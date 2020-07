Una telecamera di sicurezza può essere estremamente comoda da avere in casa, anche se ad onor del vero per stare tranquilli c’è bisogno di installare più telecamere IP. Rispetto a qualche anno fa, riempire la casa di telecamere è diventato molto più economico ed anche notevolmente più semplice l’installazione. Non solo, grazie all’incremento tecnologico anche le funzioni delle migliori telecamere IP sono aumentate.

Come funzionano le telecamere IP

Le telecamere IP non solo altro che videocamere di sorveglianza connesse alla rete in modo da poter trasmettere le immagini in tempo reale. Hanno tutte un funzionamento abbastanza simile tra di loro anche se ci sono le dovute differenze in base al tipo di utilizzo. Esistono telecamere IP da interno, telecamere IP da esterno, telecamere IP con connessione wireless a batteria o telecamere IP poe con alimentazione attraverso il cavo ethernet.

Al netto delle differenze, tutte le telecamere IP possono trasmettere in live streaming ciò che stanno visualizzando attraverso l’applicazione di controllo per smartphone, alcune possono contare anche della funzione di salvataggio automatico delle clip più importanti in modo da non dover salvare ed osservare ore e ore di girato inutile.

Le telecamere IP smart possono comunicare con gli assistenti digitali per la smart home come Google Assistant e Amazon Alexa, in questo modo possono essere automatizzate nel caso in cui si verifichi una data condizione. Per fare un esempio, se la telecamera IP vede una persona può attivare automaticamente tutte le luci in casa e trasmettere in automatico le immagini in streaming sullo smartphone.

Le telecamere IP hanno tantissime funzioni intelligenti come il riconoscimento dei volti familiari, il riconoscimento degli animali e dei rumori. Le soluzioni top del mercato sono talmente intelligenti da evitare i falsi allarmi ma c’è bisogno di scegliere bene quale sia la soluzione adatta alle proprie esigenze.

Per questo motivo sottolineiamo che la guida alle migliori telecamere IP non è una lista di tutte le cam presenti sul mercato ma una selezione accurata delle migliori. La selezione delle telecamere IP è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molte di queste camere sono nelle nostre case e nel nostro ufficio.

Migliori telecamere IP da interno

Blink Mini

La Blink Mini è una telecamera IP economica dal rapporto qualità-prezzo invidiabile. Ha tutto ciò che serve per essere una camera di sicurezza smart a tutti gli effetti, dietro al brand Blink c’è Amazon che garantisce non il supporto completo ad Alexa ma anche una certa sicurezza nei servizi erogati. La Blink Mini supporta la funzione doppio audio, permette di controllare la casa in live view e ha dei piani di abbonamento per il salvataggio delle clip. Costa pochissimo ma è decisamente completa e consigliabile.

Yi Camera 1080p

La telecamera IP Yi Camera è molto diffusa ed apprezzata dalla community grazie al suo prezzo irrisorio ed al design minimalista. Le funzioni standard ci sono tutte e c’è addirittura il sensore di movimento per permettere alla camera di sicurezza smart di essere sempre pronta a notificare qualsiasi tipo di attività. Per non farsi mancare nulla, al suo prezzo molto basso supporta anche la visione notturna.

EZVIZ C6N 1080p

La soluzione di Ezviz è davvero intrigante grazie al design in grado di abilitare la rotazione a 360° della camera di sicurezza. Questa particolare articolazione rende la Ezviz una delle telecamere IP da interno più comode in circolazione con le funzioni di pan e tilt automatico. Supporta anche lo zoom, il tracciamento dei movimenti e la visione notturna. Tra le altre cose è da segnalare la presenza di audio bidirezionale e supporto ad Amazon Alexa e Google Assistant.

Reolink E1 Zoom

Anche la Reolink E1 Zoom è in grado di attivare la rotazione a 360° e riesce anche a sfruttare uno zoom digitale fino a 3x senza grossa perdita di qualità. Per tutto il resto è una proposta molto standard ma affidabile e dal design assolutamente non male. Grazie agli accessori in box può essere installata molto facilmente in casa, offre la possibilità di monitoraggio in live view sia da mobile che da desktop ed ha una discreta stabilità della trasmissione. Costicchia ma va spesso in offerta.

Xiaomi Mi Home 360°

La rotazione a 360° con pan e tilt piace e Xiaomi lo sa bene per questo motivo ha inserito un design articolato alla sua telecamera ip da interno. Ha la visione notturna, ha la rilevazione del movimento e registra fino alla risoluzione FullHD. C’è ovviamente il controllo remoto in live view ma ciò che è particolarmente interessante è la possibilità di salvare le clip non solo in cloud ma anche in locale su una MicroSD o un NAS. Telecamera IP da interno economica ed efficace.

Netatmo Welcome

Una scelta molto interessante sotto diversi punti di vista. La telecamera IP da interno Netatmo Welcome ha un design particolare, quasi non sembra una camera di sicurezza. Si installa davvero con una semplicità imbarazzante e la prima configurazione avviene tramite applicazione di controllo disponibile per le piattaforme più diffuse. Ha la visione notturna, il sensore di movimento, il tracking, lo zoom digitale 8x ed anche il riconoscimento degli incendi. Le clip possono essere salvate in locale o sul cloud. Una scelta saggia se si vuole affidare il controllo di parte della casa ad un brand più che affidabile.

Google Nest Cam Indoor

La Nest cam Indoor è la migliore telecamera ip da interno. Ha un design snodabile in tantissimi modi, ha la base magnetica che permette di installarla in posti impensabili senza doverci perdere troppo tempo ed ha una qualità decisamente alta. Resta ferma al FullHD ma il live streaming è perfetto, anche la visione notturna è particolarmente avanzata. Il funzionamento di impeccabile, Nest è un brand di Google ed ha tutte le funzioni smart di questo mondo come il riconoscimento dei volti familiari, degli animali, delle finestre aperte, del fumo e di tanto altro. La migliore per distacco.

Migliori telecamere IP da esterno

Blink XT2

La Blink XT2 è una telecamere ip a batteria molto interessante con una durata stimata di ben 2 anni, più che rassicurante. Grazie alla batteria è molto semplice installarla in esterni poiché non necessita di corrente sebbene ci sia un modulo satellite che va collegato alla presa elettrica ma può essere installato all’interno o in garage. Ottima la visione notturna ottimizzata, benissimo il sensore di movimento in grado di tracciare zone di attenzione ma è in generale tutto il funzionamento ad essere affidabile e senza problemi. Costa un po’ ma è una gran bella soluzione.

Reolink Telecamera IP PoE

La Reolink è una telecamera ip PoE cioè in grado di alimentarsi attraverso il cavo di rete. In questa modalità sarà necessario portare in esterna solo il cavo di rete e non quello di alimentazione, avere un cavo in meno semplifica la pulizia dell’installazione. Ha la certificazione IP66, resiste ad acqua, neve ed alte temperature. Le funzioni sono standard con visione notturna, flusso video in streaming e sensore di zona di movimento. C’è da ammettere che per quanto costa, poter sfruttare una ip camera poe è davvero una discreta scelta.

EZVIZ Telecamera IP

La telecamera IP da esterno di Ezviz è decisamente particolare, ha anche una luce di emergenza in grado di illuminare la zona di movimento attivo, è anche in grado di arrivare una sirena. La visione notturna arriva ad una distanza di 30 metri, la registrazione in FullHD permette di seguire in live streaming anche le dirette più difficili da gestire ed è compatibile con tutti i sistemi di smart home come Assistant ed Alexa. Ovviamente resiste ad acqua e polvere grazie alla certificazione IP66.

Nest Cam Outdoor

La Nest Cam Outdoor è la miglior telecamera ip da esterno per la qualità dei servizi disponibili. Ha un design minimal, è facile da installare ma c’è da portare all’esterno il cavo dell’alimentazione. La risoluzione dello streaming è FullHD, la qualità è perfetta ed anche la visione notturna è particolarmente ottimizzata. Il funzionamento resta impeccabile, Nest è un brand di Google ed ha tutte le funzioni smart di questo mondo come il riconoscimento dei volti familiari, degli animali, delle finestre aperte, del fumo e di tanto altro. Resiste a tutte le intemperie che possono capitare durante anni e anni in esterna.

Hikvision Digital Technology

Tra le telecamere ip esterno professionali c’è sicuramente la proposta Hikvision. Le telecamere ip hikvision sono particolarmente apprezzate perché badano al sodo. Non ha chissà quali funzioni smart ma sono decisamente in grado di registrare ad una qualità altissima sia di giorno che di notte con la possibilità di memorizzazione in locale senza limiti. Oltre a resistere alle intemperie, ha anche la protezione anti-vandalismo con certificazione IK10. La Hikvision copre una distanza focale che va dai 2,8 mm fino a 12 mm, decisamente in grado di tenere coperta una vasta zona. Non costa poco ma è super affidabile e professionale, è la scelta da fare se si cerca il massimo.

Arlo VMS3330 Set

Per molti il sistema di videosorveglianza Arlo è da paragonare ad una soluzione professionale e forse è così. Quel che è certo è che il prezzo per il kit con base + 3 telecamere ip è decisamente invogliante. Con un kit del genere ci si può assicurare una copertura della zona esterna molto efficace e vasta, sono camere a batteria wireless e possono essere installate con semplicità. Hanno tutte le funzioni del caso con il tracking del movimento, con la modalità notturna ed una perfetta integrazione con Assistant, Alexa ed HomeKit.

Migliori telecamere IP in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida alle migliori telecamere IP, il motivo è uno. Questa è una selezione delle migliori telecamere IP che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato delle telecamere, in futuro potrebbe essere aggiunta la camera che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida alle migliori telecamere IP, il motivo è uno. Questa è una selezione delle migliori telecamere IP che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato delle telecamere, in futuro potrebbe essere aggiunta la camera che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.