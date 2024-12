Il retro fitting è forse la soluzione migliore per rendere intelligente la serratura di casa. Non serve sostituire l’intera serratura, non servono interventi complessi da parte di personale specializzato e in pochi minuti è possibile controllare gli accessi e rendere più sicura la nostra abitazione. Oggi vi parliamo di Nuki Smart Lock Ultra, la novità più recente del brand, che stupisce per un design decisamente compatto rispetto alla concorrenza e che richiede pochissimo tempo per essere configurata.

Noi l’abbiamo montata, insieme al tastierino Nuki Keypad 2, l’abbiamo messa alla prova in diverse situazioni, e oggi ve la raccontiamo nella nostra recensione completa.

Compatta ed elegante

In passato vi abbiamo portato su queste pagine la recensione di diverse serrature retro fitting, tutte accomunate dalle dimensioni generose. Questo perché è necessario avere un motore che fa ruotare la chiave nel cilindro e una batteria capiente per alimentare il tutto. Nuki è riuscita a comprimere tutto questo in una soluzione tre volte più piccola rispetto ai modelli precedenti, con un corpo interamente realizzato in acciaio inox e un nuovo motore brushless, la stessa tipologia utilizzata anche nei veicoli elettrici.

Un design più compatto non ha comportato sacrifici, visto che il nuovo motore supporta tre diverse velocità, per chiudere la serratura 3,4 volte più velocemente rispetto al passato. Per ottenere simili prestazioni Nuki ha incluso nel kit anche il suo Universal Cylinder, quindi per montare questa nuova serratura è necessario sostituire il cilindro esistente, un’operazione decisamente semplice che può essere portata a termine in meno di cinque minuti, anche senza avere particolari competenze.

Il cilindro universale è una delle soluzioni che abbiamo maggiormente apprezzato: è infatti adattabile a porte di diverso spessore e l’utente può aggiungere o rimuovere sezioni di cilindro seguendo le istruzioni di montaggio presenti nella companion app. Tutti gli attrezzi e gli accessori necessari sono presenti nella confezione di vendita, è necessario solamente un cacciavite a stella per un paio di passaggi.

Una volta regolata la lunghezza del cilindro è necessario montarlo sulla serratura, fissare la placca frontale con l’ingranaggio e inserire il corpo principale di Nuki Smart Lock Ultra, semplicemente innestandola e facendola ruotare fino a bloccarla. La fase successiva è rappresentata dalla calibrazione, una procedura semplice e completamente automatica che ha richiesto davvero pochi secondi e che non ha creato alcun tipo di problema.

Nel nostro caso abbiamo montato anche Nuki Keypad 2, un tastierino con lettore di impronte da fissare all’esterno della porta, così da aprirla con un dito o inserendo un codice. Si tratta di una soluzione sicuramente più rapida ed efficace rispetto all’apertura tramite l’applicazione installata sul proprio smartphone. In questo modo diventa inoltre più semplice fornire degli accessi temporanei o codici personalizzati per avere sempre sotto controllo l’apertura della propria porta.

Una soluzione completa

Se è vero che il prezzo è decisamente superiore alla concorrenza (di listino il set che include serratura e tastierino costa oltre 400 euro), è anche vero che parliamo di una soluzione completa. Nuki Smart Lock Ultra è decisamente compatta, grazie anche all’utilizzo di una batteria ricaricabile, e questo è un grosso vantaggio, visto che permette di ridurre lo spazio necessario. Questo non significa autonomia rivedibile, anzi. Durante i nostri test la batteria è scesa del 5-6% in una settimana, con almeno una decina di utilizzi al giorno, oltre all’apertura/chiusura al mattino e alla sera. Tradotto in soldoni vuol dire 4-5 mesi di autonomia, un dato davvero ottimo. E la batteria si ricarica con un cavetto con porta USB-C e connettore magnetico proprietario, per caricare la batteria interna con un power bank, operazione che richiede un paio d’ore.

Il cilindro universale è indubbiamente un grosso valore aggiunto (costa 99 euro) visto che aggiunge un livello di sicurezza decisamente superiore rispetto ai cilindri tradizionali. Consente inoltre di aprire la porta dall’esterno con una chiave tradizionale (nella confezione di vendita ne trovate tre) e si adatta facilmente a porte di qualsiasi spessore grazie a un sistema modulare che permette di ottenere la lunghezza ideale, senza lasciare sporgenze esagerate da una parte o dall’altra.

E grazie a questo cilindro è possibile sfruttare la potenza del nuovo motore che offre tre diverse velocità: Gentle, 1,5 volte più veloce rispetto alla generazione precedente, Standard, 2,6 volte più veloce e Insane, 3,4 volte più veloce. La rumorosità cambia poco ed è leggermente superiore rispetto ad altri modelli che abbiamo provato, pur restando entro livelli accettabili.

Il tastierino, a nostro avviso, è un accessorio da acquistare senza alcun dubbio, visto che evita di dover estrarre lo smartphone dalle tasche per aprire la porta, operazione che comunque richiede una manciata di secondi. Da segnalare che Nuki Smart Lock Ultra dispone di un modulo WiFi integrato, che vi consente di utilizzare la serratura anche da remoto, senza che lo smartphone debba essere sotto copertura Bluetooth. Questo significa anche che potete gestire la serratura tramite ecosistemi di terze parti, ma di questo ne parleremo tra poco.

Tornando invece al tastierino, abbiamo adorato la presenza di una serie di LED bianchi che si accendono in sequenza sia inserendo il codice di sblocco, per essere sicuri che il tasti sia stato premuto correttamente, sia utilizzando l’impronta digitale. In quest’ultimo caso sembra di stare in un film, col il tastierino che effettua una veloce scansione e apre la serratura in un secondo circa. Il lettore è decisamente preciso e durante la registrazione delle impronte chiede di variare spesso la posizione del dito per migliorare la precisione. Dovendo fare una valutazione numerica possiamo dire che l’impronta viene riconosciuta nel 99% dei casi, e anche in caso di errore al secondo tentativo viene riconosciuta.

Abbiamo apprezzato il fatto che sbloccando la serratura al mattino la porta non si aprisse, come accadeva invece con altre serrature. Ci è capitato, ad esempio, di voler sbloccare la porta prima di uscire, ma di non voler ancora uscire, perché dovevamo ancora fare altre cose. In questo Nuki ha fatto una scelta intelligente, che evita di lasciare la porta aperta per sbaglio.

È possibile aggiungere un paio di accessori, come il Fob, un telecomando per aprire immediatamente la porta senza bisogno di app o tastierini, e un sensore di apertura della porta, utile per sapere se è stata dimenticata aperta troppo a lungo.

Compatibilità convincente

Un dispositivo smart home che si rispetti deve garantire il supporto ai principali ecosistemi e da questo punto di vista Nuki è uno spettacolo. Supporta Google Home, Apple Home, Alexa e Samsung SmartThings, permettendo quindi di integrarlo nel sistema di controllo domotico per interagire con altri dispositivi.

Il pezzo forte è ovviamente il supporto allo standard Matter over Thread, che gli permette di funzionare anche con sistemi non supportati ufficialmente. Sfruttando questa tecnologia lo abbiamo collegato sia a un sistema Homey Pro che a uno basato su HomeAssistant, visto che le rispettive integrazioni richiedono la presenza del bridge o comunque non supportano la nuova serratura. Tramite Matter siamo quindi riusciti nell’operazione, riuscendo a inserire la serratura in numerose automazioni senza alcun problema. Segnaliamo che anche la configurazione con SmartThings richiede la presenza di un bridge Nuki, mentre le altre piattaforme richiedono solo l’accesso all’app per ottenere l’autorizzazione.

L’integrazione è decisamente convincente, visto che oltre a permettere di aprire la porta e bloccarla o sbloccarla, mostra anche lo stato della batteria, così da poter creare automazioni anche in questo senso per inviare un promemoria quando la batteria scende sotto a un determinato livello.

Considerazioni finali

Nuki Smart Lock Ultra è indubbiamente la migliore serratura intelligente che abbiamo provato finora e il solo neo che possiamo trovargli è rappresentato dal prezzo, 349 euro per la sola serratura, 429 euro se abbinate anche il KeyPad 2, a nostro avviso indispensabile. Ma la presenza dello Universal Cylinder è un plus da non sottovalutare (anche se vi costringerà a cambiare la chiave di casa) e la perfetta compatibilità con tutti i principali sistemi di domotica la pone sul gradino più alto del podio nel mercato delle serrature intelligenti retro compatibili.

La concorrenza è avvisata e dovrà impegnarsi a fondo per fare di meglio.

Pro: compatta



batteria ricaricabile



Matter



grande compatibilità con altri ecosistemi Contro: prezzo impegnativo