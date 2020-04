Qualche ora fa TCL Electronics, brand molto noto per le sue smart TV dai prezzi contenuti, ha annunciato ufficialmente l’arrivo sul mercato italiano della serie S61, pensata per rendere l’intrattenimento di Android TV alla portata di tutti.

Si tratta, insomma, di un nuovo prodotto in perfetto stile TCL, al quale non manca qualche compromesso, compensato però da un comparto smart ricco e completo e da un prezzo già al lancio estremamente contenuto.

TCL S61: caratteristiche, prezzo e disponibilità in Italia

TCL S61 è una smart TV costruita con un design semplice, sobrio e con uno spessore ridotto, la cui natura economica è resa subito evidente dallo schermo: un 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel), che prova comunque a farsi valere grazie ai 300 ppi e al supporto HDR e Micro Dimming.

A garanzia di un’esperienza d’ascolto di buona qualità, è presente il supporto Dolby Audio, che promette suoni chiari, ricchi e potenti, adeguati a film, video e giochi.

Il vero punto di forza di TCL S61, comunque, si chiama Android TV, in versione 9.0: la presenza del sistema operativo di Google è garanzia di tante funzioni e di intrattenimento a volontà, grazie alla presenza del Google Play Store da cui scaricare comodamente tutte le app più popolari come Netflix, Amazon Prime Video e YouTube. Intrattenimento vuol dire anche giochi, come testimoniato dalla presenza di Google Play Giochi.

Ad arricchire l’esperienza multimediale di ogni Android TV che si rispetti ci pensa inoltre la presenza di Google Chromecast integrato, che permette di trasmettere comodamente sulla TV i contenuti presenti sul proprio smartphone o tablet Android o iOS.

L’anima smart di TCL S61 è completata dal supporto ai comandi vocali tramite Google Assistant e dalla piena compatibilità con tutti i dispositivi dotati di Amazon Alexa.

TCL S61 arriva sul mercato italiano nel solo modello da 32″ ed è già disponibile all’acquisto al prezzo di listino di 219 euro.

Potrebbe interessarti anche: Migliori smart TV di Aprile 2020: ecco i nostri consigli