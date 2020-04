Disponibile su Amazon un nuovo membro della famiglia Blink per la videosorveglianza smart, anzi due. Il più interessante si chiama Amazon Blink Mini e, come intuibile, è una videocamera di sicurezza piuttosto compatta, da utilizzare all’interno. Il secondo è Blink Sync Module 2, una sorta di unità flash dedicata; entrambi tuttavia riservati al mercato USA, almeno per il momento.

Amazon Blink Mini e Blink Sync Module 2 nei dettagli

Blink Mini costa 35 dollari ed è disponibile in preordine su Amazon USA, anche in versione doppia con uno sconto di 5 dollari. Una videocamera di sorveglianza per interni, questo è Amazon Blink Mini, un prodotto che arriva a distanza di mesi da Blink XT2, disponibile anche in Italia, dal quale si differenzia per concezione e qualche dettaglio.

Mini è di dimensioni particolarmente ridotte, non ha una batteria ed è utilizzabile esclusivamente all’interno. Tuttavia, come il suo sodale succitato consente di registrare a 1080p, dispone di un audio a due vie, della visione notturna a infrarossi, dell’attivazione automatica al rilevamento dei movimenti e, chiaramente, funziona con Amazon Alexa.

Ma lo scotto più grande da pagare per Amazon Blink Mini è forse la mancanza del servizio di archiviazione cloud gratuito, venduto a pagamento a 3 dollari al mese o a 30 dollari annui.

La soluzione, per così dire, la vedete nell’immagine qui sopra. Si chiama Blink Sync Module 2 ed è un prodotto in arrivo entro la fine dell’anno. Si tratta di una sorta di modulo aggiuntivo che fa da unità flash USB con il quale archiviare i filmati registrati con Blink Mini, acquistabile proprio allo stesso prezzo di quest’ultimo: 35 dollari.

