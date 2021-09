Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC porta i pagamenti contactless in Italia insieme a Mastercard

Sono passati sei mesi dalla presentazione di Xiaomi Mi Smart Band 6, e quasi cinque mesi dal suo arrivo in Italia, e oggi Xiaomi, nel corso dell’evento in cui ha presentato parecchie novità, porta sui mercati occidentali una versione aggiornata, dotata di connettività NFC per i pagamenti in mobilità.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC in Europa

Dopo le novità introdotte non la nuova smart band, tra cui la misurazione del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), il livello di stress e la guida alla respirazione, i comandi vocali con Alexa, per avere il massimo controllo della propria salute fisica e mentale, la nuova versione si concentra sui pagamenti contactless.

Grazie alla collaborazione con Mastercard, colosso dei pagamenti elettronici, arriva dunque Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, che aggiunge alle tante funzioni già disponibili un modo veloce, sicuro e conveniente di effettuare pagamenti. Che si tratti della spesa quotidiana, dei mezzi pubblici o di un normale caffè, con la nuova smart band diventa immediato pagare il conto, senza dover ricorrere allo smartphone.

Annunciata anche una partnership tutta italiana con Nexi, la PayTech italiana, che porterà molto presto al lancio di un nuovo servizio di pagamento che sarà disponibile in anteprima per i clienti delle banche partner di Nexi.

Dal punto di vista tecnico non ci sono assolutamente differenze, se si esclude appunto la presenza della tecnologia NFC per i pagamenti contactless.

Prezzi e disponibilità di Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC

Xiaomi Mi Smart Band 6 arriverà in Italia nel corso del mese di ottobre al prezzo di 54,99 euro. Nel corso delle prossime settimane saranno comunicati sia i canali di vendita che le eventuali promozioni di lancio che accompagneranno l’arrivo sul mercato dell’attesissima smartband.

Potrebbe interessarti: Recensione Xiaomi Mi Smart Band 6