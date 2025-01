Il CES 2025 è una delle più grandi vetrine al mondo, e sono numerose le aziende che annunciano in questa occasione le proprie novità che saranno commercializzate nel corso dell’anno. Non fa eccezione Aqara, che a Las Vegas ha svelato la propria line-up di prodotti dedicati alla smart home che nei prossimi mesi invaderanno i mercati di tutto il mondo. Alcuni modelli annunciati saranno esclusivi per il mercato nord americano, ma in Europa, Italia inclusa, arriveranno le rispettive controparti, a volte identiche e a volte con alcune piccole differenze.

In copertina trovate le immagini di tutti i prodotti appena annunciati, qui sotto invece i dettagli di ciascuno, per maggiori approfondimenti vi rimandiamo ai nostri test che arriveranno molto presto.

Aqara Panel Hub S1 Plus

La prima grande novità farà indubbiamente la felicità degli utenti che già dispongono di numerosi prodotti dell’ecosistema Aqara. Si chiama Aqara Panel Hub S1 Plus ed è destinato a sostituire lo smartphone nel controllo della smart home. È un pannello da parete, dotato di uno schermo touch da 6,9 pollici, pensato per l’installazione al posto dei tradizionali interruttori e dotato di connettività WiFi a doppia banda.

Il pannello è in grado di controllare e gestire un’ampia varietà di dispositivi, come telecamere, serrature, termostati, luci, tende e molto altro, attivando scene e routine. Essendo alimentato a corrente offre anche le funzioni di hub Zigbee e di bridge Matter per i dispositivi Aqara che supportano tali tecnologie. La versione europea dell’hub sarà in commercio a gennaio nei mercati europei mentre arriverà sul mercato nord americano nel corso dei prossimi mesi.

Aqara Touchscreen Dial V1

Un altro dispositivo pensato per il controllo dei vari dispositivi è Aqara Touchscreen Dial V1, dotato di schermo circolare da 1,32 pollici, capace di controllare due luci in maniera cablata e numerosi altri dispositivi in modalità wireless, oltre ad attivare scenari predefiniti.

Attorno allo schermo è presente un controllo rotante con feedback aptico, che permette di regolare in maniera precisa numerosi dettagli dei dispositivi, come la luminosità, il colore di una luce, ma anche la posizione di apertura di tende motorizzate o la temperatura di un termostato. Integra inoltre un sensore di temperatura e umidità per il controllo domotico, e un sensore di prossimità per accendere lo schermo solo quando si avvicina qualcuno.

Aqara Touchscreen Dial V1 EU sarà in commercio nel mese di gennaio insieme ad Aqara Display Switch V1 EU, un interruttore intelligente a 2 canali con schermo LCD con la possibilità di personalizzare le scritte e controllare in modalità wireless altri dispositivi. La versione USA di Dial V1 arriverà invece più avanti.

Aqara Touchscreen S100 US

È invece destinato al solo mercato nord americano Aqara Touchscreen Switch S100 US, un controller ibrido a 2 canali che include pulsanti e uno schermo touch da 1,3 pollici. Oltre a poter gestire due luci cablate, l’interruttore può controllare in modalità wireless numerosi dispositivi Aqara. Tramite lo schermo touch è possibile regolare con effetto dimming anche luci e termostati, e con il supporto al WiFi Dual band, Thread, Matter over WiFi e Thread Border Router integrarlo nella smart home sarà un gioco da ragazzi.

Sono presenti anche un sensore di prossimità per accendere lo schermo solo quando si avvicina qualcuno e un sensore di luminosità per regolare in maniera adattiva la luminosità dello schermo.

Aqara Light Switch H2 e Dimmer Switch H2

Annunciati per la prima volta a IFA 2024, questi interruttori arriveranno nel corso del 2025 anche sui mercati nord americani. Si tratta di interruttori fisici, che non richiedono la presenza del neutro, con supporto alla connettività Thread e Zigbee ma soprattutto che supportano Matter per una maggiore integrabilità.

Entrambi i modelli offrono la possibilità di controllare altri dispositivi in modalità wireless, Aqara ma anche di terze parti. La versione europea si Light Switch H2 sarà disponibile in due varianti, con 2 pulsanti e 1 canale o 4 pulsanti e due canali e arriverà sui mercati europei a gennaio. Il mercato USA avrà invece tre versioni, con 2 pulsanti e 1 canale, 2 pulsanti e due canali e 4 pulsanti e 3 canali, e arriverà nel primo trimestre di quest’anno.

Dimmer Switch H2 invece arriverà nel primo trimestre in Europa e nel corso del 2025 negli USA.

Aqara Presence MultiSensor FP300

Forte del successo ottenuto con i modelli FP2 (qui la nostra recensione) e FPIE (qui la nostra recensione), Aqara ci riprova con Presence Multi-Sensor FP300, il primo alimentato a batteria (fino a due anni di autonomia). Si tratta di un sensore che combina le funzioni PIR (infrarossi e mmWave per un rilevamento preciso e accurato dei movimenti e della presenza.

Il sensore supporta i protocolli Thread e Zigbee, è compatibile con Matter e integra un sensore di luminosità ambientale, uno di temperatura e umidità, così da offrire una soluzione integrata e completa per gestire in maniera più semplice la propria casa.

Aqara Climate Sensor W100

Molto interessante anche il nuovo sensore climatico, in grado di misurare temperatura e umidità di una stanza, con uno schermo che permette di visualizzare immediatamente i dati misurati oltre a poter mostrare i dati raccolti da un altro dispositivo o le informazioni meteo locali. Sono inoltre inclusi tre pulsanti per attivare altrettante scene o per controllare altri dispositivi, ad esempio per controllare un termostato intelligente Aqara.

Aqara Doorbell Camera Hub G410

Dopo gli ottimi risultato conseguiti con Doorbell G4 (qui la nostra recensione), ecco arrivare Aqara Doorbell Camera G410, con una telecamera 2K dotata di angolo di visione di 176 gradi. I video sono criptati in maniera end-to-end per una maggiore sicurezza e Aqara ha aggiunto il supporto RTSP per lo streaming verso sistemi di terze parti, come Home Assistant.

Il campanello supporta WiFi dual band, Thread e Zigbee e svolge le funzioni di Thread Border Router e Matter bridge per gestire anche prodotti di terze parti. È presente anche la funzione di hub Zigbee.

Aqara Hub M100

Chiudiamo con Aqara Hub M100, un nuovo hub multiprotocollo con supporto per WiFi, Thread e Zigbee, utile quindi per controllare la totalità dei dispositivi Aqara in commercio. Essendo alimentato a corrente, tramite USB, offre le funzioni di Thread Border Router e di Matter Bridge.