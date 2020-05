Oltre alle promozioni a tempo di oggi e agli X Days ancora validi fino al 27 maggio, da MediaWorld potete trovare fino al 31 maggio 2020 le offerte dello Speciale Gaming e l’extra sconto ricondizionati con ribassi fino al 50%. Scopriamo insieme le migliori proposte della catena.

Le offerte dello Speciale Gaming MediaWorld

L’iniziativa Speciale Gaming di MediaWorld è valida solo online da oggi, 25 maggio, fino al 31 dello stesso mese, e comprende offerte su notebook gaming, PC desktop gaming, monitor da gaming, tastiere e mouse, router, cuffie, volanti e pad, console, componenti per PC e non solo. Insomma, prodotti che coprono ogni esigenza del videogiocatore.

Tra la moltitudine di prodotti in offerta con lo Speciale Gaming MediaWorld possiamo segnalarvi:

Per scoprire tutte le altre offerte dello Speciale Gaming di MediaWorld potete seguire questo link.

Extra sconto ricondizionati MediaWorld

Oltre alle offerte dedicati al gaming, MediaWorld propone oggi anche un extra sconto ricondizionati, valido online su tantissimi prodotti ricondizionati del catalogo. Dopo aver messo i prodotti nel carrello sarà incluso un extra sconto del 50%, del 30%, del 20% o del 10% a seconda dei casi. Ecco giusto qualche esempio:

Se siete interessati a qualche altro prodotto in particolare potete seguire questo link per accedere all’iniziativa completa. Se volete qualche informazione in più sui prodotti ricondizionati trattati da MediaWorld potete recarvi qui.

