Marvel ha deciso di rinviare Black Widow, cosa che ha fatto saltare completamente i piani per la fase 4 del MCU: Disney ha ora annunciato le nuove date di uscita per lo stesso Black Widow, Gli Eterni (Eternals), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder, Black Panther 2 e Captain Marvel 2.

Le date di uscita dei nuovi film Marvel: la fase 4 dovrà attendere

Il primo film a slittare è Black Widow, che sarebbe dovuto uscire nelle sale tra poco meno di un mese (29 aprile). La nuova data di uscita per le vicende di Natasha Romanoff (Vedova Nera, interpretata da Scarlett Johansson) e famiglia è stata fissata al 6 novembre 2020: questo porta ovviamente allo slittamento di tutte le altre pellicole (eccezion fatta per Captain Marvel 2 che non aveva ancora una data).

Il rinvio ha infatti scatenato un effetto domino importante: Gli Eterni sarebbe dovuto uscire proprio a novembre, ed è stato posticipato al 12 febbraio 2021, e tutto il resto seguirà a catena. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, film dedicato al “Maestro del Kung-Fu”, arriverà il 7 maggio 2021, Doctor Strange in the Multiverse of Madness il 5 novembre 2021, Thor: Love and Thunder il 18 febbraio 2022 e Black Panther 2 il 6 maggio 2022.

Il discorso “cambia” per Captain Marvel 2, che fino a questo momento non aveva una data di uscita. Quasi certamente però anche la data inizialmente scelta da Marvel per il sequel dedicato a Carol Danvers sarà stata modificata per seguire la “giostra” dei rinvii: il film uscirà l’8 luglio 2022.

Qui in basso il riepilogo delle date di uscita della fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Vi ricordiamo che sono in arrivo su Disney+ anche diverse serie TV targate Marvel, nonostante qualche problema di produzione.