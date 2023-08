Aqara ha lanciato giusto un paio di settimane fa la sua prima striscia LED, Aqara LED Strip T1 e dopo averla provata per alcune settimane (l’ho ricevuta in anteprima quasi un mese fa), è giunto il momento di parlarne in maniera approfondita. Se devo essere sincero non mi aspettavo chissà cosa, visto che di strisce LED ne ho provate parecchie e tutte avevano i medesimi difetti.

Devo dire invece che mi sono bastati 5 minuti per ricredermi e per capire che ancora una volta Aqara ha fatto i compiti per bene, sfornando una soluzione valida, elegante e che si integra alla perfezione in un sistema domotico già esistente, anche di terze parti.

Solida e versatile

La qualità di Aqara LED Strip T1 si vede già aprendo la confezione di vendita. Mi è capitato di testare parecchie strisce LED e nella maggior parte dei casi si tratta di soluzioni in cui i LED non sono protetti in alcun modo. Aqara invece ha rivestito tutta la striscia (lunga 2 metri) con una gomma morbida trasparente che sicuramente conferisce un aspetto molto più curato oltre a renderla impermeabile all’acqua. Inoltre in questo modo installare la striscia anche in ambienti più a “rischio”, come in bagno o sopra il lavello della cucina.

Inoltre la protezione in gomma serve a tenere al sicuro i LED, che potrebbero staccarsi se urtati con qualche oggetto, situazione che può facilmente verificarsi se utilizzate una striscia per illuminare profili di mobili o per illuminare zone scure della casa. Oltre alla striscia LED sono presenti un comando a filo e un alimentatore con un cavo della giusta lunghezza che semplifica l’installazione anche quando la presa di corrente non è molto vicina.

Ho installato i LED sulla trave che passa sopra alla mia scrivania, così da avere una buona illuminazione di sera e il cavo si è rivelato indispensabile per raggiungere la ciabatta nascosta nella scrivania e distante oltre un metro e mezzo dalla fine della striscia. Il collegamento è semplice, ogni connettore è sagomato in modo da rendere impossibile invertire i connettori, anche per gli utenti meno esperti.

Trattandosi di una striscia a LED dotata di connessione ZigBee è ovviamente indispensabile possedere un hub Aqara 3.0 così da poterlo integrare nell’ecosistema del produttore. La procedura è davvero semplice e in una decina di secondi viene completata senza alcuna difficoltà. Dopo aver configurato la striscia nell’app Aqara e averne verificato tutte le funzioni, ho però voluto integrarla direttamente nell’ecosistema Home Assistant, senza passare per l’integrazione HomeKit che solitamente mi permette di utilizzare i prodotti di questo brand.

Anche in questo caso la configurazione è stata immediata, la striscia è stata riconosciuta immediatamente e mi ha permesso di regolare senza alcun problema luminosità, colore e altri parametri molto utili.

Va inoltre detto che Aqara LED Strip T1 è compatibile anche con Matter, per cui è facilmente integrabile nei numerosi ecosistemi che supportano tale tecnologia, in maniera semplice e veloce. In questo modo potrete utilizzarla con Alexa, Google Home, IFTTT, Home Kit e molti altri sistemi domotici, senza quindi precludervi alcuna possibilità in futuro.

Il biadesivo posizionato sul retro della striscia LED è decisamente potente, su una trave di legno la tenuta è perfetta pur consentendo una facile rimozione. La gomma utilizzata per la copertura rende flessibile e resistente il dispositivo, anche quando va seguito il profilo di una trave, di un mobile o di una parete, senza che sia necessario creare delle curve pericolose che potrebbero in qualche modo danneggiarlo.

Finalmente luce bianca

Le tante strisce LED colorate che ho provato in questi anni hanno un grande difetto in comune: nessuna di loro è in grado di emettere luce bianca, bisogna sempre giocare con il mix dei LED colorati per ottenere una luce giallina o azzurrina, senza alternative. Mi è capitato di provare in passato una striscia a LED bianca e la differenza è davvero percepibile, soprattutto quando viene utilizzata per illuminare un’area in ombra di una stanza.

Aqara mi ha sorpreso ancora una volta, visto che ai tre LED che generano 16 miliardi di colori con la loro combinazione ha aggiunto un LED bianco e un LED ambrato. In questo modo se volete una luce perfettamente bianca viene acceso il solo LED bianco, con una luce decisamente fredda ma luminosa, mentre per quelle situazioni in cui serve una luce più calda, come durante la lettura di un buon libro o quando vi trovate alla scrivania davanti al PC, viene acceso il secondo LED giallo/ambra, che scalda in maniera impeccabile la luce.

Ovviamente è possibile regolare, tramite il comando a filo o tramite l’applicazione, sia il livello di intensità luminosa sia il colore, con la possibilità di far muovere la luce a ritmo di musica. Un’atra differenza rispetto alle strisce LED più economiche è che qui ci troviamo di fronte a una soluzione dove ogni semento può essere controllato separatamente.

Tipicamente è possibile assegnare un colore all’intera striscia LED, e i giochi di luce si limitano a cambiare rapidamente colore a tutti i LED. Aqara LED Strip T1 invece permette di controllare i vari segmenti, creando dei giochi di luce molto più efficaci, sia statici che dinamici, al fine di dare un tocco personalizzato alla vostra casa.

Potete ovviamente far interagire la striscia LED con i tanti dispositivi dell’ecosistema Aqara, dagli interruttori ai sensori di presenza e movimento, senza scordare oggetti particolari come il Magic Cube. E se due metri dovessero essere troppi potete anche tagliare la striscia, nei punti contrassegnati, con la possibilità di ricollegare i due o più pezzi utilizzando gli appositi connettori da acquistare separatamente.

In conclusione

Ancora una volta dunque Aqara ha fatto centro, con un dispositivo dalla qualità costruttiva ineccepibile, ricco di funzioni e soprattutto in grado di riprodurre una luce perfettamente bianca, grazie agli appositi LED. La resistenza all’acqua ottenuta con la copertura in gomma è la classica ciliegina sulla torta che la fa salire ulteriormente di livello.

Attualmente potete acquistare Aqara LED Strip T1 su Amazon a 49,99 euro ma fino al 2 settembre potete ottenere uno sconto del 10%, valido anche sul kit di estensione, utilizzando il codice LEDT1TUTTO.