Quest’oggi Trony, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, ha attivato un nuovo volantino di offerte nei propri punti vendita delle regioni Campania e Lazio. Disponibile dal 27 agosto al 9 settembre 2020, il volantino “Riparti alla grande” comprende anche diverse proposte a tema tech.

In questo periodo il noto rivenditore è particolarmente attivo: nei giorni scorsi vi avevamo già parlato dello sconto IVA sui prodotti Samsung, del volantino “Keep Calm… Nervi Saldi” e di quello “Compri oggi e paghi da gennaio” (attivo in Sardegna).

Offerte Trony “Riparti alla grande” (dal 27 agosto al 9 settembre)

Passiamo adesso ad un volantino specifico per altre due regioni: come detto, “Riparti alla grande” è attivo a partire da oggi presso i negozi Trony in Campania e Lazio.

Ecco le migliori offerte tecnologiche proposte, già divise in base alla categoria di appartenza dei prodotti per facilitarvene la consultazione.

Smartphone in offerta da Trony

Wearable in offerta da Trony

Samsung Galaxy Watch Active a 169 euro

Tablet e computer in offerta da Trony

Lenovo Ideapad 3 Intel Core i5 a 599 euro

Lenovo Ideapad 3 Intel Core i7 a 799 euro

Lenovo Ideapad 3 AMD Ryzen 3 a 399 euro

Lenovo Ideapad Flex 5 a 699 euro

Lenovo Ideacentre 3 a 549 euro

Lenovo TB-X606F a 189 euro

Microsoft Surface Go 2 a 599 euro

Huawei MateBook D14 a 649 euro

Huawei MediaPad T5 4G 10 a 229 euro

HP Pavilion 15-EC1014NL a 899 euro

HP 15-DW1076NL a 599 euro

HP Pavilion TP01-0121NL a 749 euro

HP ALL IN ONE 27-DP0007NL a 699 euro

ASUS S512JF-EJ001Ta 699 euro

Apple iPad Pro 128 GB a 1119 euro

Apple iPad 10.2 128 GB a 469 euro

Apple MacBook Air 13″ 256 GB a 1049 euro

Samsung Galaxy Tab S7 da 749 euro

Samsung Galaxy Tab S7+ da 949 euro

In aggiunta a questo, Trony prevede uno sconto del 10% per tutti gli acquirenti over 60. Al fine di beneficiare di questo sconto ulteriore, i clienti sono tenuti a far fede ai giorni e ai punti vendita indicati nella pagina apposita del volantino.

Queste e tutte le altre offerte del volantino “Riparti alla grande”, attivo nei punti vendita Trony delle regioni Lazio e Campania – inclusa la promozione per gli over 60 appena citata – sono visibili nella galleria riportata qui di seguito. Potete comunque consultare il volantino online a questo link.

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto!

Potrebbe interessarti anche: Migliori notebook di Agosto 2020: ecco i nostri consigli