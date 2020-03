Disney ha annunciato la posticipazione del film Black Widow, la Vedova Nera dei fumetti interpretata da Scarlett Johansson, a causa della pandemia da Coronavirus oramai estesa a tutto il mondo; l’annuncio segue altre notizie simili, che hanno portato a ritardi nel lancio di nuovi prodotti cinematografici.

Il Coronavirus colpisce il film Black Widow ma non solo

Black Widow, ventiquattresimo film del Marvel Cinematic Universe, era atteso nei cinema italiani il 29 aprile 2020, e al momento non è nota la nuova programmazione; il periodo non è certamente roseo per Disney, che ha dovuto rinviare altri suoi contenuti (come ad esempio il nuovo The New Mutants, spin off della saga degli X-Men, o il nuovo film di Mulan) e addirittura interrompere le riprese di quelli in corso.

Un momento buio per il cinema, con rinvii ormai all’ordine del giorno: è toccato ad esempio anche al nuovo film di James Bond, No Time to Die, che arriverà in sala solamente il prossimo mese di novembre.

Sicuramente Disney non ha voluto mettere a repentaglio il successo di questo nuovo film, primo grosso progetto dopo gli scorsi Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home, vista l’attuale situazione che vede al momento cinema chiusi in tutta Italia e non solo. A tutti gli amanti e appassionati del mondo Marvel non resta che attendere nuove informazioni da Disney su quando potremo rivedere le avventure di Natasha Romanoff sul grande schermo.