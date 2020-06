Il 18 giugno è finalmente arrivato e sono iniziate le spedizioni di Xiaomi Mi Band 5, la nuova smartband del colosso cinese annunciata esattamente una settimana fa. Gearbest è in pole position tra gli store online che permettono già di acquistarla con spedizione verso il nostro Paese.

Come accade spesso il prezzo è leggermente superiore a quello di listino, dato giustificato dai costi di importazione nel nostro Paese. Sono numerose le offerte Gearbest relative a Xiaomi Mi Band 5, della quale sono in commercio al momento tre varianti: la versione cinese, la versione globale e la versione cinese con NFC.

Cambiano anche i tempi di spedizione, legati anche in questo caso al costo finale. Se volete ricevere la smartband entro un paio di settimane dovrete sborsare qualche euro in più, viceversa se non avete fretta potete risparmiare qualcosa, grazie a diverse offerte del marketplace di Gearbest. Ecco dunque riepilogate le proposte disponibili su Gearbest con versione, prezzo, data di spedizione, tempi di consegna e, naturalmente, prezzo al pubblico.

Vi ricordiamo comunque ci sono molte altre offerte strepitose su Gearbest, con tantissime novità, sconti speciali per l’estate e prodotti che arriveranno in Europa solo tra qualche mese.

