Disponibile dal giorno di Natale 2020, Soul è il nuovo film Disney Pixar, il 23esimo lungometraggio della casa di produzione acquisita da Disney 14 anni fa.

L’uscita del film era stata originariamente prevista nelle sale cinematografiche, ma la pandemia e la conseguente emergenza covid-19 hanno fatto in modo che la Disney cambiasse i suoi piani, utilizzando la piattaforma Disney+ lanciata nel 2020 e che ha già raccolto 90 milioni di abbonati.

Non si tratta del primo film lanciato direttamente in streaming in quanto questo era già avvenuto con il live action Mulan, ma la novità è che sarà disponibile per tutti gli abbonati senza alcun costo aggiuntivo.

Soul è un capolavoro diretto dallo statunitense Pete Doctor, già regista di Inside Out e Up, e vanta un eccezionale cast vocale formato da Jamie Foxx (lo rivedremo in Spider-Man 3), Questlove, Angela Basset, Daveed Diggs e Tina Fey.

Il film di animazione racconta la storia di un viaggio a New York, di cui è protagonista Joe Gardner, insegnante di musica che lavora presso una scuola media della città. Un giorno, a Joe si presenta l’occasione più importante della sua vita, quella di esibirsi al miglior jazz club della città, il The Half Note.

Trailer di Soul film Pixar Disney+

Ecco il trailer ufficiale in italiano di Soul, pubblicato dall’account ufficiale Disney circa un mese fa:

Dove vedere il film Soul in uscita a Natale

Il film d’animazione Soul è visibile in esclusiva su Disney+, gratuitamente per tutti gli abbonati.

Disney+ è il servizio di streaming on demand della multinazionale statunitense. Per accedere alla visione è sufficiente sottoscrivere l’abbonamento al costo di 6,99 euro, grazie al quale potete vedere non solo i contenuti Disney ma anche quelli di Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic.

