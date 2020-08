Anche se tanti sono sotto l’ombrellone a godersi le meritate vacanze, Expert anticipa la concorrenza e lancia il suo nuovo volantino Back to school, che proporrà solo per i prossimi giorni – e in alcuni casi il “Fuoritutto” – su un’ampia selezione di prodotti d’elettronica, tra cui non possono ovviamente mancare smart TV, notebook e piccoli e grandi elettrodomestici.

Le migliori offerte di Expert su prodotti tech

Il nuovo volantino Expert, valido fino al 30 agosto in negozi del gruppo “Gaer” (NdR, non escludiamo comunque che vi partecipino altri “gruppi”), include sconti anche su diversi smartphone Android, tra l’altro acquistabili in 10 oppure 20 rate a tasse zero (TAN Fisso 0%, Taeg 0%). Gli smartphone che godono della promo non sono in realtà molti, per cui qui di seguito abbiamo deciso di segnalarvi anche le migliori occasioni per smart TV e notebook (per l’elenco completo si veda la galleria a fine articolo).

Smartphone

Apple iPhone 11 a 749 euro

a 749 euro OPPO A9 2020 a 189,90 euro

a 189,90 euro Huawei P40 Lite a 249,90 euro

a 249,90 euro Samsung Galaxy S20 a 699 euro

a 699 euro Samsung Galaxy Note 10 Lite a 449 euro

Notebook e tablet

Huawei MateBook D14 a 649 euro

a 649 euro Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 419 euro

a 419 euro Huawei MediaPad M5 Lite 10 a 249,90 euro

a 249,90 euro Lenovo Ideapad 3 PN-81WB00E41X a 399 euro

Smart TV

LG Smart TV OLED UHD 55NANO816 a 799 euro

a 799 euro Samsung Smart TV QLED UHD 49Q60R a 494,90 euro

È evidente che i prodotti in promo non godono, se si tiene contro dello street price, di offerte davvero “top”, ma questa di Expert è senza alcun dubbio l’occasione giusta per acquistare una TV o un notebook in comode rate. In ogni caso, potete visionare il volantino completo direttamente a questo indirizzo, dove troverete anche gli sconti su diversi elettrodomestici.