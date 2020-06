Se si ha intenzione di rendere la propria casa ancora più smart e di utilizzare al massimo delle potenzialità gli assistenti digitali ed il controllo remoto, i sonoff sono dei piccoli dispositivi in grado di essere estremamente versatili. Spesso i sonoff vengono utilizzati semplicemente come interruttori smart wi-fi ma la loro semplicità si presta a diversi tipi di utilizzo, per questo motivo è consigliato puntare ai migliori sonoff del mercato.

Cosa sono i sonoff

I sonoff non sono altro che piccole scatolette con connessione Wi-Fi a cui collegare i fili dell’impianto elettrico in grado di rendere “smart” qualsiasi cosa collegata ad essi. Come funziona sonoff è molto semplice, basta installarli in maniera rapida dove si vuole assicurandosi che la copertura del wi-fi sia stabile ed avviare la configurazione iniziale tramite l’applicazione per sonoff disponibile per i vari smartphone iOS e Android.

Una volta configurato un sonoff sarà possibile controllarlo da remoto, avviare delle programmazioni e gestirlo tramite Google Assistant o Amazon Alexa, ovviamente le varie funzioni disponibili cambiano in base al modello di sonoff scelto. Spesso i sonoff vengono utilizzati come semplici interruttori smart per le luci ma in realtà questi piccoli box non hanno un vero e proprio limite. Con un po’ di fantasia molti hanno utilizzato i sonoff per tapparelle, altri per macchinette del caffè, chi li utilizza per stampanti e si potrebbero fare altri mille esempi. La community dietro l’utilizzo dei sonoff è davvero grande, si può ricreare una smart home senza dover ricomprare tutti gli elettrodomestici presenti in casa.

Vero, basta un pizzico di fantasia e di conoscenza per fare cose fantastiche nella propria casa con i sonoff ma c’è bisogno di orientarsi bene nel mercato perché esistono anche soluzioni specifiche per determinate esigenze. Per questo motivo la guida ai migliori sonoff non è una lista di tutti i device presenti sul mercato ma una selezione accurata dei migliori. La selezione degli interruttori smart è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molte di questi sono installati nelle nostre case per aiutarci a gestirle.

Ultimo consiglio prima di entrare nel vivo della selezione delle migliori sonoff del 2020 è quello di valutare se acquistare da Amazon. La cura per il cliente di Amazon è unica, le spedizioni con Amazon Prime sono velocissime (qui puoi attivare una prova gratuita di Prime) ma la vera marcia in più è l’assistenza post vendita. Siamo sinceri, non molti produttori di mouse possono godere di un servizio post vendita soddisfacente, avere uno step di garanzia in più con Amazon è un gran bel vantaggio. Pensateci.

Migliori sonoff per rapporto qualità-prezzo

Sonoff Mini

Il sonoff mini costa pochissimo ed è il miglior modo per iniziare ad approcciarsi ad una domotica di base. Sicuramente il miglior sonoff economico ma c’è da considerare che è davvero un prodotto basic, funziona da interruttore smart e basta. Ad onor del vero con un pizzico di inventiva può fare di più di quanto si possa pensare, funziona anche con Google Assistant e Amazon Alexa. Ottimo incentivo per costruire la smart home.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Acemax Sonoff

Altro sonoff molto basico ma interessante per il prezzo, sarebbe da definire ottimo in quanto per la cifra richiesta sono spediti ben due sonoff in grado di dare già un corposo aiuto in un appartamento non troppo grande come un monolocale o un bilocale. Anche in questo caso si tratta di un doppio interruttore wi-fi abbastanza semplice da installare ed utilizzare, non c’è da aspettarsi molto se non il loro buon funzionamento ammesso che siano piazzati nei pressi di una zona ben coperta dal wi-fi.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Docooler Sonoff TH10

Il sonoff TH10 di Docooler è abbastanza diffuso nella community degli amanti dei sonoff per un semplice motivo. Rispetto agli altri sonoff offre qualche possibilità in più grazie al supporto al sensore incluso di temperatura e umidità. Grazie a questo sensore si aumentano notevolmente gli utilizzi di questo sonoff non solo dentro la smart home ma anche fuori casa come ad esempio sul balcone. Per il resto è un buon sonoff sempre molto economico ma utile e convincente.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Sonoff TH 16

Il Sonoff TH16 è uno dei più apprezzati più del TH10. Sonoff th10 vs th16? le differenze tra i due dispositivi sono minime in quanto entrambi hanno la possibilità di sfruttare il sensore di temperature e umidità che moltiplicano gli utilizzi ma la reale differenza tra sonoff th16 e th10 è il massimale espresso in watt, il th16 riesce a reggere 3500w mentre il th10 solo 2200w. Per questo motivo il sonoff th16 è molto più apprezzato, può essere collegato a più oggetti in casa e renderli smart e programmabili.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Sonoff T3US3C

Per chi cerca un sonoff solo ed esclusivamente per accendere o spegnere le luci da remoto o di poterle programmare e gestire, c’è questo sonoff dedicato dal design moderno e decisamente elegante. L’installazione è molto ma molto semplice, così anche come l’utilizzo tramite app proprietarie e controllo vocale con Google Assistant e Amazon Alexa. Aggiornando il software si possono sbloccare anche i classici controlli soft touch.

Guarda l’ultimo prezzo più basso disponibile su Amazon.

Migliori sonoff in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori sonoff, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori sonoff che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei vari interruttori smart, in futuro potrebbe essere aggiunto l’interruttore che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech e TuttoAndroid è sempre pronto ad aiutarti a scegliere il sonoff per le tue esigenze. Se invece stai cercando un consiglio rapido, netto e deciso, ecco le migliori sonoff in assoluto del 2020 da prendere: