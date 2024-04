I robot aspirapolvere e lavapavimenti costituiscono un grande alleato nell’affrontare le pulizie di tutti i giorni, soprattutto per i più pigri: tra gli ultimi arrivati sul mercato c’è Narwal Freo X Plus, dispositivo che abbiamo avuto l’occasione di provare nelle ultime settimane.

Si tratta di un robot aspirapolvere e lavapavimenti economico ma comunque smart e piuttosto valido che ha dalla sua un buon numero di assi nella manica, a partire da una dotazione piuttosto completa, e alcune specifiche davvero interessanti, come una potenza di aspirazione pari a 7800 Pa, dato davvero elevato se pensiamo che molti competitor sulla sua fascia di prezzo superano a fatica i 3000 Pa.

Recensione Narwal Freo X Plus

Narwal Freo X Plus è un robot aspirapolvere e lavapavimenti piuttosto compatto e quindi in grado di divincolarsi senza problemi all’interno dell’abitazione, grazie anche alla presenza di un sistema di navigazione tri-laser array davvero ben fatto.

Dispone ovviamente della funzionalità di aspirazione con una potenza di ben 7800 Pa e, grazie alla sua spazzola zero tangle (certificata), non avrà problemi a catturare capelli o il pelo di animali. Lui è in grado anche di lavare i pavimenti con la funzionalità mop (mopping piatto con sistema di irrigazione a 4 tubi) e in più è dotato di tanti accorgimenti che, nel tempo, lo trasformano in una sorta di aiutante autonomo nella gestione delle pulizie dei pavimenti di casa.

Narwal Freo X Plus - Specifiche tecniche: Dimensioni robot: 350 x 355 x 107 mm

x x Peso del robot: 8,0 kg

Potenza di aspirazione: 7800 Pa

Spazzola a rullo: Flottante senza grovigli (certficiata TÜV e SGS)

(certficiata TÜV e SGS) Spazzole laterali: 2

Dimensione serbatoio polvere: 1 L

Panno per mop: mopping piatto

Sollevamento automatico del mop: 9 mm

Controllo dell’acqua: bagnatura del mop a 4 tubi

Pressione massima di lavaggio: 6 N

Serbatoio dell’acqua: 280 ml

Pulizia dei bordi: sì

Mappatura e aggiramento ostacoli: sì (sistema Tri-Laser Array)

(sistema Tri-Laser Array) Dimensione batteria: 5200 mAh

Autonomia dichiarata: 210 min

Una confezione di vendita davvero completa

La confezione di vendita è davvero ricca: oltre a Narwal Freo X Plus, già pronto per la prima configurazione, contiene la torre base per la ricarica e il “riposo”, davvero compatta e posizionabile praticamente ovunque all’interno dell’abitazione (grazie anche a un cavo di alimentazione abbastanza lungo).

Passando oltre, troviamo anche due spazzoline laterali, un pad da posizionare davanti alla basetta nel caso in cui questa venisse collocata su un pavimento in legno, due sacchetti raccogli polvere usa e getta, due panni mop usa e getta e due panni mop lavabili (uno è già montato all’interno del robot). Non manca poi un comodo manuale d’uso multi-lingue rapido che ci guiderà nella prima configurazione.

Previous Next Fullscreen

Mappatura, navigazione e pulizia davvero smart

La prima configurazione si effettua tramite app ed è molto semplice e intuitiva, specie considerando che l’app può essere impostata in lingua italiana (anche se con qualche traduzione davvero fantasiosa). Alla fase di configurazione, segue una prima mappatura della casa, con l’applicazione che vi chiede di lasciare aperte tutte le porte in cui Narwal Freo X Plus potrà e dovrà entrare (oltre a chiedere se in giro sono presenti tappeti o scale).

Già la prima mappatura è abbastanza accurata ma, pulizia dopo pulizia, lui va affinando i dati salvati e apporta correzioni nel caso in cui qualcosa fosse cambiato nell’ambiente circostante. Le stanze sono state mappate e riconosciute in modo corretto, grazie anche al sistema Tri-Laser Array che gli consente di muoversi senza timori e con sicurezza all’interno della casa.

Come dicevamo, Narval Freo X Plus è in grado di aspirare e lavare i pavimenti: le due operazioni possono essere svolte singolarmente (Aspira o Lava), consecutivamente (Aspira e poi lava) o contemporaneamente (Aspira e lava); c’è pure la possibilità di personalizzare stanza per stanza la tipologia di pulizia che il robot dovrà effettuare. Parametri come durata del ciclo di aspirazione, potenza di aspirazione e umidità del lavaggio con mop possono essere regolati su più livelli: ad esempio, già al livello di potenza Normale (due su quattro), viene catturata praticamente tutta la polvere; qualora voleste dormire sonni tranquilli, basterà impostare il livello di potenza a Super potente (quattro su quattro) e lui catturerà ogni cosa, facendo però un bel po’ di rumore in più. È possibile anche scegliere il livello di meticolosità della pulizia su due livelli, con quello più alto sicuramente consigliato.

Qualora vogliate lasciar fare al robot tutto in autonomia, basterà optare per l’assistente Freo Advice che, tenendo conto dello storico e di ciò che vede intorno, scegliera quale sia la configurazione più corretta per pulire la stanza. A prescindere da come configuriate la pulizia, potrete optare per far pulire tutta la casa o soltanto una determinata stanza, scegliendo anche l’ordine con cui le stanze verranno pulite; questo è davvero molto comodo, specie nel caso in cui decidiate di coordinarvi col robottino per effettuare altre pulizie in giro per la casa.

Previous Next Fullscreen

Terminata l’operazione di pulizia assegnatagli, Narwal Freo X Plus tornerà alla base e inizierà la procedura di asciugatura e disinfezione, suggerendo con un messaggio vocale (è infatti dotato di uno speaker) di svuotare il serbatoio della polvere e procedere con la pulizia del panno, per evitare il proliferare dei batteri. Queste operazioni sono piuttosto semplici e immediate: per la prima, basterà rimuovere il coperchio, sollevare il serbatoio e premere il tasto Push per far cascare la polvere direttamente nel cestino. Il panno è attaccato tramite velcro a una parte in plastica e, staccato il velcro, si sfila semplicemente (scorre su un binario) e può essere lavato senza problemi. Il serbatoio dell’acqua, removibile anch’esso, si ricarica tramite un foro (chiuso da un tappo) nella parte superiore.

Narwal Freo X Plus è dotato di una batteria da 5200 mAh che, stando ai dati dichiarati dal produttore, dovrebbero garantire un’autonomia da 210 minuti di pulizia. Nelle nostre prove abbiamo messo alla frusta il robot che, per una pulizia di 35 metri quadri “utili” (con aspirazione super potente e opzione “meticoloso” attivata), ha consumato circa il 40% di batteria, impiegando 50 minuti per completare l’intero ciclo di pulizia e successivo ritorno alla base per avviare il processo di asciugatura e disinfezione.

Parlando dell’app, essa è realizzata abbastanza bene e dotata di una grafica abbastanza accattivante anche se, come anticipato, non è il massimo sul fronte delle traduzioni: qualora non vi lasciate scoraggiare da questi dettagli, avrete a disposizione pieno controllo su tutto, e potrete visualizzare anche una mappa (2D o 3D) dell’abitazione, seguendo il robot nei suoi spostamenti durante la pulizia. L’unica pecca è la non compatibilità con Google Home: tra le app di terze parti, infatti, sono presenti soltanto Amazon Alexa e i comandi rapidi di Siri.

Previous Next Fullscreen

Vale la pena acquistare Narwal Freo X Plus?

Narwal Freo X Plus potrebbe rappresentare la scelta giusta per coloro che stanno cercando un robot aspirapolvere con funzionalità di lavaggio che abbia una potenza di aspirazione molto sopra la media, dimensioni compatte (anche e soprattutto per la torretta base) e la possibilità di essere controllato all’interno dell’ecosistema Amazon Alexa.

Il tutto condito da un prezzo niente male che parla di un listino pari a 499,00 euro, tagliato a 399,00 euro grazie all’offerta attualmente attiva su Geekbuying.com (che aggiunge, in omaggio, una confezione da sei sacchetti raccogli polvere); grazie al codice sconto NNNROBONEFXP (da aggiungere in fase di checkout), potrete portarvelo a casa a 329,00 euro, un prezzo decisamente più interessante (e a fuoco) rispetto a quello di listino e a quello di alcuni robot aspirapolvere e lavapavimenti competitor.