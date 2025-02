Quante volte vi è capitato di entrare in una stanza e premere l’interruttore che accende la luce sbagliata, premendone magari due o tre prima di trovare quello giusto? Un’etichetta potrebbe essere la soluzione, ma soprattutto per aiutare eventuali ospiti, ma Aqara ha trovato una soluzione tanto semplice quanto intelligente, andando di fatto a reinventare una cosa semplice come un interruttore.

Si chiama Aqara Display Switch V1, è una delle novità presentate dalla compagnia a Las Vegas, in occasione del CES 2025, e adotta una soluzione semplice ma decisamente efficace, combinando due interruttori fisici a quattro interruttori wireless (anche se le opzioni non finiscono certo qui). Lo stiamo provando da un paio di settimane, ci abbiamo smanettato un bel po’ e ora è il momento di andare a conoscerlo meglio nella nostra recensione completa.

Un interruttore reinventato

È possibile rivoluzionare un oggetto come l’interruttore, andando oltre alle semplici variazioni estetiche? Abbiamo già visto, anche dalla stessa Aqara, interruttori wireless e cablati (potete leggere la nostra recensione di Aqara Wall Switch H1) ma il nuovo Aqara Display Switch V1 cambia le carte in tavola. Offre infatti, oltre a due interruttori cablati e quattro wireless, anche uno schermo a colori che risulta decisamente utile.

Come per gli altri modelli che stiamo testando e portando su queste pagine, anche stavolta abbiamo un interruttore pensato per i mercati europei. Il dispositivo misura 86 x 86 millimetri (45 x 45 millimetri nella parte posteriore) per cui può essere inserito in qualsiasi scatola da incasso. Se, come noi, avete delle classiche scatole 503, dovrete munirvi di un adattatore (noi abbiamo utilizzato questa che abbiamo trovato su Amazon) per evitare di lasciare la scatola a vista.

Il montaggio non è particolarmente complicato ma richiede ovviamente un minimo di competenza in campo elettrico, per cui se non sapete come muovervi vi consigliamo di rivolgervi a un elettricista qualificato per l’installazione. Dopo aver tolto la corrente all’impianto di casa, è sufficiente collegare fase e neutro sugli appositi connettori e, qualora lo vogliate, i fili per controllare fino a due luci.

Quest’ultima operazione non è indispensabile, visto che potete utilizzare l’interruttore in modalità completamente wireless, così da avere una maggiore gamma di dispositivi controllabili.

Funzioni evolute

Una volta collegato e riattivata la corrente, l’interruttore si accenderà e sarà possibile, tramite la companion app Aqara, effettuare l’abbinamento per poter personalizzare le funzioni. Trattandosi di un dispositivo Zigbee, è necessaria la presenza di un hub come Aqara M3 (qui trovate la nostra recensione) e grazie al supporto allo standard Matter over Bridge potrete facilmente rendere fruibile Aqara Display Switch V1 anche su ecosistemi di terze parti, funzione di cui vi parleremo a breve.

Per quanto riguarda i due interruttori fisici, va ricordato che possono contare sulla tecnologia MARS (Multi-load-type Adaptable and Reliable Switching Technology), una funzione che permette di mantenere sempre online i dispositivi connessi, così da poterli utilizzare nelle automazioni anche quando sono spenti, sincronizzando allo stesso tempo i LED per avere sempre sotto controllo la situazione anche da remoto.

Come accade per Dial V1 (qui trovare la nostra recensione), anche in questo caso troviamo un sensore di prossimità, la cui portata può essere regolata tramite l’app, così da accendere lo schermo solo quando si avvicina qualcuno, e lasciare uno screen saver, anch’esso personalizzabile, quando l’interruttore non è in uso. Il sensore può essere utilizzato anche come condizione per avviare altre automazioni, anche se è una possibilità riservata solo all’ecosistema Aqara. Potete personalizzare lo sfondo e le scritte relative a ogni interruttore, per essere sicuri di premere sempre il tasto giusto, una funzione molto comoda se utilizzate automazioni per controllare altri dispositivi.

Se collegate delle luci (ma anche altri apparecchi elettrici) ai due interruttori fisici potete anche misurare il consumo in tempo reale e accedere alle statistiche settimanali, mensili e annuali per capire quali dispositivi incidono maggiormente sulla bolletta.

Compatibilità con altri ecosistemi

Come anticipato poc’anzi, il supporto allo standard Matter over Bridge permette di esporre l’interruttore e le sue funzioni su ecosistemi di terze parti. Grazie all’hub M3 abbiamo quindi condiviso Display Switch V1 con Home Assistant e Homey, senza alcuna difficoltà, trovandoci a disposizione un totale di 6 interruttori da gestire. Non è possibile intervenire sul contenuto dello schermo (operazione effettuabile solo dall’app Aqara) e non viene esposto il sensore di prossimità, per cui non potrete utilizzarlo per automazioni esterne.

Aqara ha lasciato una completa libertà agli utenti sull’utilizzo dei sei interruttori e potrete scegliere a quali pulsanti fisici corrispondono gli interruttori collegati e quali invece saranno legati agli interruttori wireless. Potrete assegnare un interruttore wireless a ciascuno dei quattro pulsanti rinunciando, qualora non siano necessari, agli interruttori cablati.

Previous Next Fullscreen

Non abbiamo operato in questo modo, posizionando l’interruttore vicino all’ingresso dell’abitazione e utilizzandolo per controllare dispositivi di altri brand. In particolare per aprire e chiudere una serratura Nuki (la Smart Lock Ultra di cui potete leggere la recensione), un paio di luci Yeelight e un tasto è stato dedicato all’esecuzione di una automazione comoda quando dobbiamo uscire di casa. Spegne infatti tutte le luci e i ventilatori, chiude le tende e manda una notifica qualora ci siano finestre aperte (sulle quali abbiamo montato questi sensori Aqara), ricordandoci di chiuderle.

Oltre a Home Assistant e Homey potete ovviamente utilizzare l’interruttore, tramite Matter, su Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa e Samsung SmartThings, utilizzando se lo preferite gli assistenti vocali per accendere e spegnere le luci senza dovervi alzare e premere i pulsanti.

Considerazioni finali

Ancora una volta Aqara ha fatto centro, con un prodotto che sulla carta appare molto semplice ma che in realtà porta nel terzo millennio un dispositivo tutto sommato semplice come un interruttore. L’aggiunta di uno schermo può sembrare poca cosa ma, vista anche la presenza degli interruttori wireless, semplifica la gestione delle automazioni e l’utilizzo da parte dei meno avvezzi alla tecnologia.

Pro: semplice da installare



facilmente integrabile in altri ecosistemi



schermo integrato Contro: non tutti i sensori sono disponibili tramite Matter