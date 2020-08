Expert, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, si appresta a lanciare un nuovo volantino specifico per i punti vendita delle piattaforme GAER e IPERAL: “Smart School Work” sarà attivo nei punti vendita aderenti a partire dal 31 agosto e fino al prossimo 13 settembre, giusto in tempo per la fine delle vacanze estive.

Ripartenza e ritorno a scuola/lavoro sono i due temi caldi del momento in materia di offerte: giusto questa mattina abbiamo visto quelle del Google Store ed il volantino “Back to school” di Unieuro, ieri invece il volantino di Trony e prima ancora i numerosi accessori di ANKER. Passiamo adesso a Expert che, tra l’altro, aveva anticipato tutti: il suo Back to school è arrivato a metà mese e sarà attivo fino al 30 agosto. euro

Offerte “Smart School Work” di Expert (31 agosto – 13 settembre 2020)

Partiamo col dire che il nuovo volantino Expert è incentrato sul tema del ritorno al lavoro e a scuola in chiave smart e ciò è espresso chiaramente nel titolo e nella promozione che occupa la prima pagina: il notebook HP 15-DW1074NL è proposto a 549 euro e comprende in regalo un kit del valore complessivo di 100 euro formato da Microsoft 365 e cuffie e mouse di Trust. Lo stesso regalo è previsto anche con gli altri notebook e PC fissi in offerta.

In aggiunta a questo, Expert prevede la possibilità di pagare in 20 rate a tasso zero gli acquisti di importo compreso tra 320 e 5.000 euro.

Su alcuni elettrodomestici, invece, è previsto in regalo un forno a microonde Whirpool del valore di 299 euro.

Fatte queste doverose premesse, passiamo adesso alle offerte del volantino Expert “Smart School Work”, già suddivise in base alla categoria di appartenenza dei prodotti per una più agevole consultazione.

Smartphone in offerta da Expert

Wearable in offerta da Expert

Computer e tablet in offerta da Expert

Apple MacBook Air 13 256 GB a 1.099 euro

Apple iPad 128 GB a 469 euro

Samsung Galaxy Tab S7 a 749 euro (LTE a 849 euro)

Huawei MediaPad T5 10 4G a 229,90 euro

Huawei MediaPad T5 10 a 179,90 euro

Lenovo Tab M10 a 149 euro

Acer Aspire 1 a 279 euro (in regalo solo cuffie e mouse)

HP 15-GW0005NL a 399 euro

ASUS F509JA-BR002T a 499 euro

Microsoft Surface Go 2 a 619 euro

Microsoft Surface Pro 7 a 899 euro

Huawei MateBook 14 a 1.199 euro

Huawei MateBook D15 a 599 euro

HP 15-DW1075NL a 699 euro

Lenovo Ideapad 3 a 479 euro

Acer Aspire 3 a 799 euro

HP Pavilion Gaming 16-A0022NL a 1.099 euro

HP Pavilion x360 14-DW0019NL a 699 euro

MSI MAG Codex 5 9SI-028EU a 1.149 euro

HP TP01-0005NL a 649 euro

Lenovo AIO Ideacentre 3 a 599 euro

Il nuovo volantino “Smart School Work” di Expert comprende anche monopattini elettrici – come Xiaomi Mi Electric Scooter 1S a 429,90 euro –, biciclette elettriche, smart TV, elettrodomestici e altro. Lo potete sfogliare per intero nella galleria sottostante.

