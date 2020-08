Il mese agosto ha ormai le ore contate e Unieuro, una delle maggiori catene italiane di elettronica di consumo, ha pensato bene di dedicare un nuovo volantino di offerte al rientro a scuola: “Back to school” sarà valido fino al 10 settembre 2020 e comprende tante offerte su smartphone, tablet, pc e altre possibilità di risparmio.

Ripartenza e ritorno a scuola sono i due temi caldi del momento in materia di offerte: giusto questa mattina abbiamo visto quelle del Google Store, ieri il volantino di Trony e prima ancora i numerosi accessori di ANKER. Oggi, quindi, è il turno di Unieuro.

“Back to school” di Unieuro: rimborsi fino a 300 euro

Prima di entrare nel merito delle singole offerte previste da Unieuro nell’ambito dell’iniziativa promozionale “Back to school”, c’è da prendere in considerazione la possibilità di rimborso che il noto rivenditore ha previsto.

In particolare, la promozione del rimborso parte dal presupposto che il cliente abbia un usato da restituire e si articola nelle seguenti fasi:

Acquisto di un nuovo Notebook, 2in1 o Desktop dal 14 agosto al 10 settembre presso un Punto Vendita Unieuro o sullo store online. Presentazione della richiesta di rimborso sul sito Unieuro Promozioni entro 15 giorni dalla data di acquisto. Spedizione del proprio usato secondo indicazione entro 15 giorni dalla data di approvazione della richiesta Ricezione del valore di valutazione del proprio usato tramite bonifico entro 30 giorni dall’approvazione della richiesta.

A titolo esemplificativo, HP 15s-fq1045nl viene proposto a 449,99 euro e permette di ottenere un rimborso fino a 150 euro; Lenovo IdeaPad 15ADA05 viene proposto a 699 euro e permette di ottenere un rimborso fino a 200 euro; HP OMEN 15-ek0004nl viene proposto a 1.499,99 euro e permette di ottenere un rimborso fino a 300 euro. Per maggiori dettagli sul meccanismo di rimborso e per leggere il regolamento completo, trovate la pagina ufficiale dell’iniziativa a questo link.

Offerte “Back to school” di Unieuro (fino al 10 settembre 2020)

Passiamo adesso alle offerte che Unieuro propone sul proprio store online nell’ambito del volantino Back to school: eccole già suddivise in base alla categoria di appartenenza dei prodotti.

Smartphone in offerta da Unieuro

Wearable in offerta da Unieuro

Tablet e computer in offerta da Unieuro

Queste e tutte le altre offerte del Back to school di Unieuro sono disponibili al link sottostante:

Offerte “Back to school” di Unieuro (fino al 10 settembre 2020)

