il nuovo firmware della smartband, ossia la versione 1.0.1.56 (nel caso in cui non dovesse essere ancora disponibile, sarà necessario avere pazienza per qualche giorno).

Una volta fatto tutto, Amazon Alexa dovrebbe supportare la lingua italiana ma, nel caso in cui non dovesse essere così, potrebbe essere necessario dover disinstallare l’app Zepp e procedere nuovamente alla sua installazione (ciò probabilmente a causa di un piccolo bug).

Al momento non è chiaro se l’aggiornamento che introduce il supporto alla lingua italiana per Amazon Alexa sià già disponibile per tutte le Amazfit Band 5 commercializzate nel nostro Paese o se, al contrario, sia limitato ancora ad una ristretta cerchia di utenti. Nel giro di qualche giorno, ad ogni modo, dovrebbe raggiungere tutti.

Se desiderate acquistare Amazfit Band 5, al momento la smartband è disponibile su Amazon a 29,90 euro (venduta e spedita da Amazon).

