Recensione Tineco iFloor 3, un aiuto insuperabile per le pulizie domestiche

Qualche mese fa vi abbiamo parlato di Tineco Floor One S3, una lavapavimenti ricco di funzioni e dal prezzo tutto sommato contenuto. Oggi torniamo con una soluzione molto simile ma ancora più conveniente dal punto di vista economico, Tineco iFLOOR 3, che in un solo passaggio permette di pulire diversi tipi di superfici.

L’ho provata per oltre un mese, da solo e in abbinamento ad alcuni aspirapolvere robot, e oggi vi racconto perché è uno strumento del quale non potrei più fare a meno, pur con alcune limitazioni.

Un solo strumento per pulire la casa

Anche se è possibile utilizzare solo Tineco iFLOOR 3 per la pulizia della casa, l’ho trovata perfetta in abbinamento a un aspirapolvere robot e a un aspirapolvere cordless, a causa di alcune ovvie limitazioni dovute al design. Una premessa che trovo doverosa è che difficilmente potrà sostituire in maniera completa un classico mocio, a meno che non abbiate una casa dal design moderno, pensato proprio per semplificare la vita quando si parla di pulizie.

Mi riferisco a sanitari sospesi, mobili ben rialzati da terra o appoggiati direttamente al pavimento, senza quindi quegli spazi da 10-15 centimetri dove è indispensabile uno strumento su misura. Se un aspirapolvere robot è utile a raccogliere quotidianamente la polvere, e un aspirapolvere cordless serve per raggiungere gli angoli e gli spazi dove un robot non arriva, la lavapavimenti Tineco è il complemento ideale per gli altri due dispositivi, andando però a sovrapporsi al robot in quanto a pulizia.

Tineco iFLOOR 3 è infatti in grado di lavare e aspirare in una sola passata, rendendo superfluo l’uso di altri prodotti, se non un aspirapolvere tradizionale (con o senza filo) per gli spigoli e gli spazi dove la spazzola non entra. Se non avete i sanitari sospesi, ad esempio, non riuscirete a raggiungere la parte posteriore vicina alla parete, così come difficilmente riuscirete a passare sotto a tutti i mobili.

Il grande vantaggio offerte da questa lavapavimenti è rappresentato dalla funzione di lavaggio e aspirazione: il pavimento viene lavato grazie al rullo morbido, in grado di rimuovere anche le macchie più ostinate, e l’acqua sporca viene aspirata, velocizzando anche l’asciugatura del pavimento, che in pochi secondi è quasi asciutto.

Io l’ho provata su pavimenti in cotto e in legno, senza avere alcun tipo di problema, grazie all’aspirazione che lascia una minima quantità di acqua sul pavimento, sicuramente meno di quanto ne possa lasciare un tradizionale mocio.

Soluzioni intelligenti

Dal punto di vista del design e delle funzioni Tineco iFLOOR 3 è decisamente ben studiata, con una confezione di vendita che include anche un flacone di detergente multi superficie da utilizzare per lavare i pavimenti. Oltre alla lavapavimenti troviamo la base di ricarica e pulizia, un filtro HEPA sostitutivo, uno scovolino con lametta per tagliare eventuali capelli ingarbugliati e un paio di supporti per gli accessori.

Tineco ha studiato ogni minimo dettaglio, a partire dal doppio contenitore per l’acqua, così da separare quella pulita da quella sporca. Nella maggior parte dei casi, ad esempio, usiamo il mocio con un secchio che contiene l’acqua con detersivo, che dopo un po’ diventa ovviamente sporca. iFLOOR 3 pulisce sempre con acqua (calda) pulita, raccogliendo quella sporca in un contenitore separato, così da avere la massima igiene.

A voler cercare il pelo nell’uovo i due contenitori, soprattutto quello dell’acqua pulita, sono leggermente piccoli: per pulire una stanza di circa 40 metri quadri ho dovuto riempire due volte il contenitore, mentre quello dell’acqua sporca, più grande, può essere svuotato con minore frequenza. Niente di particolarmente fastidioso comunque, basta avere l’accortezza di avere sempre acqua calda pulita a disposizione.

A differenza della sorella maggiore questa iFLOOR 3 non dispone della regolazione automatica della potenza, ma sull’impugnatura è presente un tasto per passare dalla modalità ECO a quella Turbo, per aumentare l’efficacia della pulizia, soprattutto in corrispondenza di macchie di sporco. Devo dire che già in modalità Eco la maggior parte dello sporco viene raccolto e ho dovuto utilizzare la potenza massima solamente con alcune macchie ostinate, che avevo opportunamente “preparato”.

Sulla parte superiore della lavapavimenti è presente un ampio display che fornisce numerose informazioni durante l’utilizzo. È possibile visualizzare l’indicatore della batteria, quelli relativi a un eventuale aggrovigliamento nel rullo, al contenitore dell’acqua sporca pieno, a quello dell’acqua pulita quando vuoto e l’indicatore di massima potenza.

Tineco iFLOOR 3 si distingue, come la sorella più grande, per la presenza di una base su cui appoggiarlo alla fine delle pulizie, per evitare di bagnare il pavimento. Inoltre la lavapavimenti è dotata di un sistema di pulizia automatica del rullo e dei condotti interni. Basta posizionarla, al termine delle pulizie domestiche, sulla base di ricarica, svuotare il contenitore dell’acqua sporca e riempire quello dell’acqua pulita.

Si preme un tasto e in meno di un minuto viene lavato il rullo, aspirando l’acqua sporca, e viene effettuata una pulizia dei condotti interni per evitarvi di farlo manualmente. Ho trovato questa funzione molto comoda, visto che per completare la pulizia ho dovuto solamente rimuovere e pulire il filtro HEPA. E quando ho deciso di lavare il filtro con l’acqua ho utilizzato quello di riserva, che trova poto nell’apposita staffa sulla base di ricarica.

Un’altra staffa invece permette di posizionare il rullo (in verticale), che può essere rimosso dalla lavapavimenti per asciugarlo più rapidamente. Una soluzione davvero intelligente, che riduce al minimo la manutenzione da parte dell’utente: basta solo svuotare e risciacquare il contenitore dell’acqua sporca e riempire quello dell’acqua pulita, con acqua fino a 60 gradi e un po’ di detergente incluso nella confezione di vendita e acquistabile separatamente.

Buona autonomia

Pur non essendo straordinaria, l’autonomia è comunque buona: nel mio caso sono riuscito a pulire circa 60 metri quadri con una singola carica, almeno tre stanze, quattro quando decido di saltare il grande soggiorno. La ricarica richiede circa 4 ore, un tempo elevato ma non esagerato. Personalmente lo trovo accettabile, e per non dover attendere troppo ho preferito pianificare le pulizie in modo da lavare le stanze a gruppi, riuscendo a ottenere una pulizia completa di circa 80 metri quadri in due giorni, non male davvero.

In conclusione

Pur con le sue limitazioni, dovute principalmente al design che ne rende sostanzialmente impossibile l’uso in alcune aree della casa, soprattutto in quelle dove lo spazio attorno ai mobili è poco. Tineco iFLOOR 3 è un validissimo aiuto per mantenere una buona igiene della casa, visto che lava e aspira lo sporco in una sola passata.

Se unito a un aspirapolvere robot per raccogliere lo sporco più grande, e a un aspirapolvere cordless per pulire gli angoli, è semplicemente perfetto, ma anche da solo sarà in grado di risparmiarvi tanto lavoro. Ovviamente se avete una casa con ambienti piccoli, pieni di mobili o altri complementi di arredo, e con poco spazio per muovervi, allora questo prodotto non fa per voi, visto che la maneggevolezza in spazi angusti non è il suo punto di forza.

Se al contrario avete ambienti grandi, o avete mobili sospesi (soprattutto i sanitari), allora Tineco iFLOOR 3 dovrebbe finire in cima alla vostra lista dei desideri.

Potete acquistarlo su Amazon al prezzo di 223 euro grazie al codice sconto TINECOVACUUM che vi permette di risparmiare 30 euro e spuntando la casella “Applica coupon” per risparmiare ulteriori 56 euro.