Disney+ è ufficialmente disponibile in Italia da oggi, martedì 24 marzo 2020. Dopo aver dato un’occhiata all’intero catalogo di lancio con qualche ora di anticipo, è ora di scoprire tutto quello che dovreste sapere: vediamo come funziona la prova gratuita, come creare un account, come installare l’app, i metodi di pagamento e non solo.

Disney+, come ormai dovreste sapere, è un nuovo servizio di streaming che racchiude in un unico posto tutto il catalogo di contenuti del colosso dell’intrattenimento: al suo interno è possibile trovare film e serie TV targate Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Durante il primo anno, gli abbonati avranno a disposizione oltre 7000 episodi di serie TV e 500 titoli cinematografici. Vediamo come funziona, partendo da come creare l’account.

Come creare un account Disney+

Dopo aver aperto la home di Disney+, avete a disposizione due possibilità: iniziare la prova gratuita o abbonarvi per 12 mesi (con un risparmio di oltre il 15%). In realtà in entrambi i casi è possibile sfruttare la prova di sette giorni per testare il servizio di streaming e decidere se vale la pena abbonarsi o meno: dopo la settimana gratuita potrete proseguire con la visione pagando mensilmente (6,99 euro) oppure annualmente (69,99 euro).

Dopo aver selezionato “Prova gratuitamente”, il sito vi chiederà di creare un account: dovete inserire la vostra e-mail, accettare le condizioni generali di abbonamento, creare una password (almeno 6 caratteri con un numero o carattere speciale) e infine inserire un metodo di pagamento. Questo è necessario anche se già non avete intenzione, almeno per ora, di andare oltre la prova gratuita.

I metodi di pagamento accettati sono Carta di credito (Visa, Mastercard, American Express) e PayPal, e con l’avvio della prova vi verrà addebitato un piccolo importo (1 euro generalmente) che vi sarà poi restituito: serve solo per verificare l’effettiva validità della carta o dell’account PayPal. Fate attenzione a non utilizzare ricaricabili completamente vuote.

Come installare l’app

Disney+ è disponibile per dispositivi mobili (smartphone e tablet Android, iOS e Amazon Fire), console (PlayStation 4 e Xbox One), smart TV, Google Chromecast, Apple TV, Amazon Fire TV e Fire TV Stick, oltre che ovviamente su PC (Windows, Mac, Chrome OS). In futuro sarà disponibile anche sui decoder Sky Q.

Installare l’app Disney+ è molto semplice:

Android: su smartphone e tablet del robottino basta collegarsi al Google Play Store e scaricare gratuitamente l’applicazione;

iOS: anche su smartphone e tablet Apple il discorso è semplice, basta andare sull’App Store e scaricare gratis l’app;

PC: tramite browser, è sufficiente eseguire il login sul sito Disney+;

console: dovete recarvi sul PlayStation Store direttamente dalla vostra PS4 e cercare “Disney+”; anche su Xbox One basta cercare l’app all’interno del Microsoft Store;

smart TV: Disney+ è già disponibile anche su diversi modelli di smart TV, come Samsung, Sony (Android TV), LG e Amazon Fire TV; dovreste già trovarla a bordo, ma se così non fosse potete scaricarla manualmente;

Chromecast: viene automaticamente riconosciuta all’interno dell’app Android; per trasmettere lo streaming basta selezionarla in alto a destra.

Limite dispositivi e streaming contemporanei

Come tutti i servizi di streaming, anche Disney+ ha un limite di dispositivi associabili e di streaming contemporanei. Partiamo innanzitutto con lo specificare che non è possibile condividere l’abbonamento, tranne che in famiglia: potete creare al massimo 7 profili diversi (uno per ogni membro della famiglia) e associare 10 dispositivi, tutti in grado di scaricare offline i contenuti. Quest’ultimo punto richiede una precisazione: una volta raggiunti i 10 device non sarà più possibile aggiungerne altri; l’unico modo per rimuoverli dalla lista sembra essere quello di contattare il servizio clienti.

Per quanto riguarda gli streaming contemporanei il limite è impostato a quattro: ogni membro della famiglia potrà riuscire a vedere ciò che vuole (famiglia numerosa e quantità di dispositivi permettendo).

Qualità video e audio

Disney+ rileva automaticamente i formati video supportati e riproduce la qualità video più alta disponibile, connessione permettendo (consigliati 25 Mbps o più per il 4K). Per i contenuti Ultra HD e 4K HDR i display esterni devono supportare HDCP 2.2. Solo alcuni dei contenuti possono arrivare fino alla risoluzione 4K, e sono in continua espansione: per il resto potrete comunque godervi l’alta definizione (HD). Potete vedere se film e serie TV possono essere visualizzati in 4K Ultra HD alla voce “Dettagli” di ogni titolo.

Per quanto riguarda la qualità audio, Disney+ offre una libreria di contenuti con audio surround 5.1 e Dolby Atmos: per usufruirne dovete disporre di un sistema compatibile con Dolby Digital Plus (5.1) e/o Dolby Atmos.

Temporaneamente, con il periodo di emergenza Coronavirus, Disney+ ha deciso di ridurre l’utilizzo della larghezza di banda: di conseguenza i contenuti in streaming nei formati HD e UHD sarà limitato o a volte non disponibile.

Come disdire l’abbonamento Disney+

Disdire l’abbonamento Disney+ è piuttosto semplice: dovete eseguire il login sul sito, selezionare il profilo e l’account, premere su “Dati di fatturazione” e selezionare “Disdici abbonamento“. Dopo aver dato la conferma potrete continuare a godervi i contenuti fino alla data di scadenza: questo significa che se volete solo sfruttare il periodo di prova potete disdire subito per evitare dimenticanze.

Per ogni altro dubbio potete fare riferimento al video qui in basso, dove il nostro Mikhael vi spiegherà tutto ciò che dovete sapere su Disney+ nel dettaglio.

