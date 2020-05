Ripartono gli sconti sui prodotti per la casa intelligente di Amazon, che taglia il cartellino dei prezzi di vari prodotti con sconti niente male. Fra gli articoli interessati dalle nuove offerte troviamo dispositivi Echo ma non solo, tutti dotati del supporto dell’assistente proprietario Amazon Alexa.

I dispositivi Echo e Fire in offerta su Amazon

Si va da altoparlanti smart minimali come l’Echo Dot di terza generazione, a veri e propri speaker come il nuovo Echo Plus, passando per gli smart display e la Fire TV Stick.

Ecco qua una selezione dei prodotti realizzati e venduti da Amazon in offerta in queste ore:

Per tutti gli altri dispositivi di Amazon in sconto e non solo, questa è la pagina in cui guardare. Ma se cercate altro, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra pagina dedicata alle offerte; e non perdetevi le migliori promozioni tech che vi consigliamo quotidianamente sul canale Telegram; ecco il link diretto.

Potrebbe interessarti anche: Migliori bici elettriche di Maggio 2020: ecco tutti i nostri consigli