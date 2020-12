Soul, il nuovo film Disney Pixar, è disponibile dal 25 Dicembre su Disney+, gratuitamente per tutti gli abbonati. Recentemente sono uscite varie recensioni e alcune di queste hanno definito il film diretto dallo statunitense Pete Doctor, già regista di Inside Out e Up, come una pellicola per persone adulte, dato che affronta tematiche importanti come quella della morte, sebbene raffigurandole in un contesto leggero e simpatico.

Dopo averlo visto insieme a bambini di 4, 6 e 8 anni la nostra opinione è che sia un altro capolavoro Disney Pixar, soprattutto perché tratta sia della nascita di una vita nuova, sia della morte, due temi delicati che, soprattutto il secondo, non può essere ignorato, neanche dai bambini.

Infatti, anche i più piccoli sono talvolta esposti a questo evento, che fa parte della vita di tutti. Perdere un animale, un nonno, un parente, sono eventi abbastanza comuni nella vita di tutte le famiglie e spesso gli psicologi consigliano di affrontare questo tema apertamente in quanto non farlo può essere controproducente generando anzi reazioni ed impatti negativi.

Il film affronta questi temi raffigurando innanzitutto la vita come un momento di scelta da parte delle nuove anime, pronte a lanciarsi sulla Terra per poter nascere, e la morte come un momento di passaggio. Proprio in questo momento, il protagonista Joe Gardner cerca, in forma di anima, di riappropriarsi del proprio corpo e della propria vita tornando sulla Terra per poter finalmente suonare nella band di Dorothea Williams al The Half Note, il miglior Jazz club di New York; il sogno di una vita.

La storia scorre veloce e in modo divertente, sia per gli adulti sia per i bambini con un finale inatteso e positivo. Quando abbiamo chiesto ai bambini che hanno guardato il film con noi che cosa ne avessero pensato la risposta è stata “mi è piaciuto molto, soprattutto quando Joe si trova nell’altra dimensione (Ndr: in forma di anima), perché è più magico“.

Il film come detto è incentrato sulla storia di Joe, insegnante di musica in una scuola media, che ha come ossessione proprio quella della musica e in particolare del Jazz. Nel corso della storia Joe apprenderà che essere ossessionati da qualcosa è una grande spreco di tempo, e che occorre godere di ogni istante e ogni emozione durante la propria vita. Co protagonista è “ventidue”, un’anima scettica che non è mai stata convinta a scendere sulla Terra per godere delle emozioni e delle bellezze della vita e a cui Joe farà da mentore.

Il resto del film vi suggeriamo di guardarlo direttamente, senza alcun timore per i temi affrontati. Noi siamo certi che vi incanterà, e piacerà anche ai vostri bambini.

Trailer di Soul film Pixar Disney+

Ecco il trailer ufficiale in italiano di Soul, pubblicato dall’account Twitter ufficiale Disney nel mese di Novembre 2020:

Dove vedere il film Soul uscito a Natale

Il film d’animazione Soul è visibile in esclusiva su Disney+, gratuitamente per tutti gli abbonati.

Disney+ è il servizio di streaming on demand della multinazionale statunitense. Per accedere alla visione è sufficiente sottoscrivere l’abbonamento al costo di 6,99 euro, grazie al quale potete vedere non solo i contenuti Disney ma anche quelli di Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic.

