Il rientro a scuola può essere piuttosto problematico in questo periodo di lento ritorno alla normalità per via del Coronavirus, ma con queste offerte di Google è possibile tornare virtualmente sui banchi grazie ad importanti sconti per alcuni dispositivi smart.

Molti device in offerta fino all’8 settembre

L’offerta per il rientro a scuola su Google Store è valida dal 26 agosto fino alle 23:59 dell’8 settembre e fino ad esaurimento scorte. Possono sfruttare queste offerte solo gli utenti di almeno 18 anni con indirizzo di spedizione in Italia.

Se rientrate all’interno di questa categoria di utenti e siete alla ricerca di offerte per prodotti smart per il rientro a scuola, Google ha in serbo per voi interessanti sconti per i seguenti prodotti:

Google Nest Mini, in offerta a 49 euro invece di 59 euro;

invece di 59 euro; Google Chromecast Ultra, in offerta a 49 euro invece di 79 euro;

invece di 79 euro; Google Nest Hub, in offerta a 79,99 euro invece di 89,99 euro;

invece di 89,99 euro; Google Nest Wifi, in offerta a 149 euro invece di 159 euro.

Google Nest Mini è il dispositivo ideale per impostare promemoria, controllare le condizioni del traffico, ascoltare podcast o musica con un ingombro minimo. Chromecast Ultra è il dongle più comune e utilizzato per il cast di contenuti ad un TV tramite il proprio smartphone, senza complicazioni.

Google Nest Hub è un display spart ideale per le video chiamate, la visione di video su YouTube e tanto altro, mentre Google Nest Wifi è il router intelligente ideale per controllare la connessione internet di casa sotto tutti i punti di vista.